کشف ارتباط پنهانی پس از کشف جسد شوهر در خانه متروکه

مأموران پلیس تهران جسد مردی میانسالی را در خانه‌ای متروکه در شمال تهران در شرایطی کشف کردند که همسرش مفقودی او را به پلیس گزارش داده‌بود، اما تحقیقات جنایی نشان داد زن جوان با مردی در محل کارش ارتباط پنهانی داشته و همین راز، پای هر دو را به پرونده مرگ مشکوک باز کرد.

جوان آنلاین: ۲۱ مردادماه، ساکنان کوچه‌ای در اطراف خیابان گاندی با مرکز پلیس تهران تماس گرفتند و از بوی تعفن شدیدی خبر دادند که از خانه‌ای متروکه به مشام می‌رسید. با اعلام این خبر، تیمی از مأموران کلانتری ۱۰۳ گاندی راهی محل شدند. مأموران با ورود به خانه، با جسد متعفن مردی روبه‌رو شدند که چند روزی از مرگش می‌گذشت.

سپس بازپرس سالار صنعتگر، بلافاصله در محل حاضر شد و دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی و شناسایی مقتول را صادر کرد. تحقیقات درباره کشف جسد ادامه پیدا کرد و مأموران در بررسی پرونده افراد مفقودی، هویت جسد را بر ملا کردند. جسد متعلق به مرد میانسالی به نام کامران بود که مشخص شد همسرش چندی پیش فقدان او را به پلیس گزارش داده‌بود.

ارتباط مخفیانه

زن جوان ادعا کرده بود آخرین بار شوهرش برای کاری از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته و او هم اعلام مفقودی کرده‌است. در حالی که همسر مرد فوت‌شده این ادعا را مطرح می‌کرد، مأموران سرنخ‌هایی از رابطه او با مرد غریبه‌ای به دست آوردند. بررسی پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی وی با پسر جوانی به نام مسعود حکایت از رابطه‌ای طولانی داشت. مأموران دریافتند زن جوان از یک سال قبل به صورت مخفیانه با یکی از همکارانش به نام مسعود ارتباط داشته‌است. آنچه فرضیه دست داشتن وی را در مرگ شوهرش برای مأموران پررنگ می‌کرد، اختلافاتی بود که متوجه شدند او چند سالی است با شوهرش داشته‌است.

مظنونان در بازداشت

با روشن‌شدن این جزئیات، بازپرس دستور بازداشت زن و مرد را صادر کرد. هر دو در بازجویی‌های اولیه منکر هرگونه دخالت در مرگ مرد میانسال شدند. سهیلا مدعی شد که شوهرش بیکار بوده و هر روز برای پیدا کردن کار از خانه بیرون می‌رفته تا اینکه ناپدید و جسدش کشف شده. پسر جوان هم اظهار بی‌گناهی کرد. صبح دیروز دو متهم برای بازجویی به دادسرای امور جنایی منتقل شدند.

مسعود در بازجویی‌ها گفت: «چند سال قبل در بیمارستانی که سهیلا کار می‌کرد، شروع به کار کردم تا اینکه یک سال قبل با هم آشنا شدم. او گفت همسر ندارد و من هم به او اعتماد کردم و با او رابطه دوستانه برقرار کردم. به او علاقه پیدا کردم و تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم ولی چند ماه قبل فهمیدم شوهر دارد. می‌گفت قصد طلاق دارد و به زودی جدا می‌شود. قرار بود طلاق بگیرد و با من ازدواج کند تا اینکه فهمیدم شوهرش فوت کرده‌است. من از مرگ شوهرش بی‌خبر بودم و هیچ دخالتی نداشتم.»

زن مرد فوت‌شده نیز در بازجویی ابتدا رابطه با مرد جوان را انکار کرد، اما وقتی با اعتراف او روبه‌رو شد، گفت: «۲۶ سال پیش با شوهرم ازدواج کردم و یک فرزند ۲۵ ساله داریم. دو سال و نیم قبل بیکار شد و افسردگی گرفت. کار و بارش خوب بود، اما نمی‌دانم چه شد که صاحبکارش اخراجش کرد. پس از این، درآمدی نداشت و من تمام هزینه‌های زندگی را می‌دادم و حتی پول توجیبی‌اش هم از من می‌گرفت. او افسرده شده‌بود و کم‌کم با هم اختلاف پیدا کردیم. اختلافات‌مان زیاد شد و من تصمیم به طلاق گرفتم. سپس در بیمارستان با منصور آشنا شدم و به او علاقه پیدا کردم و تصمیم گرفتم پس از جدایی با او ازدواج کنم. چند روز قبل از حادثه، شوهرم از خانه بیرون رفت و دیگر برنگشت. من مفقودی‌اش را گزارش کردم، اما در مرگ او نقشی نداشتم.»

ادامه تحقیقات

با دستور بازپرس سالار صنعتگر، هر دو مظنون برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفتند. پزشکی قانونی هنوز علت دقیق مرگ مرد میانسال را اعلام نکرده و تحقیقات برای فاش شدن راز این مرگ مرموز ادامه دارد.