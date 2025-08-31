کد خبر: 1315611
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۷
جامعه » اخبار كلی

درخشش دانش آموزان مخترع ایرانی با کسب ۱۳ مدال خوش‌رنگ بین‌المللی

درخشش دانش آموزان مخترع ایرانی با کسب ۱۳ مدال خوش‌رنگ بین‌المللی سرپرست تیم‌های علمی دانش‌آموزی ایران گفت: دانش آموزان مخترع ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی علوم و اختراعات آمریکا موفق به کسب ۱۳ مدال رنگارنگ شدند.

جوان آنلاین: مهدی رشیدی‌جهان سرپرست تیم‌های علمی دانش آموزان ایران با اشاره به درخشش دانش آموزان مخترع ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی علوم و اختراعات آمریکا ۲۰۲۵ گفت: نمایشگاه بین‌المللی علوم و اختراعات آمریکا ۲۰۲۵ به‌عنوان یکی از معتبرترین رویداد‌های جهانی در حوزه نوآوری و اختراعات، از تاریخ ۱۵ تا ۲۲ آگوست ۲۰۲۵ (۲۴ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۴) با حضور گسترده نخبگان و تیم‌های دانش‌آموزی از سراسر جهان در ایالات متحده برگزار شد.

وی گفت: در این دوره، ۱۷۷ تیم از ۴۶ کشور به رقابت پرداختند که از کشور‌های مطرحی مانند آمریکا، ژاپن، بریتانیا، کره‌جنوبی و ایران در میان شرکت‌کنندگان می‌توان نام‌برد.

رشیدی‌جهان افزود؛ این نمایشگاه با حمایت شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله Google و Microsoft برگزار شد و بستری ارزشمند برای ارائه اختراعات، ایده‌ها و دستاورد‌های علمی نسل جوان فراهم ساخت.

سرپرست تیم‌های علمی دانش‌آموزی ایران به نتایج تیم‌های ایرانی در نمایشگاه علوم و اختراعات آمریکا ۲۰۲۵ اشاره و اعلام کرد: در این دوره از رقابت‌ها، تیم‌های ایرانی با ارائه پروژه‌هایی نوآورانه و علمی موفق به کسب ۱۳ مدال رنگارنگ شامل ۳ مدال طلا، ۴ مدال نقره و ۶ مدال برنز شدند. این موفقیت درخشان بار دیگر توانمندی علمی نوجوانان و جوانان ایران را در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشت.

وی گفت: تیم متشکل از ایلیا مجیدزاده هروی و پارسا کریمی یزدی با ارائه اپلیکیشن هوشمند CommuniMate: شامل راه‌حل‌هایی برای چالش‌های ارتباطی افراد ناشنوا - تیم متشکل از آرتین رادمتین، آوا آل بویه، باران بهمن، الیار فردوسی‌زاده، محمدحسین عزتی (از مؤسسه آموزشی فرهنگی واله) با ارائه ارزیابی تأثیر استفاده از چرخ‌دنده مغناطیسی در بهبود عملکرد سیستم‌های فرآیندی مبتنی بر چرخ‌دنده مکانیکی و تیم متشکل از نیکی ابطحی، پارسا احمدپوررحیمی‌نژاد، باران درخشنده دریاسری، سارینا نصرتی، رامیا رهجو (از مؤسسه آموزشی فرهنگی واله) با ارائه پروژه بهبود طراحی عضلات پنوماتیکی: شبیه‌سازی و تحلیل رفتار دینامیکی سیستم، ۳مدال طلای ایران را کسب کردند.

وی ادامه داد: تیم متشکل از مهران رجبی و علیرضا جعفرنژاد با پروژه سطل زباله هوشمند EcoNet Bin: سامانه تفکیک هوشمند زباله با هوش مصنوعی و اینترنت اشیا - تیم متشکل از یاسین عباسی، علی رهبری، نیکا سادات حسینی، کیارش رشیدزاده گرگری، ایزدیار جلالی‌پور (از مؤسسه آموزشی فرهنگی واله) با ارائه پروژه داروخانه هوشمند: یک پلتفرم هوشمند ماژولار برای متحول کردن تجربه دارو درمانی - تیم متشکل از پارمیدا صلاحمند و سورنا صلاحمند با پروژه توسعه نانوکامپوزیت‌های حاوی عصاره‌های گیاهی با مقاومت در برابر سایش و پوسیدگی باکتریایی دهان و متین حیاتی با ارائه تحلیل و نمایش خودکار سیگنال‌های EEG برای پیش‌بینی تشنج با استفاده از تجزیه باند‌های فرکانسی، ۴ مدال نقره این رویداد را کسب نمودند.

رشیدی‌جهان تیم‌های موفق ایرانی که ۶مدال برنز را کسب کردند به شرح ذیل اعلام داشت؛ تیم متشکل از محمدسام نعمتی‌معین و ماهان قدیمی با ارائه بررسی تأثیر گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) بر سلول‌های سرطان روده بزرگ - تیم رژینا هوده‌شناس و باران مرادی (از دبیرستان مدبران) با ارائه بسته‌بندی زیست‌تخریب‌پذیر ضدمیکروبی با نانوکامپوزیت نقره-اکسید روی و اسانس گیاهی - تیم سام رشیدی و رادین عباسی با پروژه طراحی و پیاده‌سازی ربات NannyBot: انسان‌نمای هوشمند برای نظارت از راه دور بر کودکان - تیم ارشیا چهره‌زاد و طاها تاجیک با ارائه پروژه ساخت هیدروژل حاوی کاپتوپریل و بررسی تأثیر آن بر زخم‌های دهانی در دیابت - رامان نفریه با ارائه بررسی نانوژل گیاهی جدید بر سلول‌های سرطان پوست با آزمون MTT - تیم متشکل از معید رجبی و هلنا رجبی با پروژه محافظت از ذهن‌های کنجکاو: راهکار ایمنی هوشمند کودکان با اینترنت اشیا و پردازش تصویر.

برچسب ها: دانش آموزان ، نخبگان ، اختراع
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

توسعه فردی و مهارت‌افزایی کلید‌های موفقیت در کار هستند

اهانت به فردوسی ادامه یک روند نگران‌کننده!

نسل Z اروپا آبجوفروشی‌ها را ورشکسته کرد

قیمت سکه، طلا، طلای دست دوم و نقره امروز یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴

روایت رهبر انقلاب از ماجرای نشست دشمنان ملت ایران در یک پایتخت اروپایی، برای تعیین جایگزین جمهوری اسلامی!

«حجاب‌استایل‌ها» معنویت را جشنواره کرده‌اند 

حمله ناتراز به ناترازی انرژی 

فینال زودهنگام لیگ 

‏گزارش فنی نیویورک تایمز از فردو با نام «هدف پنهان در ایران»

تصاحب فراساحلی 

چتر حمایتی قانون پررنگ روی کاغذ و کم‌جان در عمل 

اخراج اتباع غیرقانونی جرائم پایتخت را کاهش داد 

صدر، مطهری و جناب آقای اژه‌ای

بازگشتی با درخشش برنز 

عقبگرد از برنامه هفتم در ارتقای جایگاه علمی 

بحران‌های امروز و راهکار‌های فردا 

انجیر ایلام چشم انتظار صنایع تبدیلی 

فتح تهران با پل برمر!

امپراتور فحاش را با مر قانون آشنا کنید

بازگشت به هشدار «طغیان» تیلرسون 

پاسخ امروز رهبر انقلاب به یک پرسش: علت اصلی دشمنی آمریکا با ملت ایران چیست؟

توصیه‌ی قطعی رهبر انقلاب: سپر پولادین اتحاد مقدس نباید خدشه‌دار شود

رهبر انقلاب: همه مراقب باشند! طراحی دشمن بعد از شکست آنها در جنگ ۱۲روزه ایجاد چند صدایی و شکستن اتحاد است

آب را ول نکنید!

رهبر انقلاب: رژیم‌صهیونی امروز منفورترین رژیم دنیا است

قانون تسهیل در چاه معاونت وزیر اقتصاد افتاد!

مردم ایران تحلیل‌ها را مچاله کردند

«خاک پای حیدر» چگونه ایرانیان را متحد کرد

کاهش جزئی بهای طلا در پی تثبیت دلار؛ افزایش قیمت در انتظار فلز زرد

باند سارقان نیسان‌آبی تا چشم‌عقابی چراغ‌دزد! + گفت‌وگو با سارقان

چهلمین روز شهادت سردار غیب پرور

قتل صاحب رستوران «آب و آتش» با شلیک گلوله 

کورسوی دیپلماسی در ژنو 

قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

نفس‌های آشکار دماوند

وزارت بهداشت برخلاف قانون ظرفیت‌ها را ۴ هزار نفرکاهش داد

عامل امریکا و صهیونیسم در اختلاف‌افکنی نباشید

تیم ملی ایران از شوک افغانستان گریخت؛ پیروزی ملی پوشان در نیمه اول

یک نیمه طوفانی در بازی استقلال و ذوب آهن اصفهان/ آبی‌ها باختند

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

روزگار سخت مادران کارمند 

سربازان امنیت را به خودرو‌های ایمن مجهز کنید

استقلال در پی ۳ امتیاز دوم

اتحاد مقدس حول ایستاده‌گی مقابل دشمن

۸ تروریست عامل شهادت پلیس ایرانشهر به هلاکت رسیدند

«مکانیسم ماشه» تیر ندارد خودزنی نکنیم

دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن

مکانیسم تفرقه!

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی "دامن" در زابل برگزار شد

هدف از فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟

پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با خانواده یکی از فرماندهان شهید جنگ ۱۲روزه/ فرماندهی که در مراسم اهل‌بیت خادمی می‌کرد
گزارش حضور در منزل شهید پدافند هوایی ارتش/مقابل شقی‌ترین دشمنان ایستاد
جایزه نفر اول جشنواره موسیقی جوان فقط ۶ میلیون تومان!
«مکانیسم ماشه» تیر ندارد خودزنی نکنیم
فرامتن سفر پزشکیان به چین 
اقتصاد اروپا در لبه تیغ مکانیسم ماشه
زیرساخت‌های افزایش ظرفیت پزشکی را نداریم
رتبه‌های برتر کنکور اعلام شد/ رقابت با امکانات نابرابر
طوفان اختلافات بعد از یک انتقاد ساده! 
نشست خبری جشنواره ملی موسیقی جوان
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ پسرم در حالی شهید شد که چشم به راه تولد فرزندش بود
گفت‌وگو با هم‌بند مرحوم سید علی‌اکبر ابوترابی/ ابوترابی برای انسانیت مرز نمی‌شناخت
مرگ اعتماد و دیپلماسی با مکانیسم ماشه
هدف از فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم تفرقه!
آخرین اخبار