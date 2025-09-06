جوان آنلاین: فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه برای جنگیدن همیشه باید آماده بود و اگر میخواهیم جنگی نباشد، باید آمادهتر و قویتر باشیم، گفت: دشمن به همین میزان که در جنگ ۱۲ روزه نشان داد، خبیث است و از هیچ جنایتی، فروگذار نیست.
به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر حاتمی، در بازدید از یگانهای ارتش در اصفهان، تبریز و همدان، ضمن ارزیابی و بررسی آمادگی رزمی این یگانها، در جمع فرماندهان، رزمندگان و خلبانان، با اشاره به ایستادگی ملت ایران مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار کرد: همه ایران، از نیروهای زمینی، پدافند و هوایی ارتش گرفته تا بسیج و سپاه پاسداران و آحاد مردم، در جنگ تحمیلی اخیر در وسط میدان بودند و به معنای واقعی جنگیدند و مقاومت کردند تا ایران اسلامی برای همیشه تاریخ سربلند بماند.
دشمن را با قدرت موشکی به زانو درآوردیم
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه دشمن نتوانست به اهداف اصلی خود در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دست پیدا کند، به برشماری برخی اهداف دشمن در جریان جنگ تحمیلی پرداخت و تصریح کرد: دشمن قصد داشت توان هستهای ایران اسلامی را به کلی از بین ببرد، اما نتوانست این کار را انجام دهد، چراکه توان هستهای علم و فناوری بومی است و امکان از بین بردن آن وجود ندارد.
حاتمی تصریح کرد: دشمن فرماندهان ما را به شهادت رساند تا در مسیر دفاع اختلال ایجاد کند، اما با تدبیر فوری و الهی فرماندهی معظم کل قوا و انتصاب فرماندهان جدید، در این مسیر هم شکست خورد. دشمن قصد داشت توان موشکی ما را در این جنگ ۱۲ روزه از بین ببرد، اما این اتفاق هم رخ نداد و ما تا لحظه آخر، با قدرت موشکی خود، دشمن را به زانو درآوردیم و اهدافمان را در سرزمینهای رژیم اشغالگر قدس آماج موشکهای خود قرار دادیم.
وی افزود: در روزهای پایانی جنگ نیز، شلیکهای قدرتمندتری انجام دادیم که سپر موشکی دشمن را با چالش مواجه ساخت. فرمانده کل ارتش خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برنامههای دشمن، نابودی قدرت و توان پدافندی ما بود، اما در این حوزه هم شکست خورد. امروز هم شما شاهد نقشآفرینی نیروهای پدافندی ما هستید.
انسجام ملت محاسبات دشمن را به هم ریخت
امیر سرلشکر حاتمی با اشاره به انسجام و اتحاد ایجاد شده میان عموم مردم پس از حملات رژیم صهیونیستی نیز بیان کرد: دشمن قصد داشت به نظام جمهوری اسلامی و اتحاد و انسجام میان مردم، لطمه وارد کند ولی در این حوزه شکست بزرگتر و شگفت آوری خورد و مشخص شد که محاسبات غلطی داشت، چراکه مردم، محکمتر از همیشه، پای کار نظام اسلامی خود ایستادند. عضو شورای دفاع گفت: مردم در این جنگ، نیات و چهره واقعی دشمن را درک کردند و مقابل او ایستادند.
فرمانده کل ارتش، ایستادگی مردم را نتیجه شناخت عمیق آنان نسبت به دشمن و اهدافش دانست و تصریح کرد: توطئههای دشمن هنوز تمام نشده و تا ملت بزرگ ایران خواهان استقلال، آزادی، آقایی و عزت هستند، توطئههای دشمنان هم ادامه دارد. اما ملت ایران ایستاده است و اراده کرده تا مستقل بماند. وی یادآور شد: این جنگ اگرچه فقط ۱۲ روز به طول انجامید و مدت زمان کوتاهی بود، اما در حقیقت، درسهای گرانبهایی در دل خود دارد. ما در واقع با عصاره تکنولوژی غرب و ناتو جنگیدیم. آنان هرچه دشمن نیاز داشت را به او داده بودند و هرجا هم که با کاستی مواجه میشد، متحدانش وارد میدان دفاع و پشتیبانی از دشمن میشدند.
برای پیشگیری از جنگ باید آماده و قوی شویم
وی افزود: ما نظامیان در دانشگاههای نظامی یادگرفتهایم که باید از تهدید فرصت بسازیم. ما امروز جنگ، دشمنی و عزم شوم دشمن را دقیقتر و بهتر از قبل میشناسیم و باید از این فرصت برای آمادگی مؤثر استفاده کنیم.
فرمانده کل ارتش، پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را «راهبردی» خواند و تصریح کرد: پیروزی ملت ایران در این جنگ، راهبردی است، من روی راهبردی بودن این پیروزی تأکید دارم چراکه در تاکتیک، فاصلهها بسیار کم است. شما آسیب میزنید و آسیب هم میخورید. شما تصاویر پهپادهای ساقط شده دشمن و آسیبهای وارد شده به حیفا و تلآویو را به رغم سانسورهای شدید رژیم صهیونیستی دیدهاید، این یعنی ملت ایران نه تنها اجازه نداد دشمن به اهدافش دست یابد و به پیروزی راهبردی دست یافت بلکه توان خود را در آفند و پدافند به رخ دشمن کشید.
امیر سرلشکر حاتمی در بخش دیگری از اظهاراتش بر لزوم بهره گیری از تجربیات به دست آمده در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی تأکید و خاطرنشان کرد: برخی از خلبانان ما در جریان جنگ تحمیلی پروازها و رودروییهایی را با دشمن داشتند، این تجربیات باید به دقت ثبت و ضبط شده و مورد بهره برداری قرار گیرد.