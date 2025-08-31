کد خبر: 1315587
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۷
جامعه » اخبار كلی

قرارداد اعطای بورس تحصیلی میان ایران و عراق امضا شد

قرارداد اعطای بورس تحصیلی میان ایران و عراق امضا شد قرارداد اعطای «بورس متقابل دول» به امضا رئیس سازمان امور دانشجویان و قائم مقام وزیر علوم عراق رسید.

جوان آنلاین: به نقل از سازمان اموردانشجویان، سازمان امور دانشجویان و وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی جمهوری عراق قرارداد همکاری امضا کردند.

این قرارداد همکاری که در زمینه اعطاء بورس متقابل دولتی تدوین شده است و به امضا سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و حیدر عبدالضهد قائم مقام وزیر علوم عراق رسید.

گفتنی است این قرارداد با هدف تقویت روابط دوستانه بین دو کشور و ارتقا همکاری‌ها در زمینه آموزش عالی و نیز توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور نهادینه کردن این همکاری‌ها و مبادلات علمی بین مراکز علمی- تحقیقاتی دو کشور و همچنین اجرای برنامه مربوط به «بورس متقابل دولتی» و تسهیل در گسترش همکاری‌های بین دو کشور به ویژه در حوزه امور دانشجویی و اعطاء بورس‌های متقابل تحصیلی برای دوره‌های بلند مدت و کوتاه مدت، به امضا دو طرف رسیده است.

برچسب ها: بورس تحصیلی ، ایران و عراق ، سازمان امور دانشجویان
