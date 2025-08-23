جوان آنلاین: رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور با فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار وگفتوگو کرد.
حجتالاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور در دیدار با فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد سلامی فرمانده شهید کل سپاه اظهار داشت: هرچند فقدان شهید سلامی ثلمهای بزرگ برای کشور بود، اما بحمدالله انتصاب شما که از تجارب ارزشمندی در مدیریت نیروی زمینی سپاه و در دفاع مقدس برخوردار هستید توسط فرماندهی معظم کل قوا که در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد، نقشه رژیم صهیونی را برای ایجاد هرج و مرج در کشور ناکام گذاشت.
وی خاطر نشان کرد: شهید سلامی در امر پیشگیری از وقوع جرم و اجرای قانون همکاری ارزشمندی با سازمان قضایی داشت و قطعا شما هم که در مکتب ایشان تلمذ کردهاید آن مسیر را ادامه خواهید داد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: سپاه پاسداران زاییده انقلاب است و بحق در طول ۴۷ سال گذشته در کنار سایر نیروهای مسلح با تمام وجود از انقلاب اسلامی و ملت ایران و مظلومین منطقه دفاع کرده و خار چشم دشمنان اسلام و کشور بوده است.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان تهرامی مقدم و حاجی زاده خاطر نشان ساخت: شلیک موشکهای ساخت فرزندان ملت و اصابت قدرتمندانه آنها در سرزمینهای اشغالی معادله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را بر هم زد.
پورخاقان در پایان بر هوشیاری و حفظ آمادگی بیش از پیش نیروهای مسلح تاکید کرد.
همچنین در این دیدار سرلشکر پاکپور ضمن قدردانی از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خاطر نشان ساخت: حفظ سلامت و صیانت از کارکنان سپاه همچون گذشته اولویت ماست.
وی در پایان افزود: سپاه بحمدالله در آمادگی کامل به سر میبرد و در صورت تکرار تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور پاسخی پشیمان کننده و کوبندهتر از جنگ ۱۲ روزه دریافت خواهد کرد.