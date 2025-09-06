کد خبر: 1316438
فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع):

 هوش مصنوعی نه یک فناوری که از مؤلفه‌های قدرت است

حسنی‌آهنگر درباره جنگ ترکیبی ابراز داشت: جمهوری اسلامی ایران طی ۴۶ سال گذشته با یک جنگ هوشمند چندبُعدی مواجه بوده که قرارگاه راهبردی آن در کاخ سفید و طراحی آن محصول اندیشکده‌ها و دانشگاه‌های غربی است

جوان آنلاین: اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد امنیت ملی و جایگاه تمدنی خود را حفظ کند، باید در میان ۱۰ قدرت برتر هوش مصنوعی جهان قرار گیرد. 
سردار سرتیپ دوم پاسدار «محمدرضا حسنی آهنگر» فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع)، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جایگاه ایران در فناوری‌های پیشرفته افزود: ایشان تصریح کرده‌اند که هوش مصنوعی دانش پیشران و شالوده‌شکن است و ما باید حداقل جزو ۱۰ کشور برتر جهان در این عرصه باشیم. 
وی خاطرنشان کرد: لایه‌های مختلف هوش مصنوعی، همگرایی آن با علوم شناختی، سیاست‌های جهانی منع اشاعه و روند شکل‌گیری نظم نوین بین‌المللی، ضرورت توجه ایران به این فناوری را دوچندان کرده است. فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع)، گفت: تحلیل جایگاه ایران و جهان اسلام در برابر بلوک‌های غرب و شرق نیازمند تعریف دقیق شاخص‌ها و سنجش تاب‌آوری در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و فناورانه است و این موضوع در دانشگاه جامع امام حسین (ع) با نگاه تمدنی دنبال می‌شود. 
حسنی‌آهنگر درباره جنگ ترکیبی ابراز داشت: جمهوری اسلامی ایران طی ۴۶ سال گذشته با یک جنگ هوشمند چندبُعدی مواجه بوده که قرارگاه راهبردی آن در کاخ سفید و طراحی آن محصول اندیشکده‌ها و دانشگاه‌های غربی است. وی جنگ ترکیبی را دارای ابعاد سخت، نیمه‌سخت و نرم دانست که از فشار اقتصادی و تحریم تا نفوذ فرهنگی، عملیات شناختی، اغتشاشات اجتماعی، حملات سایبری و ترور نخبگان را شامل می‌شود. فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) تأکید کرد: جنگ ۱۲ روزه اخیر با رژیم صهیونیستی نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است و فرماندهی کلان آن همچنان در امریکا قرار دارد. 
فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) ادامه داد: هوش مصنوعی دیگر صرفاً یک فناوری نیست، بلکه مؤلفه‌ای تعیین‌کننده در توزیع قدرت بین‌المللی و هندسه نظم نوین جهانی است. ما برای تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی، زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور را در هشت حوزه کلیدی شامل زیرساخت، تنظیم‌گری، کسب‌وکار، آموزش، حمایت مالی و توسعه کارگزاران طراحی کرده‌ایم تا مسیر دستیابی به جایگاه برتر هموار شود. 
 سردار حسنی‌آهنگر در بخش دیگری از سخنان خود در تحلیل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تأکید کرد: این رویارویی بخشی از جنگ ترکیبی ۴۶ ساله نظام سلطه به رهبری امریکا علیه جمهوری اسلامی است که ابعاد سخت، نیمه‌سخت و نرم دارد. رژیم صهیونیستی در این دوره خط مقدم عملیات بود، اما طراحی اصلی در کاخ سفید و توسط نخبگان اندیشکده‌های غربی انجام شد. وی ابراز داشت: جنگ امروز صرفاً نظامی نیست؛ بلکه عرصه اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی، سایبری و شناختی را دربر می‌گیرد و محصول پژوهشگاه‌ها و الگوریتم‌های هوشمند دشمن است. فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) افزود: برای مواجهه با چنین تهدیدی باید نگاه چندبعدی و شبکه‌ای داشت. معادلات ساده کلاسیک پاسخگو نیستند و لازم است با شناخت محیط آشوبناک و غیرخطی جنگ، همه ابعاد آن از تحریف و عملیات شناختی تا تحریم اقتصادی، نفوذ فرهنگی و حملات سایبری همزمان مدیریت شود. 
سردار حسنی‌آهنگر کاربرد‌های هوش مصنوعی در دفاع و امنیت را نیز برشمرد و گفت: این فناوری در ۱۲ حوزه کلیدی شامل لجستیک و حمل‌ونقل نظامی، سامانه‌های دفاعی خودکار، شبیه‌سازی و آموزش رزم، امنیت سایبری، آگاهی موقعیتی، شناسایی اهداف، خودمختاری پهپادها، روباتیک رزمی، هوش ازدحامی، متاورس نظامی و تحلیل داده‌های عملیاتی نقش‌آفرین است. نمونه‌های متعددی از این کاربرد‌ها در ارتش‌های بزرگ جهان و حتی در جنگ اوکراین و اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی دیده می‌شود.

