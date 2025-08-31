کد خبر: 1315609
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۱
سیاست » اخبار کلی

جزئیات برگزاری مراسم «عید بیعت» در سراسر کشور

جزئیات برگزاری مراسم «عید بیعت» در سراسر کشور شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی،‌ جزئیات برگزاری مراسم «عید بیعت» در سراسر کشور را اعلام کرد.

جوان آنلاین: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با گرامیداشت عید بزرگ بیعت، از عموم مردم شریف ایران اسلامی برای حضور پرشکوه در جشن های آغاز امامت و ولایت منجی موعود بشریت، حضرت بقیة‌الله الأعظم، حجّة بن الحسن المهدی‌(عج) که با شعار محوری «ایران پرچم‌دار ظهور»برگزار می شود دعوت کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سالروز آغاز امامت و ولایت آخرین ذخیره الهی، منجی موعود بشریت، حضرت بقیة‌الله الأعظم، حجّة بن الحسن المهدی‌(عج)، عیدی بزرگ و روزی باشکوه برای اهل‌ایمان و دوستداران خاندان عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و یادآور تداوم رسالت انبیا و تجلّی وعده‌های الهی در امتداد تاریخ می‌باشد.

به همین مناسبت، دوشنبه شب و روز سه‌شنبه ۱۰ و ۱۱ شهریور مصادف با ۸ و ۹ ربیع‌الاول، جشن‌های پرشکوه این «عید بیعت» در سراسر کشور، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و بقاع متبرکه برگزار خواهد شد.

مهم‌ترین محور این مراسم، تجدید بیعت و پیمان عاشقانه با حضرت ولیّ‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) است که هم‌زمان در اماکن مقدس سراسر ایران اسلامی، شعار ملکوتی «لبیک یا مهدی» دوشنبه دهم شهریور ساعت ۲۱ طنین‌انداز خواهد شد و در مسجد مقدس جمکران، کانون‌امید و انتظار، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به احتزاز درخواهد آمد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با گرامیداشت عید بزرگ بیعت، از عموم مردم شریف، خداجو و ولایتمدار ایران اسلامی دعوت می‌کند تا با حضور پرشکوه خود در این جشن‌ها، با شعار محوری «ایران پرچم‌دار ظهور» بار دیگرایمان، عشق و وفاداری خویش به امام حیّ حاضر را ابراز و در تجدید عهد جمعی با حضرت مهدی موعود (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، افق روشن جامعه مهدوی را نوید دهند.

برچسب ها: بیعت ، عید تجدید بیعت ، امام زمان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

توسعه فردی و مهارت‌افزایی کلید‌های موفقیت در کار هستند

اهانت به فردوسی ادامه یک روند نگران‌کننده!

نسل Z اروپا آبجوفروشی‌ها را ورشکسته کرد

قیمت سکه، طلا، طلای دست دوم و نقره امروز یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴

روایت رهبر انقلاب از ماجرای نشست دشمنان ملت ایران در یک پایتخت اروپایی، برای تعیین جایگزین جمهوری اسلامی!

«حجاب‌استایل‌ها» معنویت را جشنواره کرده‌اند 

حمله ناتراز به ناترازی انرژی 

فینال زودهنگام لیگ 

‏گزارش فنی نیویورک تایمز از فردو با نام «هدف پنهان در ایران»

تصاحب فراساحلی 

چتر حمایتی قانون پررنگ روی کاغذ و کم‌جان در عمل 

اخراج اتباع غیرقانونی جرائم پایتخت را کاهش داد 

صدر، مطهری و جناب آقای اژه‌ای

بازگشتی با درخشش برنز 

عقبگرد از برنامه هفتم در ارتقای جایگاه علمی 

بحران‌های امروز و راهکار‌های فردا 

انجیر ایلام چشم انتظار صنایع تبدیلی 

فتح تهران با پل برمر!

امپراتور فحاش را با مر قانون آشنا کنید

بازگشت به هشدار «طغیان» تیلرسون 

پاسخ امروز رهبر انقلاب به یک پرسش: علت اصلی دشمنی آمریکا با ملت ایران چیست؟

توصیه‌ی قطعی رهبر انقلاب: سپر پولادین اتحاد مقدس نباید خدشه‌دار شود

رهبر انقلاب: همه مراقب باشند! طراحی دشمن بعد از شکست آنها در جنگ ۱۲روزه ایجاد چند صدایی و شکستن اتحاد است

آب را ول نکنید!

رهبر انقلاب: رژیم‌صهیونی امروز منفورترین رژیم دنیا است

قانون تسهیل در چاه معاونت وزیر اقتصاد افتاد!

مردم ایران تحلیل‌ها را مچاله کردند

کاهش جزئی بهای طلا در پی تثبیت دلار؛ افزایش قیمت در انتظار فلز زرد

«خاک پای حیدر» چگونه ایرانیان را متحد کرد

باند سارقان نیسان‌آبی تا چشم‌عقابی چراغ‌دزد! + گفت‌وگو با سارقان

قتل صاحب رستوران «آب و آتش» با شلیک گلوله 

چهلمین روز شهادت سردار غیب پرور

کورسوی دیپلماسی در ژنو 

قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

وزارت بهداشت برخلاف قانون ظرفیت‌ها را ۴ هزار نفرکاهش داد

نفس‌های آشکار دماوند

عامل امریکا و صهیونیسم در اختلاف‌افکنی نباشید

تیم ملی ایران از شوک افغانستان گریخت؛ پیروزی ملی پوشان در نیمه اول

یک نیمه طوفانی در بازی استقلال و ذوب آهن اصفهان/ آبی‌ها باختند

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

روزگار سخت مادران کارمند 

سربازان امنیت را به خودرو‌های ایمن مجهز کنید

استقلال در پی ۳ امتیاز دوم

اتحاد مقدس حول ایستاده‌گی مقابل دشمن

۸ تروریست عامل شهادت پلیس ایرانشهر به هلاکت رسیدند

«مکانیسم ماشه» تیر ندارد خودزنی نکنیم

دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن

مکانیسم تفرقه!

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی "دامن" در زابل برگزار شد

هدف از فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟

پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با خانواده یکی از فرماندهان شهید جنگ ۱۲روزه/ فرماندهی که در مراسم اهل‌بیت خادمی می‌کرد
گزارش حضور در منزل شهید پدافند هوایی ارتش/مقابل شقی‌ترین دشمنان ایستاد
جایزه نفر اول جشنواره موسیقی جوان فقط ۶ میلیون تومان!
«مکانیسم ماشه» تیر ندارد خودزنی نکنیم
فرامتن سفر پزشکیان به چین 
اقتصاد اروپا در لبه تیغ مکانیسم ماشه
زیرساخت‌های افزایش ظرفیت پزشکی را نداریم
رتبه‌های برتر کنکور اعلام شد/ رقابت با امکانات نابرابر
طوفان اختلافات بعد از یک انتقاد ساده! 
نشست خبری جشنواره ملی موسیقی جوان
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ پسرم در حالی شهید شد که چشم به راه تولد فرزندش بود
گفت‌وگو با هم‌بند مرحوم سید علی‌اکبر ابوترابی/ ابوترابی برای انسانیت مرز نمی‌شناخت
مرگ اعتماد و دیپلماسی با مکانیسم ماشه
هدف از فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم تفرقه!
آخرین اخبار