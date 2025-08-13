اتحادیه جهانی کشتی برنامه پیکارهای جوانان جهان را اعلام کرد و نمایندگان کشورمان از روز یکشنبه (۲۶ مرداد) به مصاف حریفان خواهند رفت.

جوان آنلاین: رقابت‌های کشتی قهرمانی جوانان جهان روزهای ۲۶ مرداد تا ۲ شهریورماه در شهر ساماکوف بلغارستان برگزار می‌شود. با تصمیم فدراسیون کشتی، گوش شکسته‌های ایران در ۲ رشته آزاد و فرنگی با تیم کامل در این پیکارها حضور پیدا می‌کنند.

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

شنبه ۲۵ مرداد: ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰ قرعه‌کشی تمامی اوزان آزاد

یکشنبه ۲۶ مرداد:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ مسابقات مقدماتی اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم آزاد

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۵ نیمه نهایی اوزان فوق

دوشنبه ۲۷ مرداد:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم آزاد

ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ رده‌بندی و فینال اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم آزاد

سه‌شنبه ۲۸ مرداد:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم آزاد

ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵ نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ رده‌بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم آزاد

چهارشنبه ۲۹ مرداد:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ شانس مجدد اوزان روز قبل

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۵ رده‌بندی و فینال اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم آزاد

چهارشنبه ۲۹ مرداد:

ساعت ۱۴ تا ۱۵ قرعه‌کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

پنجشنبه ۳۰ شهریور:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی

ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵ نیمه نهایی اوزان فوق

جمعه ۳۱ مرداد:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی

ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰ رده‌بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی

شنبه اول مرداد:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی

ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ رده‌بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی

یکشنبه ۲ مرداد:

ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۸:۱۵ شانس مجدد اوزان روز قبل

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ رده‌بندی و فینال اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی