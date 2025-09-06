جوان آنلاین: معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از افزایش قابل‌توجه درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: درآمد این شرکت‌ها به هزارو۸۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته، ۶۰ درصد رشد داشته‌است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، حسین افشین گفت: سهم فروش محصولات دانش‌بنیان با ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲، به ۳۶۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این آمار نشان‌دهنده نفوذ ۸۱ درصدی محصولات دانش‌بنیان در کل فروش شرکت‌های فناور و بیانگر سهم بالای این شرکت‌ها در اقتصاد ملی است.

معاون علمی رئیس‌جمهور به تفکیک شرکت‌ها پرداخت و به چالش‌های شرکت‌های نوپا اشاره کرد و افزود: شرکت‌های نوپا که ۶۷ درصد از کل شرکت‌های دانش‌بنیان را تشکیل می‌دهند، به دلیل ماهیت خود، سهم اندکی در اقتصاد دانش‌بنیان دارند. با توسعه مدل‌های سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری دانش فنی، این شرکت‌ها می‌توانند با ترسیم چشم‌انداز سودآوری و ورود به بازار‌های جدید مانند بازار نوآفرین، عملکرد بهتری داشته باشند.

افشین در پایان به حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ۱۱۳ شرکت دانش‌بنیان در بورس و ۲۷شرکت در بازار نوآفرین فرابورس پذیرش شده‌اند. از این تعداد، حدود ۱۰شرکت به مرحله عرضه اولیه رسیده‌اند.