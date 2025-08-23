جزئیات ناپدیده شدن کوهنوردان ایرانی در قرقیزستان

به گفته رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، اقدامات صورت گرفته برای جستجوی کوهنوردان مفقود شدن در قرقیزستان نتیجه نداشته و عملا پرونده بسته است.

جوان آنلاین: مریم پیله‌وری و حسن آقالو کوهنوردان ایرانی بودند که دو هفته پیش به قصد صعود به قله «پوبدا» مرتفع‌ترین کوه قرقیزستان با ارتفاع ۷۴۳۹ متر عازم این کشور شدند اما در همان روزهای ابتدایی سفر، آژانس خدمات رسانی به کوهنوردان در منطقه یخچالی این کوه و فدراسیون کوهنوردی قرقیزستان، مفقود شدن این دو کوهنورد ایرانی را اطلاع رسانی کردند.

آخرین اخبار دریافتی و ارتباط برقرار شده با این دو کوهنورد مربوط به ۱۲ آگوست (۲۱ مرداد) می شود. از آن به بعد با وجود بسیاری اقدامات صورت گرفته و حتی به کارگیری پهبادهای شناسایی از طرف دولت قرقیزستان، هیچ نشان و اثری از پیله وری و آقالو به دست نیامد.

در همین راستا پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش روز جمعه (۳۱ مرداد) اعلام کرد که وزیر ورزش پس از اطلاع از موضوع، معاونت توسعه ورزش قهرمانی را مأمور رسیدگی به موضوع کرد. همزمان فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران هم اطلاعیه ای صادر کرد که در آن ضمن تاکید بر اقدامات صورت گرفته برای پیگیری موضوع، اینگونه عنوان کرد که از اقدام این دو کوهنورد برای صعود به قله قرقیزستان بی اطلاع بوده است.

همه اینها در حالی است که رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی تاکید دارد که عملا پرونده جستجوی کوهنوردان مفقود شده در قرقیزستان بسته شده است و دیگر امیدی به یافتن آنها نیست.

وی ظهر روز شنبه (اول شهریور) با بیان اینکه «عملا موضوع تمام شده است»، گفت: ۱۲ آگوست اطلاع رسانی نسبت به مفقود شدن این دو کوهنورد ایرانی صورت گرفت. ماجرا هم از این قرار بود که کوهنوردان روسی که به قله موردنظر صعود کرده بودند، در مسیر بازگشت وسایل و تجهیزات کوهنوردان ایرانی را در غار برفی که گویا محل اسکان شان بوده است، دیده بودند بدون اینکه اثری از خود آنها باشد. آنها موضوع را به آژانس خدمات رسانی منطقه به کوهنوردان اطلاع داده بودند و اینگونه فدراسیون کوهنوردی قرقیزستان هم در جریان موضوع قرار گرفت.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با بیان اینکه از طریق فدراسیون کوهنوردی قرقیزستان در جریان مفقود شدن این کوهنوردان قرار گرفت، یادآور شد: بلافاصله موضوع را به وزارت ورزش و شخصِ وزیر ورزش اطلاع رسانی کردیم و از طریق امور بین‌الملل وزارت ورزش ارتباط لازم را با سفارت ایران در بیشکک برقرار کردیم تا پیگیر موضوع و نتیجه آن باشیم.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با تاکید بر اقدامات صورت گرفته از سوی کشور قرقیزستان برای جستجوی کوهنوردان ایرانی ِمفقود شده، تصریح کرد: با پیگیری و هماهنگی فدراسیون کوهنوردی قرقیزستان و از طرف دولت این کشور، پهپادهای شناسایی برای یافتن این کوهنوردان به‌ کار گرفته شد اما به‌دلیل صعب‌ العبور بودن منطقه، تیم امداد قرقیزستان دست خالی بازگشت.

زارعی تاکید کرد: همزمان یک کوهنورد روس هم در منطقه دچار حادثه و آسیب دیدگی شده بود. برای کمک به او هم یک هلی کوپتر به منطقه اعزام شده بود اما شرایط منطقه به قدری سخت و صعب العبور بود که این هواپیما هم خود دچار حادثه و آسیب شد.

وی با تاکید بر اینکه تا به امروز هیچ اطلاعی از وضعیت کوهنوردان مفقود شده در قرقیزستان به دست نیامده است، خاطرنشان کرد: عملا پرونده این موضوع بسته شده است. تمام اقداماتی که می توانست به پیدا شدن کوچکترین نشان و اثر از این کوهنوردان کمک کند، انجام شده است اما نتیجه ای نداشته است.

«چرا روز گذشته وزیر ورزش نسبت به پیگیری موضوع دستور داد؟»، زارعی در پاسخ به این پرسش گفت: وزیر ورزش بلافاصله بعد از اطلاع از موضوع دستور رسیدگی به پرونده را داد و با این دستور بود که از طریق امور بین الملل وزارت ورزش، اقدامات لازم برای برقراری ارتباط با سفارت ایران انجام شد. اطلاع ندارم که چرا خبر دستور وزیر روز گذشته اطلاع رسانی شد.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با تاکید دوباره بر اینکه این فدراسیون در جریان اقدام مریم پیله‌وری و حسن آقالو برای صعود به قله قرقیزستان نبوده است، گفت: آنها بدون اطلاع به فدراسیون و یا حتی هیئت اقدام به صعود کردند. از این موضوع کاملا بی اطلاع بودیم و وقتی هم درجریان مفقود شدن‌شان قرار گرفتیم به زحمت و با کمک کوهنوردان روس متوجه اسامی آنها شدیم.

زارعی با طرح این موضوع که بهتر است کوهنوردان اقدام خود برای صعود را با فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در میان بگذارند، تاکید کرد: در صورتیکه اقدام کوهنوردان به ما اطلاع رسانی شود و در صورتیکه برای آنها حادثه ای رخ دهد، زوتر و سریعتر می توانیم اقدامات لازم را آغاز و پیگیری کنیم چون از ماهیت موضوع مطلع هستیم.