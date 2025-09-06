کد خبر: 1316442
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۰
سیاست » اخبار کلی
فرمانده کل ارتش در بازدید از یگان‌های ارتش در اصفهان، تبریز و همدان:

 تجربه پرواز‌های خلبانان ایرانی در جنگ ۱۲ روزه باید ثبت شود

 تجربه پرواز‌های خلبانان ایرانی در جنگ ۱۲ روزه باید ثبت شود ما در جنگ ۱۲ روزه با عصاره تکنولوژی غرب و ناتو جنگیدیم

جوان آنلاین: فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه برای جنگیدن همیشه باید آماده بود و اگر می‌خواهیم جنگی نباشد، باید آماده‌تر و قوی‌تر باشیم، گفت: دشمن به همین میزان که در جنگ ۱۲ روزه نشان داد، خبیث است و از هیچ جنایتی، فروگذار نیست. 

به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر حاتمی، در بازدید از یگان‌های ارتش در اصفهان، تبریز و همدان، ضمن ارزیابی و بررسی آمادگی رزمی این یگان‌ها، در جمع فرماندهان، رزمندگان و خلبانان، با اشاره به ایستادگی ملت ایران مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار کرد: همه ایران، از نیرو‌های زمینی، پدافند و هوایی ارتش گرفته تا بسیج و سپاه پاسداران و آحاد مردم، در جنگ تحمیلی اخیر در وسط میدان بودند و به معنای واقعی جنگیدند و مقاومت کردند تا ایران اسلامی برای همیشه تاریخ سربلند بماند. 

دشمن را با قدرت موشکی به زانو درآوردیم

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه دشمن نتوانست به اهداف اصلی خود در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دست پیدا کند، به برشماری برخی اهداف دشمن در جریان جنگ تحمیلی پرداخت و تصریح کرد: دشمن قصد داشت توان هسته‌ای ایران اسلامی را به کلی از بین ببرد، اما نتوانست این کار را انجام دهد، چراکه توان هسته‌ای علم و فناوری بومی است و امکان از بین بردن آن وجود ندارد. 

حاتمی تصریح کرد: دشمن فرماندهان ما را به شهادت رساند تا در مسیر دفاع اختلال ایجاد کند، اما با تدبیر فوری و الهی فرماندهی معظم کل قوا و انتصاب فرماندهان جدید، در این مسیر هم شکست خورد. دشمن قصد داشت توان موشکی ما را در این جنگ ۱۲ روزه از بین ببرد، اما این اتفاق هم رخ نداد و ما تا لحظه آخر، با قدرت موشکی خود، دشمن را به زانو درآوردیم و اهداف‍مان را در سرزمین‍‌های رژیم اشغالگر قدس آماج موشک‌های خود قرار دادیم.

وی افزود: در روز‌های پایانی جنگ نیز، شلیک‌های قدرتمندتری انجام دادیم که سپر موشکی دشمن را با چالش مواجه ساخت. فرمانده کل ارتش خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های دشمن، نابودی قدرت و توان پدافندی ما بود، اما در این حوزه هم شکست خورد. امروز هم شما شاهد نقش‌آفرینی نیرو‌های پدافندی ما هستید. 

انسجام ملت محاسبات دشمن را به هم ریخت

امیر سرلشکر حاتمی با اشاره به انسجام و اتحاد ایجاد شده میان عموم مردم پس از حملات رژیم صهیونیستی نیز بیان کرد: دشمن قصد داشت به نظام جمهوری اسلامی و اتحاد و انسجام میان مردم، لطمه وارد کند ولی در این حوزه شکست بزرگ‌تر و شگفت آوری خورد و مشخص شد که محاسبات غلطی داشت، چراکه مردم، محکم‌تر از همیشه، پای کار نظام اسلامی خود ایستادند. عضو شورای دفاع گفت: مردم در این جنگ، نیات و چهره واقعی دشمن را درک کردند و مقابل او ایستادند. 

فرمانده کل ارتش، ایستادگی مردم را نتیجه شناخت عمیق آنان نسبت به دشمن و اهدافش دانست و تصریح کرد: توطئه‌های دشمن هنوز تمام نشده و تا ملت بزرگ ایران خواهان استقلال، آزادی، آقایی و عزت هستند، توطئه‌های دشمنان هم ادامه دارد. اما ملت ایران ایستاده است و اراده کرده تا مستقل بماند. وی یادآور شد: این جنگ اگرچه فقط ۱۲ روز به طول انجامید و مدت زمان کوتاهی بود، اما در حقیقت، درس‌های گرانبهایی در دل خود دارد. ما در واقع با عصاره تکنولوژی غرب و ناتو جنگیدیم. آنان هرچه دشمن نیاز داشت را به او داده بودند و هرجا هم که با کاستی مواجه می‌شد، متحدانش وارد میدان دفاع و پشتیبانی از دشمن می‌شدند. 

برای پیشگیری از جنگ باید آماده و قوی شویم

امیر سرلشکر حاتمی با بیان اینکه برای جنگیدن همیشه باید آماده بود و اگر می‌خواهیم جنگی نباشد، باید آماده‌تر و قوی‌تر باشیم، گفت: دشمن به همین میزان که در جنگ ۱۲ روزه نشان داد، خبیث است و از هیچ جنایتی، فروگذار نیست.

وی افزود: ما نظامیان در دانشگاه‌های نظامی یادگرفته‌ایم که باید از تهدید فرصت بسازیم. ما امروز جنگ، دشمنی و عزم شوم دشمن را دقیق‌تر و بهتر از قبل می‌شناسیم و باید از این فرصت برای آمادگی مؤثر استفاده کنیم.

فرمانده کل ارتش، پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را «راهبردی» خواند و تصریح کرد: پیروزی ملت ایران در این جنگ، راهبردی است، من روی راهبردی بودن این پیروزی تأکید دارم چراکه در تاکتیک، فاصله‌ها بسیار کم است. شما آسیب می‌زنید و آسیب هم می‌خورید. شما تصاویر پهپاد‌های ساقط شده دشمن و آسیب‌های وارد شده به حیفا و تل‌آویو را به رغم سانسور‌های شدید رژیم صهیونیستی دیده‌اید، این یعنی ملت ایران نه تنها اجازه نداد دشمن به اهدافش دست یابد و به پیروزی راهبردی دست یافت بلکه توان خود را در آفند و پدافند به رخ دشمن کشید.

امیر سرلشکر حاتمی در بخش دیگری از اظهاراتش بر لزوم بهره گیری از تجربیات به دست آمده در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی تأکید و خاطرنشان کرد: برخی از خلبانان ما در جریان جنگ تحمیلی پرواز‌ها و رودرویی‌هایی را با دشمن داشتند، این تجربیات باید به دقت ثبت و ضبط شده و مورد بهره برداری قرار گیرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سپاه ، ارتش ، پدافند ، سیاسی ، هوش مصنوعی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

مقابل شقی‌ترین دشمنان ایستاد

فرماندهی که در مراسم اهل‌بیت خادمی می‌کرد

از دروازه‌بانی راه‌آهن تا دفاع از وطن 

آموزش و پرورش قربانی هیجان 

آژیر قرمز در کاخ سفید 

ابوعبیده زنده باشد شمشیر بُرنده و شهید شود چراغ هدایت امت است

مزدوری برای موساد با پرچم سلفی‌گری و تجزیه‌طلبی 

میدان ایران

غوره‌های مویز نشده 

سخت‌گیری و انضباط بهانه‌های جدید حدادی 

به جرم دفاع از مردم غزه زن، زندگی، سلول انفرادی

اقتصاد اروپا در لبه تیغ مکانیسم ماشه

رژه قدرت شرق مقابل غرب در پکن

توافقات راهبردی و حیاتی با شرق

شکل‌گیری انتظارات جدید در بازار ارز و سرمایه

کوری اطلاعاتی صهیونیست‌ها در یمن

بدون شرح

ایران پرچمدار ظهور

نظام آموزشی غرب مقاومت را سانسور می‌کند ما درگیر درصد کنکوریم!

مکانیسم ماشه؛ ابزار بازگشت اروپا به صحنه‌ی بین‌الملل

کشف استعداد‌های جوان در جشنواره کمدی ممکن می‌شود

غرب باوران مشغول کارند

توافق ۲۵ ساله ایران و چین در فاز اجرای پیشرفته 

سناریو‌های احتمالی بعد از مصوبه خلع سلاح حزب‌الله 

وصیتنامه‌ای که طناب دار را گشود

«اصلاحات» ماشه را زودتر می‌چکاند

سهم آموزش رایگان از رتبه‌های برتر کنکور صفر درصد!

تاکید رهبر انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین

نشست خبری نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران

وامی به وسعت محبت 

حماسه پادگان امام‌علی (ع) را سجاد و همرزمانش رقم زدند

رهبر انصارالله یمن: دشمن صهیونیستی با همکاری آمریکا مرتکب جنایت قرن شد

چشم انتظار ملاقات ازبکستان در فینال

آپارتاید علمی با جذب، مهاجرت و ترور!

حرکت‌های جهادی، پلی به سوی تحول فردی، اجتماعی و ساخت رهبران آینده است

مسیر هموار و تشویقی افزایش نجومی تعرفه‌های پزشکی در دولت!

علاج مکانیسم ماشه مدیریت «انتظارات» است

پزشکیان: مشکل کمبود منابع نداریم، مشکل از مصرف بی‌رویه است

آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  

تروئیکای شرق، اروپا را پای مذاکره آورد

حمایت قاطع از ایران در بزرگ‌ترین صف بندی علیه غرب

سپاهی برای حراست

اثر مکانیسم ماشه بر اقتصاد روانی است یا واقعی؟!

علاج کسری بودجه با بودجه‌ریزی عملیاتی

نسخه چینی همراهی با ایران!

والدگری دیجیتال نداریم

نخست‌وزیری امریکاپسند در گرداب خشم ملت ایران

ارتش اسرائیل: طرحی برای غزه پس از جنگ نداریم

ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های بدون آزمون سال ۱۴۰۴ از ۱۱ شهریور آغاز می‌شود

تیم والیبال جوانان ایران قهرمان جهان شد/ ربودن «طلا» از چنگ ایتالیا

پیشنهاد سردبیر
بحران رهاشدگی مصرف با حذف مردم از مدیریت آب
معیشت مردم در دستور ویژه دولت و مجلس
وعده معیشتی پاستور- بهارستان
وعده انضباط مالی در ورزش، از رؤیا تا واقعیت
تقلای ماندن در باشگاه قدرتمندان
رمزگشایی از ترس مزمن ترامپ 
بازداشت سارقی که می‌خواست خواننده شود
من برای شهادت می‌روم
«حمایت هدفمند»، طرح جدید معیشتی یا رمز جراحی یارانه‌ای؟  
کمپین نفوذ بی‌سابقه اسرائیل در امریکا
گفت‌وگو با پدر و همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شهادت در راه‌وطن را ازخادمی امام‌رضا (ع) گرفت
اینجا عالم دیگری است و مستقیم به ملکوت راه دارد!  
تخلفات ایمیدرو افشا شد
«استعدادیابی دانش‌آموزان» پلی میان کلاس درس و آینده شغلی آنهاست
آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  
آخرین اخبار