اطلاعیه سازمان راهداری؛ ۳ روز آینده از سفر با اتوبوس خودداری کنید

سازمان راهداری اعلام کرد: از ۲۲ تا ۲۴ مرداد، ناوگان اتوبوس برون‌شهری برای بازگشت زائران اربعین به مرزها اعزام می‌شود و هموطنان از سفر داخلی با اتوبوس خودداری کنند.

جوان آنلاین: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد: طی سه روز آینده، از روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تا جمعه ۲۴ مرداد، ناوگان اتوبوس برون‌شهری کشور به طور گسترده برای بازگرداندن انبوه زائران کربلا به مرزهای اربعینی اعزام می‌شود.

در این اطلاعیه تأکید شده است که هموطنان با خودداری از مراجعه به پایانه‌های مسافری برای سفرهای داخلی با اتوبوس، در اجرای این مأموریت حساس و بزرگ حمل‌ونقلی، یاریگر سایر هموطنان و سیستم حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای باشند.

سازمان راهداری همچنین از مردم خواست در صورت امکان طی این سه روز از سایر ناوگان و روش‌های حمل‌ونقل برای انجام سفرهای داخلی استفاده کنند.