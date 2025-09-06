جوان آنلاین: نمایش «لجن‌خوار» به نویسندگی خسرو امیری و کارگردانی ویدا موسوی از سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه روی صحنه تالار حافظ می‌رود و در آستانه آغاز اجرای این نمایش از پوستر رسمی آن با طراحی روح‌الله مختاری رونمایی شد.

«لجن‌خوار» روایتی واقعی را در فضایی متفاوت از اروندرود بازتعریف می‌کند و از سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه ساعت ۱۸:۳۰ راهی صحنه تالار حافظ می‌شود.

ویدا موسوی، صدرا خدایی، مهرداد علیان، نگار چراغی، کیا دهقانی، کیمیا واثقی و متین مهربانی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.

در خلاصه داستان نمایش «لجن‌خوار» آمده است: «چشم انتظاری سخت‌ترین و عجیب‌ترین کار دنیاست. تا کسی آن را درک نکرده باشد، نمی‌تواند بفهمد چشم انتظاری یعنی چه…»