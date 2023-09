بر اساس مطالعاتی که در مدارس راهنمایی انجام شده‌است، ۷‌درصد نوجوانان مبتلا به کبد چرب هستند.

سیدمؤید علویان، رئیس انجمن مطالعات کبدی ایران گفت: بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ هزار نفر در دنیا به نوعی با بیماری‌های کبدی درگیر هستند و این عدد بسیار قابل‌توجه است. پیش از این، مهم‌ترین بیماری کبدی، هپاتیت B و C بود که اکنون در دنیا رو به کاهش است، چون برای هپاتیت B واکسن و برای هپاتیت C درمان مؤثر وجود دارد؛ این روند کاهشی را در کشور خودمان هم مشاهده می‌کنیم.

وی افزود: شیوع هپاتیت B اکنون ۲/۱‌درصد و هپاتیت C نیز ۵/۰‌درصد است که این موضوع هم مرهون توجه ویژه به درمان و واکسیناسیون است. در دوره‌ای ۵۰‌درصد بیماران هموفیلی، ۲۰‌درصد مبتلایان به تالاسمی و ۱۸‌درصد کسانی که تحت دیالیز قرار می‌گرفتند به هپاتیت C مبتلا بودند، اما اکنون این بیماری در بسیاری از استان‌ها وجود ندارد و این مهم، نشان از مسئولیت‌پذیری و پذیرش یک واقعیت است. از طرفی شاید حدود ۳۰سال قبل میزان بروز هپاتیت B در سیستان و بلوچستان بین ۶ تا ۷‌درصد بود، اما امروزه این رقم به کمتر از ۳‌درصد رسیده‌است.

این فوق تخصص گوارش و کبد با اشاره به افزایش شیوع بیماری کبد چرب، اظهار کرد: ۴۰‌درصد مردم به نحوی با بیماری کبد چرب مواجه هستند و این در حالی است که درست شناسایی و درمان نمی‌شوند.

او با تأکید بر اهمیت شناسایی بیماری‌های متابولیک و خود ایمنی کبد بیان کرد: بیماری‌های خود ایمنی کبدی بیشتر در زنان جوان دیده می‌شود.

وی افزود: بیماری‌های خود ایمنی کبد و کبد چرب به شدت رو به افزایش است و باید تلاش کنیم که این بیماری‌ها را شناسایی و درمان و در عین حال به موضوع پیشگیری هم توجه کنیم. تغییر سبک زندگی، تغییر رفتار جمعی، بی‌تحرکی، استرس‌ها، بیماری‌های عفونی نوپدید مانند کرونا سبب افزایش بیماری‌های خود ایمنی در جامعه شده‌است.

علویان با اشاره به اینکه بروز بیماری کبد چرب در تمام سنین رخ می‌دهد، تصریح کرد: بر اساس مطالعه‌ای که در مدارس راهنمایی در کشور انجام شده‌است، ۷‌درصد نوجوانان مبتلا به کبد چرب بودند و البته این اصلاً موضوع غیرقابل انتظاری نبود، زیرا فرزندان ما به جای توپ با تبلت بازی می‌کنند و در کنار تغییر خورد و خوراک و روی آوردن به مصرف فست‌فود‌ها با کاهش فعالیت‌شان نیز مواجه هستیم.

رئیس انجمن مطالعات کبدی ایران درباره عوارض مصرف مشروبات الکلی بر کبد نیز توضیح داد: مشروبات الکلی یکی از علل مهم بیماری‌های کبدی است و باید در زمینه آموزش جامعه، ایجاد کلینیک‌های ترک اعتیاد الکل و آموزش‌های درست و خطرات مصرف الکل اقدامات صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه چیزی به عنوان «الکل بدون خطر» وجود ندارد، تصریح کرد: تمام الکل‌ها با هر‌درصدی مضر هستند. الکل می‌تواند عامل بروز سرطان کبد، سرطان پانکراس، سرطان لوزالمعده و سرطان حنجره باشد و در عین حال می‌تواند سبب بروز نارسایی کبدی نیز شود.

رئیس انجمن مطالعات کبدی ایران همچنین با اشاره به اینکه اکنون بیش از ۱۰ مرکز پیوند کبد در کشور وجود دارد، اظهار کرد: تعداد پیوند کبد در کشور ما بیشترین تعداد در منطقه خاورمیانه را دارد، اما باید تلاش کنیم کار بیماران به پیوند نرسد. پیش از این، هپاتیت ویروسی، شایع‌ترین علت پیوند کبد بود، اما امروزه شایع‌ترین علت پیوند، کبد چرب است. پیوند کبد عموماً از فرد مرگ مغزی انجام می‌شود، اما شرایط پیوند از فرد زنده هم وجود دارد.