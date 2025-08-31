جزئیات برگزاری مراسم «عید بیعت» در سراسر کشور

جوان آنلاین: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با گرامیداشت عید بزرگ بیعت، از عموم مردم شریف ایران اسلامی برای حضور پرشکوه در جشن های آغاز امامت و ولایت منجی موعود بشریت، حضرت بقیة‌الله الأعظم، حجّة بن الحسن المهدی‌(عج) که با شعار محوری «ایران پرچم‌دار ظهور»برگزار می شود دعوت کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سالروز آغاز امامت و ولایت آخرین ذخیره الهی، منجی موعود بشریت، حضرت بقیة‌الله الأعظم، حجّة بن الحسن المهدی‌(عج)، عیدی بزرگ و روزی باشکوه برای اهل‌ایمان و دوستداران خاندان عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و یادآور تداوم رسالت انبیا و تجلّی وعده‌های الهی در امتداد تاریخ می‌باشد.

به همین مناسبت، دوشنبه شب و روز سه‌شنبه ۱۰ و ۱۱ شهریور مصادف با ۸ و ۹ ربیع‌الاول، جشن‌های پرشکوه این «عید بیعت» در سراسر کشور، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و بقاع متبرکه برگزار خواهد شد.

مهم‌ترین محور این مراسم، تجدید بیعت و پیمان عاشقانه با حضرت ولیّ‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) است که هم‌زمان در اماکن مقدس سراسر ایران اسلامی، شعار ملکوتی «لبیک یا مهدی» دوشنبه دهم شهریور ساعت ۲۱ طنین‌انداز خواهد شد و در مسجد مقدس جمکران، کانون‌امید و انتظار، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به احتزاز درخواهد آمد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با گرامیداشت عید بزرگ بیعت، از عموم مردم شریف، خداجو و ولایتمدار ایران اسلامی دعوت می‌کند تا با حضور پرشکوه خود در این جشن‌ها، با شعار محوری «ایران پرچم‌دار ظهور» بار دیگرایمان، عشق و وفاداری خویش به امام حیّ حاضر را ابراز و در تجدید عهد جمعی با حضرت مهدی موعود (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، افق روشن جامعه مهدوی را نوید دهند.