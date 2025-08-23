کد خبر: 1314219
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۰
ورزش » ساير

جزئیات ناپدیده شدن کوهنوردان ایرانی در قرقیزستان

جزئیات ناپدیده شدن کوهنوردان ایرانی در قرقیزستان به گفته رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، اقدامات صورت گرفته برای جستجوی کوهنوردان مفقود شدن در قرقیزستان نتیجه نداشته و عملا پرونده بسته است.

جوان آنلاین: مریم پیله‌وری و حسن آقالو کوهنوردان ایرانی بودند که دو هفته پیش به قصد صعود به قله «پوبدا» مرتفع‌ترین کوه قرقیزستان با ارتفاع ۷۴۳۹ متر عازم این کشور شدند اما در همان روزهای ابتدایی سفر، آژانس خدمات رسانی به کوهنوردان در منطقه یخچالی این کوه و فدراسیون کوهنوردی قرقیزستان، مفقود شدن این دو کوهنورد ایرانی را اطلاع رسانی کردند.

آخرین اخبار دریافتی و ارتباط برقرار شده با این دو کوهنورد مربوط به ۱۲ آگوست (۲۱ مرداد) می شود. از آن به بعد با وجود بسیاری اقدامات صورت گرفته و حتی به کارگیری پهبادهای شناسایی از طرف دولت قرقیزستان، هیچ نشان و اثری از پیله وری و آقالو به دست نیامد.

در همین راستا پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش روز جمعه (۳۱ مرداد) اعلام کرد که وزیر ورزش پس از اطلاع از موضوع، معاونت توسعه ورزش قهرمانی را مأمور رسیدگی به موضوع کرد. همزمان فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران هم اطلاعیه ای صادر کرد که در آن ضمن تاکید بر اقدامات صورت گرفته برای پیگیری موضوع، اینگونه عنوان کرد که از اقدام این دو کوهنورد برای صعود به قله قرقیزستان بی اطلاع بوده است.

همه اینها در حالی است که رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی تاکید دارد که عملا پرونده جستجوی کوهنوردان مفقود شده در قرقیزستان بسته شده است و دیگر امیدی به یافتن آنها نیست.

وی ظهر روز شنبه (اول شهریور) با بیان اینکه «عملا موضوع تمام شده است»، گفت: ۱۲ آگوست اطلاع رسانی نسبت به مفقود شدن این دو کوهنورد ایرانی صورت گرفت. ماجرا هم از این قرار بود که کوهنوردان روسی که به قله موردنظر صعود کرده بودند، در مسیر بازگشت وسایل و تجهیزات کوهنوردان ایرانی را در غار برفی که گویا محل اسکان شان بوده است، دیده بودند بدون اینکه اثری از خود آنها باشد. آنها موضوع را به آژانس خدمات رسانی منطقه به کوهنوردان اطلاع داده بودند و اینگونه فدراسیون کوهنوردی قرقیزستان هم در جریان موضوع قرار گرفت.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با بیان اینکه از طریق فدراسیون کوهنوردی قرقیزستان در جریان مفقود شدن این کوهنوردان قرار گرفت، یادآور شد: بلافاصله موضوع را به وزارت ورزش و شخصِ وزیر ورزش اطلاع رسانی کردیم و از طریق امور بین‌الملل وزارت ورزش ارتباط لازم را با سفارت ایران در بیشکک برقرار کردیم تا پیگیر موضوع و نتیجه آن باشیم.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با تاکید بر اقدامات صورت گرفته از سوی کشور قرقیزستان برای جستجوی کوهنوردان ایرانی ِمفقود شده، تصریح کرد: با پیگیری و هماهنگی فدراسیون کوهنوردی قرقیزستان و از طرف دولت این کشور، پهپادهای شناسایی برای یافتن این کوهنوردان به‌ کار گرفته شد اما به‌دلیل صعب‌ العبور بودن منطقه، تیم امداد قرقیزستان دست خالی بازگشت.

زارعی تاکید کرد: همزمان یک کوهنورد روس هم در منطقه دچار حادثه و آسیب دیدگی شده بود. برای کمک به او هم یک هلی کوپتر به منطقه اعزام شده بود اما شرایط منطقه به قدری سخت و صعب العبور بود که این هواپیما هم خود دچار حادثه و آسیب شد.

وی با تاکید بر اینکه تا به امروز هیچ اطلاعی از وضعیت کوهنوردان مفقود شده در قرقیزستان به دست نیامده است، خاطرنشان کرد: عملا پرونده این موضوع بسته شده است. تمام اقداماتی که می توانست به پیدا شدن کوچکترین نشان و اثر از این کوهنوردان کمک کند، انجام شده است اما نتیجه ای نداشته است.

«چرا روز گذشته وزیر ورزش نسبت به پیگیری موضوع دستور داد؟»، زارعی در پاسخ به این پرسش گفت: وزیر ورزش بلافاصله بعد از اطلاع از موضوع دستور رسیدگی به پرونده را داد و با این دستور بود که از طریق امور بین الملل وزارت ورزش، اقدامات لازم برای برقراری ارتباط با سفارت ایران انجام شد. اطلاع ندارم که چرا خبر دستور وزیر روز گذشته اطلاع رسانی شد.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با تاکید دوباره بر اینکه این فدراسیون در جریان اقدام مریم پیله‌وری و حسن آقالو برای صعود به قله قرقیزستان نبوده است، گفت: آنها بدون اطلاع به فدراسیون و یا حتی هیئت اقدام به صعود کردند. از این موضوع کاملا بی اطلاع بودیم و وقتی هم درجریان مفقود شدن‌شان قرار گرفتیم به زحمت و با کمک کوهنوردان روس متوجه اسامی آنها شدیم.

زارعی با طرح این موضوع که بهتر است کوهنوردان اقدام خود برای صعود را با فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در میان بگذارند، تاکید کرد: در صورتیکه اقدام کوهنوردان به ما اطلاع رسانی شود و در صورتیکه برای آنها حادثه ای رخ دهد، زوتر و سریعتر می توانیم اقدامات لازم را آغاز و پیگیری کنیم چون از ماهیت موضوع مطلع هستیم.

برچسب ها: کوهنوردان مفقود ، فدراسیون کوهنوردی ، قرقیزستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

فرماندهی که جنگ را با ایمان پیش می‌برد

جواد، جعفر! ول کنید این امریکا را 

اسرائیل تمثالی از جنگ آب در جهان 

تیک‌تاک تهدید رستاخیز هسته‌ای 

پراگماتیسم پنهانی میان موساد و مریم 

«محله باهنر» احیای هویت فرهنگی مناطق کم‌برخوردار خوزستان 

کینه‌جویی خواستگار به حادثه خونین انجامید 

لطفاً آقای روحانی را دریابید!

قزل‌آلا‌های قزل اوزن بی‌صدا می‌میرند 

قاتل ۴ عضو یک خانواده در لارستان در ملأ‌عام اعدام شد 

جبهه‌گیری اصلاح‌طلبان علیه جبهه اصلاحات!

تصویب طرح اشغال غزه با ۸۰ هزار صهیونیست فرسوده 

افول غرب با «خاک» سپاری در شرق 

عجیب است که راه‌حل‌ها را در امریکای دغلکار می‌بینید 

جنگ ممکن است از دیپلماسی کم‌هزینه‌تر باشد

پلیس به دنبال شکارچی زنان و دختران پایتخت است 

قیمت بنزین معمولی گران نمی‌شود

خانواده کجای کار این سینما است؟

ارزیابی حقوقی- ژئوپلیتیکی توافق اخیر آذربایجان و ارمنستان 

اربعین راهی که قدرت‌ها از آن می‌ترسند

دلیل پرواز قیمت مرغ از زبان آقای وزیر

عقلانیت سینایی می‌تواند نجاتمان دهد

جهش تا ۸۰‌هزار مگاواتی صدور پروانه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر

سفره فرهنگی «صادق الوعد» برای خانواده‌ها 

بیانیه اصلاحات فرصت‌طلبی در حمله به ماهیت دینی نظام است

مسجد خانه همه مردم است

مسجدی موفق است که با همدلی و همفکری اهالی محله اداره شود

روسیه: غرب به اقدام تحریک‌آمیز اعزام نیرو به اوکراین پایان دهد 

بازتاب رزمایش نظامی ایران در رسانه های عربی/ ایران در حال افزایش قدرت دفاعی خود است

اختصاص ۷۰۰ میلیون دلار برای تأمین ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات

«معمار خسارت محض» با شعار صهیونیست‌ها باز آمد!

میوه و صیفی روی زمین ماند

حاشیه‌های بی‌پایان «HPV»

ریش‌وقیچی گران‌سازی خودرو به جاده مخصوص منتقل شد!

هاآرتص: رایزنی اسرائیلی- سوری در پاریس درباره ایران و حزب‌الله بود

ادعای عجیب قاتل: وکلا گفتند اگر همسرم را بکشم قصاص نمی‌شوم!

امریکا و اسرائیل فکر می‌کردند ایران در ۲۸ مرداد مانده است!

شناسایی اروپایی فلسطین صداقت یا نمایش؟!

ایران سیاست‌های جنگ‌افروزانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد

انهدام اهداف توسط موشک‌های کروز در رزمایش اقتدار پایدار

پرداخت «پول‌های زیرفرشی» به کارمندان قاعده‌مند شد

تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران قهرمان جهان شد

بحران آبی در سمنان به دلیل جانمایی اشتباه صنایع 

یاد تلخ افغانستانی‌ها از امریکا

موسوی: تنها راه مصون‌سازی کشور از تهدیدات تداوم راهبرد قدرت افزایی دفاعی است

تاکید عارف بر ضرورت تحول رویکرد حکمرانی در حوزه فرهنگ و هنر پس از جنگ ۱۲ روزه

علی‌آبادی: تا پایان امسال، ۱۲۵۹ طرح برق‌رسانی در کشور به بهره‌برداری می‌رسد

بازی پیچیده دالان زنگزور و راهبرد‌های ایران

این رهبران «واگذارکننده» ثبت تاریخ شدند!

پزشکیان: برخی مدیران نسبت به میزان مصرف انرژی بی‌تفاوت هستند

پیشنهاد سردبیر
سود بیمه معلمان در جیب مؤسسات آموزشی
کاسپین در خطر بیابانی‌شدن
اختصاص ۷۰۰ میلیون دلار برای تأمین ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات
تلنگری به وجدان جمعی
حاج رضا بیشتر از ایران در جبهه مقاومت شناخته می‌شد
ما کجای فوتبال آسیا هستیم
گفت‌وگو با دکتر عبدالله گنجی/ بیانیه اصلاحات فرصت‌طلبی در حمله به ماهیت دینی نظام است
اینترنت گروگان بازارگرایی!
استخر برای دولتی‌ها، تشنگی سهم مردم!
روایت حال و هوای زائران و خادمان اربعین/ از زیارت کربلا تا نماز در مسجدالاقصی
از فتح‌الله‌زاده تا تاجرنیا عجب پیشرفتی!
پرداخت «پول‌های زیرفرشی» به کارمندان قاعده‌مند شد
پیش‌دبستانی برای همه
داروفروشی ۳۵ هزار داروساز ایرانی با تاکسی‌های اینترنتی!
سی‌ و هفتمین جلسه دادگاه گروهک تروریستی منافقین
آخرین اخبار