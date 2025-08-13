سودان جنوبی مذاکره برای اسکان مردم غزه را تکذیب کرد

وزارت خارجه سودان جنوبی هرگونه موافقت این کشور با طرح کوچاندن مردم غزه و اسکان آنها در این کشور را شدیدا تکذیب کرد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه سودان جنوبی به شدت گزارش‌های منتشر شده درباره رایزنی این کشور با رژیم صهیونیستی برای اسکان مردم غزه را تکذیب کرد.

به گزارش فارس، سودان جنوبی تاکید کرد که هرگونه ادعا درباره مذکرات با اسرائیل برای اسکان مردم فلسطین بی‌اساس است و نشانگر موضع رسمی جوبا نیست.

وزارت امور خارجه سودان جنوبی همچنین اظهار داشت که ادعاها درباره موافقت دولت این کشور با میزبانی و اسکان مردم غزه نادرست است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس پیش از این به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که رژیم صهیونیستی اسرائیل در حال مذاکره با سودان جنوبی در مورد احتمال اسکان مردم غزه در این کشور است؛ امری که بخشی از تلاش گسترده‌تر اسرائیل برای کوچاندن اجباری اهالی غزه با وجود مخالفت‌های جامعه جهانی است.