جوان آنلاین: سردار رضا فریبا، معاونت آماد و پشتیبانی فراجا در بازدید از قرارگاه پشتیبانی اربعین حسینی (ع) اظهار داشت: در راستای ایفای نقش پشتیبانی و خدماتی در رویداد عظیم اربعین حسینی (ع)، معاونت آماد و پشتیبانی فراجا با بهره‌گیری از تجربیات سنوات گذشته با آمادگی کامل و بسیج تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود، نسبت به پشتیبانی از یگان‌های حاضر در مأموریت و زائران حسینی (ع) در رزمایش بزرگ اربعین اعلام آمادگی و حضور پیداکرده است.

به گزارش مهر، وی در ادامه با تأکید بر رویکرد خدمت محور معاونت آماد و پشتیبانی، بیان کرد: کارکنان خدوم فراجا باافتخار مشغول خدمت‌رسانی به زائران حسینی (ع) هستند تا این مسیر معنوی با سهولت و آرامش بیشتری طی شود، از مهم‌ترین اولویت‌ها و دغدغشه‌های اساسی در ایام اربعین حسینی (ع)، ارائه خدمات شایسته و متناسب به کارکنان درگیر در این مأموریت و همچنین زائران گرامی اباعبدالله الحسین (ع) است.

این مقام ارشد انتظامی گفت: یکی از اقدامات شاخص در این راستا، تأمین حمل‌ونقل زائران است که همکاران ما در حین انجام مأموریت‌های خود، از ظرفیت اتوبوس‌هایی که برای جابه‌جایی نیروهای خدمتی در ابتدا و انتهای مأموریت استفاده می‌شود، برای انتقال زائران نیز بهره می‌برند، این تدبیر موجب به‌کارگیری حداکثری ظرفیت موجود و رضایتمندی بالای زائران اربعینی شده و گامی مؤثر در تسهیل سفرهای زیارتی محسوب می‌شود.

سردار فریبا افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی گرم در مرزها، تمهیدات لازم برای تأمین آب‌خنک نیز اندیشیده شده است، تولید یخ از طریق دستگاه‌های یخ‌ساز که در مرز مستقر شده اند، بخشی از نیاز زائران را تأمین می‌کنند و روزانه تعداد قابل‌توجهی قالب یخ بین موکب‌های فراجا که در نقاط مختلف مرزی مستقر هستند توزیع می‌شود تا امکان دسترسی زائران به آب‌خنک فراهم شود. این اقدامات در راستای حفظ سلامت و رفاه زائران، به‌ویژه در هوای گرم، با جدیت دنبال می‌شود.

معاون آماد و پشتیبانی فراجا یادآور شد: از دیگر اقدامات معاونت آماد و پشتیبانی فراجا می‌توان به تأمین اقلام و تجهیزات سرمایه‌ای از قبیل دستگاه‌های سرمایشی موردنیاز رده‌ها، تهیه و تأمین اقلام موردنیاز تغذیه و اجرای برنامه غذایی مشترک کارکنان در طول این رزمایش اشاره کرد که این اقدامات با تکیه‌بر ظرفیت‌های درون‌سازمانی و هماهنگی میان واحدهای عملیاتی و پشتیبانی، باهدف ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در حال اجراست.

سردار فریبا در پایان خاطرنشان کرد: کارکنان خدوم معاونت آماد و پشتیبانی فراجا در نقاط ۷ گانه مرزی، خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) را نه‌تنها وظیفه‌ای سازمانی، بلکه افتخاری عظیم و توفیقی الهی دانسته و امید است مجموعه این تلاش‌های صادقانه و شبانه‌روزی، همکارانم گامی هرچند کوچک اما ماندگار در مسیر خدمت به مکتب اهل‌بیت (ع) و جلب رضایت حضرت حق باشد، چراکه خدمت به زائران حسینی (ع)، موجب تقرب به درگاه الهی و ادای دین به فرهنگ عاشورا است.