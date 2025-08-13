جوان آنلاین: رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان جهان روزهای ۲۶ مرداد تا ۲ شهریورماه در شهر ساماکوف بلغارستان برگزار میشود. با تصمیم فدراسیون کشتی، گوش شکستههای ایران در ۲ رشته آزاد و فرنگی با تیم کامل در این پیکارها حضور پیدا میکنند.
برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:
شنبه ۲۵ مرداد: ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰ قرعهکشی تمامی اوزان آزاد
یکشنبه ۲۶ مرداد:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ مسابقات مقدماتی اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم آزاد
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۵ نیمه نهایی اوزان فوق
دوشنبه ۲۷ مرداد:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم آزاد
ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ ردهبندی و فینال اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم آزاد
سهشنبه ۲۸ مرداد:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم آزاد
ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵ نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ ردهبندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم آزاد
چهارشنبه ۲۹ مرداد:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۵ ردهبندی و فینال اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم آزاد
چهارشنبه ۲۹ مرداد:
ساعت ۱۴ تا ۱۵ قرعهکشی تمامی اوزان کشتی فرنگی
پنجشنبه ۳۰ شهریور:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی
ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵ نیمه نهایی اوزان فوق
جمعه ۳۱ مرداد:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی
ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰ ردهبندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی
شنبه اول مرداد:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی
ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ ردهبندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی
یکشنبه ۲ مرداد:
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۸:۱۵ شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ ردهبندی و فینال اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی