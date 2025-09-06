تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در سوریه

جوان آنلاین: منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

به گزارش مهر به نقل از المیادین، این منابع به ورود ستونی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به جاده مواصلاتی میان روستا‌های بریقه و بئر عجم در حومه قنیطره اشاره کردند.

چند روز قبل نیز نظامیان اسرائیلی به منطقه رسم الرواضی در نزدیکی شهرک الصمدانیه در حومه قنیطره وارد شدند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط دولت اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.