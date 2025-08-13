دیدار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و امام جمعه موقت تهران با خانواده سپهبد شهید سردار غلامعلی رشید

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه امام جمعه موقت تهران با خانواده شهید سردار غلامعلی رشید و خانواده شهید سرهنگ مجتبی رضیئی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: مهندس سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با خانواده شهید سپهبد غلامعلی رشید و فرزند گرامی ایشان طلبه شهید امین عباس رشید، گفت: رسیدن به جایگاه شهادت به شهدای اقتدار الهام شده بود و ویژگی بارز شهدایی مثل سردار شهید نوع تفکر و اندیشه این شهدا بود.

مهندس اوحدی، همچنین در دیدار با خانواده پاسدار شهید مدافع وطن سرهنگ مجتبی رضیئی با اشاره به جایگاه والای شهدای اقتدار، به بیان روایت‌هایی از دیدار با خانواده شهدا از جمله خانواده شهیدان عباسی اورینی پرداخت و گفت: حمله رژیم اشغالگر صهیونیست به مردم مظلوم و بی‌دفاع جنایت جنگی بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد حسن ابوترابی فرد، امام جمعه موقت تهران نیز در این دیدار ضمن دلجویی از خانواده شهید بر ادامه راه مسیر شهدا اقتدار تاکید کرد و گفت: این کشور با فداکاری خانواده شهدا به اقتدار دست یافته است و امیدوارم دعای خیر خانواده شهدا بدرقه راه ملت ایران و مردم غزه باشد.

دکتر یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در این دیدار به بیان ویژگی‌های اخلاقی ممتاز سردار سپهبد غلامعلی رشید اشاره کرد و گفت: سردار رشید دایرةالمعارف سال‌های دفاع مقدس بود و بر جزییات جنگ تحمیلی اشراف کامل داشتند.

همسر سردار شهید غلامعلی رشید نیز در این دیدار با اشاره به ویژگی‌ها و فضائل اخلاقی شهید و آرزوی ایشان برای رسیدن به جایگاه رفیع شهادت گفت: شهادت نعمت بسیار بزرگی بود که نصیب شهدا شد و امیدوارم مورد شفاعت شهدا قرار بگیریم.

عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و مهدی محمدی، مشاور و مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی در این دیدار‌ها حضور داشتند.