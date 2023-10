زنان غرب هیچ کجا از تعرض در امان نیستند

در این بخش از دنیا فرقی نمی‌کند دانشجو باشید، یک زن خانه‌دار باشید یا حتی پزشک و سیاستمدار! در مهد آزادی و حقوق بشر حتی زنان پزشک و سیاستمدار هم ممکن است مورد تعرض قرار گیرند! بر اساس تحقیق صورت‌گرفته، یک‌سوم از جراحان زن در بریتانیا طی پنج سال گذشته از سوی همکاران خود مورد تعرض قرار گرفته‌اند. این ماجرا به جایی رسیده است که چهار زن که سرپرستی کالج‌های سلطنتی پزشکی در ولز را بر عهده دارند، نامه‌ای سرگشاده نوشته و در آن نسبت به «زن‌ستیزی، قلدری و آزار جنسی» زنان در محل کار اعتراض کرده‌اند. بر اساس تحقیقی که مجله بریتانیایی تخصصی جراحی

(British Journal of Surgery) منتشر کرده، تعرض و تجاوز دو امر شایع در بخش‌های جراحی در بریتانیا بوده و این رفتار‌ها تا تجاوز به عنف هم ادامه پیدا کرده است. در این تحقیق، بر اساس تحلیل ۱۴۰۰ پرسشنامه‌ای که از طریق اینترنت انجام می‌گیرد و نام شرکت‌کنندگان آن اعلام نمی‌شود، مشخص شد ۹/۲۹ درصد از زنان اعلام کرده‌اند از سوی همکاران خود طی پنج سال گذشته مورد تعرض قرار گرفته‌اند.

روزنامه گاردین (the Guardian) انگلیس نوشت: «کارشناسان هشدار داده‌اند سالانه بیش از ۱۰۰ هزار مورد خشونت جنسی و رفتار نادرست در بیمارستان‌های سرویس ملی بهداشت (NHS) انگلیس ثبت و بررسی نمی‌شوند.» این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که پیش‌تر رسانه‌های انگلیسی از رسوایی اخلاقی قانونگذاران در پارلمان این کشور نیز پرده برداشتند. در عین حال شبکه تلویزیونی راشاتودی گزارش داده است هزاران زن انگلیسی که در ارتش این کشور خدمت کرده‌اند، در اظهاراتی در جمع اعضای یکی از کمیته‌های پارلمانی انگلیس از آزار و اذیت و تعرض به زنان در میان نیرو‌های نظامی این کشور پرده برداشتند.

واقعیت زندگی زنان در کشور‌های اروپایی مدعی آزادی و حقوق بشر با بازنمایی‌های رسانه‌ای از زندگی آن‌ها ۱۸۰ درجه متفاوت است. زنان در دنیای غرب حتی در کسوت پزشک، سیاستمدار یا نظامی هم از حداقل‌های امنیتی برخوردار نیستند و همیشه این خطر وجود دارد از سوی همکاران خود مورد تعرض قرار بگیرند. این واقعیتی است که به شکلی جسته و گریخته حتی در رسانه‌های جریان اصلی همچون بی‌بی‌سی هم منتشر می‌شود و نمی‌توانند این بخش سیاه از جامعه غرب برای زنان را انکار کنند.

همین چند روز پیش بی‌بی‌سی گزارش داد برخی از پزشکان ارشد در ولز می‌گویند که شماری از پزشکان زن از سوی همکاران مرد خود پیشنهاد رابطه جنسی دریافت می‌کنند و تحت فشار قرار می‌گیرند.

چهار زن که سرپرستی کالج‌های سلطنتی پزشکی در ولز را بر عهده دارند، نامه‌ای سرگشاده نوشته و در آن نسبت به «زن‌ستیزی، قلدری و آزار جنسی» زنان در محل کار اعتراض کرده‌اند. دکتر ماریا اتکنز، رئیس کالج سلطنتی روان‌پزشکان در ولز به بی‌بی‌سی گفت: «در طول سال‌ها کار از چندین پزشک زن شنیده‌ام که در شیفت‌های شبانه، از سوی همکاران مرد به آن‌ها پیشنهاد رابطه جنسی داده شده و برای انجام آن تحت فشار قرار گرفته‌اند و وقتی آن‌ها این پیشنهاد را رد کرده‌اند، تاوان داده اند.»

تعرض به یک‌سوم از پزشکان زن انگلیسی

بر اساس تحقیق صورت‌گرفته، یک‌سوم از جراحان زن در بریتانیا طی پنج سال گذشته از سوی همکاران خود مورد تعرض قرار گرفته‌اند.

طبق تحقیقی که مجله بریتانیایی تخصصی جراحی

(British Journal of Surgery) منتشر کرده، تعرض و تجاوز دو امر شایع در بخش‌های جراحی در بریتانیا بوده و این رفتار‌ها تا تجاوز به عنف هم ادامه پیدا کرده است.

در این تحقیق، بر اساس تحلیل ۱۴۰۰ پرسشنامه‌ای که از طریق اینترنت انجام می‌گیرد و نام شرکت‌کنندگان آن اعلام نمی‌شود، مشخص شد ۲۹/۹ درصد از زنان اعلام کرده‌اند از سوی همکاران خود طی پنج سال گذشته مورد تعرض قرار گرفته‌اند، این در حالی است که این رقم در مورد مردان ۶/۹ درصد است.

در این نظرسنجی ۶۳/۳ درصد از زنان این تحقیق اعلام کردند همکاران‌شان به نحوی آن‌ها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند. در این گزارش تأکید شده است، شرایط برای کادر و نیرو‌های بخش جراحی به مراتب بدتر است و آن‌ها شرایط سخت‌تری داشته و موارد زیادی را به چشم دیده یا خود قربانی آن بوده‌اند.

این پایش نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد از نیرو‌های زن فعال در بخش جراحی و ۸۱‌درصد از مردان اعلام کرده‌اند تعرض جنسی به همکاران خود را طی پنج سال گذشته به چشم دیده‌اند. برخی دیگر از جراحان زن هم اعلام کردند، در مکان‌هایی خارج از محل کار در اماکن تدریس یا حین حضور در کنفرانس‌ها مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که ۱۱‌درصد از زنان نیز اعلام کردند به دلایل مرتبط با فرصت‌های شغلی مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.

تجربه تلخ دانشجویان

روزنامه واشنگتن‌پست با اشاره به یک نظرسنجی نوشت که در سال۲۰۱۹ حدود یک‌چهارم از دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی ۳۳دانشگاه بزرگ امریکا گفتند در طول چهار سال دوران تحصیل خود آزار‌های جنسی را بار‌ها تجربه کرده‌اند.

این نظرسنجی را شرکت پژوهشی «وستات» انجام داده بود و بسیاری از فعالان حوزه زنان و محققان نتایجش را افتضاح بزرگی برای دانشگاه‌های امریکا دانستند. نتایج تحقیقات در دانشگاه‌های دیگر کشور‌های دنیا هم نتیجه‌ای مانند همین نتایج دارد.

اما آنطور که از تحقیقات دیگری که پیش از این انجام شده است برمی‌آید، زنان دانشجو در رشته پزشکی از دانشجویانی هستند که بار‌ها اذیت و آزار جنسی را تجربه می‌کنند؛ چه از سوی بیماران و چه از سوی بالادستی‌های‌شان مثل رزیدنت‌ها یا استادان پزشکی. نتایج تحقیقی در سال۲۰۰۵ که از سوی انجمن پزشکی انگلیس انجام شده، نشان می‌دهد حدود ۳۵‌درصد دانشجویان پزشکی از سوی پزشکان ارشد مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

یک گزارش تکان‌دهنده

ژورنال پزشکی بریتانیا (British Medical Journal) روز دوم خرداد گزارش تحقیقی مشترکی با روزنامه گاردین (the Guardian) منتشر کرد که حاوی نکات تکان‌دهنده‌ای بود.

ارقام منتشره در این تحقیق صرفاً مربوط به افرادی است که به تعبیر این ژورنال، شجاعت اعلام آزار جنسی را داشته‌اند. بازه زمانی تحقیق از سال ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۲ در بیمارستان‌های مربوط به سرویس ملی سلامت انگلیس (NHS) بود. موارد آزار جنسی شامل تجاوز، انواع تعرض و اظهار جنسی است. منظور از کادر بیمارستان در گزارش نیز شامل پزشک، پرستار و نیرو‌های خدماتی است.

طبق این تحقیقات، ۹۰۲ نفر از کادر بیمارستان از سوی همکاران خود مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. ۲۰ هزارو ۹۲۸ نفر از کادر بیمارستان از سوی بیماران مورد آزار جنسی قرار گرفتند. همچنین ۳۱۳ نفر از کادر بیمارستان اعلام کردند از سوی عیادت کنندگان مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. به بیان دیگر ۹۵ درصد موارد آزار جنسی کادر بیمارستان از سوی بیماران بوده است!

از سوی دیگر، ۳ هزارو ۲۱۸ نفر از بیماران از سوی کادر بیمارستان مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. ۷ هزارو ۴۶۴ نفر از بیماران نیز از سوی سایر بیماران مورد آزار جنسی قرار گرفتند. همچنین هزارو ۵۵۲ نفر از کادر بیمارستان از سوی عیادت‌کنندگان مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند! به تعبیری، بیماران، سوژه تعرض جنسی ۷۸درصد از کادر بیمارستانی مرتکب آزار جنسی بوده‌اند.

آماری بالغ بر ۱۱هزارو۸۸۰ مورد جرم جنسی در بیمارستان‌های مربوط به NHS، بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، به ۳۷ تن از نیرو‌های پلیس انگلیس گزارش شد. از این آمار، ۵هزارو۱۶۴ مورد تعرض و حداقل ۳هزارو۸۴ مورد تجاوز بوده است. سایر موارد آزار نیز شامل خودارضایی بوده است.

تحقیقات ژورنال پزشکی بریتانیا (the BMJ) و گاردین نشان می‌دهد پلیس بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ آماری بالغ بر ۱۸۰مورد تجاوز به کودکان زیر ۱۶سال را در محل NHS ثبت کرده است. چهار کودک زیر ۱۶ سال نیز مورد تجاوز گروهی قرار گرفته اند!

از طرفی، کادر درمان انگلیس مایل به گزارش تعرضات جنسی نیست. آماری بالغ بر ۶۶درصد از پزشکان زن قربانی بر این باورند که در صورت گزارش تعرض، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. این موضوع مضاف بر موارد دیگری نظیر شرم، خجالت یا ترومای پس از تعرض جنسی است.

انجمن پزشکی بریتانیا (BMA) پس از انجام یک نظرسنجی در سال۲۰۲۱ اعلام کرد که ۶۱درصد از پزشکان زن در انگلیس به دلیل جنسیت خود از کار در یک تخصص خاص دلسرد شده‌اند و ۳۹درصد تصمیم گرفته‌اند که دیگر در آن تخصص کار نکنند.

روزنامه گاردین (the Guardian) انگلیس نوشت: «کارشناسان هشدار داده‌اند سالانه بیش از ۱۰۰هزار مورد خشونت جنسی و رفتار نادرست در بیمارستان‌های NHS انگلیس ثبت و بررسی نمی‌شوند.»

حتی زنان سیاستمدار!

بر اساس تحقیقات انجام گرفته در پارلمان انگلیس، فساد اخلاقی و آزار جنسی در میان نمایندگان این کشور به لطف سکوت مقام‌های ارشد این نهاد سیاسی به امری رایج بدل شده است.

این تحقیقات که پس از رسوایی مفاسد اخلاقی ساکنان کاخ وست مینستر، از سوی یک حقوقدان انگلیسی منتشر شد، حاکی است بر اثر رواج فرهنگ سکوت و چاپلوسی در پارلمان، آزار و اذیت جنسی همچنان ادامه دارد و به عنوان یک معضل پنهان باقی مانده است.

«دیم لورا کاکس» در گزارش خود هشدار داده مفاسد اخلاقی برخی از نمایندگان، کل اعتبار و مشروعیت پارلمان را زیر سؤال برده است. وی خواستار رسیدگی و حل جدی این مسئله شد، هرچند پیش‌بینی کرد برون‌رفت از این معضل در چارچوب مدیریت فعلی دشوار خواهد بود.

در دسامبر ۲۰۱۷ و پیش از انتخابات پارلمانی آن دوره، این معضل به شکلی برجسته خود را نشان داد. در آن زمان، ۱۸ عضو زن پارلمان انگلیس گفتند که دیگر قصد ندارند در انتخابات حضور داشته باشند. بسیاری از نمایندگان زن پارلمان این کشور گفتند موجی از سوءاستفاده به صورت آنلاین و آفلاین دلیل اتخاذ این تصمیم به شمار می‌آید. به گفته این نمایندگان سوءاستفاده، تهدید و فرهنگ ارعاب از دلایل مهم ترک پارلمان این کشور است.

به گزارش نیویورک تایمز، «هایدی آلن» نماینده حزب محافظه‌کار مجلس عوام انگلیس می‎‌گفت که «دیگر از تجاوز به حریم شخصی، شرارت و ارعاب رایج در پارلمان خسته شده است.» آلن در میان بیش از ۵۰ عضو پارلمان انگلیس به همراه ۱۸ نماینده دیگر انتخابات ۱۲ دسامبر را بایکوت کردند. فعالان حامی حقوق زنان در انگلیس ابراز نگرانی کردند که شرایط جوی حاکم بر پارلمان انگلیس ممکن است زنان دیگر را از ورود به سیاست باز دارد.

گروه‌های حقوق بشری همچنین می‌گویند که اوضاع سیاسی و سرگردانی ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باعث شعله‌ور شدن آزار و اذیت جنسی نمایندگان زن شده است. بسیاری از نمایندگان زن پارلمان انگلیس چه آن‌هایی که کاندیدای انتخابات هستند و چه آن‌هایی که قصد شرکت ندارند می‌گویند که مورد سوءاستفاده آنلاین، تهدید و ارعاب قرار گرفته‌اند. شرایط موجود در پارلمان انگلیس باعث شده است ۷۲ عضو از زنان پارلمان در نامه‌ای از دشواری زندگی عمومی در انگلیس سخن بگویند.

نیویورک تایمز در این گزارش آورده است که نمایندگان زن رنگین‌پوست در پارلمان انگلیس بالاترین میزان از سوءاستفاده آنلاین را دارند.

آمار بالای تعرض و آزار زنان در ارتش انگلیس

در عین حال شبکه تلویزیونی راشاتودی گزارش داده است هزاران زن انگلیسی که در ارتش این کشور خدمت کرده‌اند، در اظهاراتی در جمع اعضای یکی از کمیته‌های پارلمانی انگلیس از آزار، اذیت و تعرض به زنان در میان نیرو‌های نظامی این کشور پرده برداشتند.

«دایان آلن» سرهنگ بازنشسته ارتش می‌گوید: «برای بسیاری از آن‌هایی که در موقعیت آسیب‌پذیری قرار دارند، شرایط بسیار خصمانه است. زمانی که شما آسیب‌پذیر هستید، مشکلات دقیقاً از همان زمان برای شما شروع می‌شود. زنان برای خدمت در ارتش هزینه‌ای را می‌پردازند که به شکل غیرضروری بالاست.»

پیوستن به نیروی نظامی یک کشور بالاترین شکل خدمت به کشور است، ولی به نظر می‌رسد برخی هزینه‌های بسیار وحشتناکی را می‌پردازند؛ زنانی که تجربه‌های تکان‌دهنده‌ای را از زورگویی و آزار و اذیت گرفته تا تعرض جنسی در ارتش داشته‌اند. به نظر می‌رسد بسیاری از این موارد از سوی مقامات نظامی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و به آسانی کنار گذاشته می‌شود. بر اساس آمار وزارت دفاع انگلیس، در طول پنج سال منتهی به ۲۰۱۵، تقریباً ۱۳۰ مورد تعرض جنسی در میان نیرو‌های ارتش از سوی دادگاه‌های نظامی مورد رسیدگی قرار گرفت که فقط درباره ۱۰‌درصد آن‌ها حکم محکومیت صادر شد. بسیاری از پرونده‌ها متأسفانه حتی به این مرحله هم نرسیدند. به نظر می‌رسد برای زنانی که به دنبال حفاظت از کشور خود هستند، «مقامات» کشور هیچ کاری برای حفاظت از آن‌ها انجام نمی‌دهند.