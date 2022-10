﻿ آشنایی با اتاق عملیات اغتشاشات اخیر در عربستان سعودی/ اهداف و دستورکار «مرکز اعتدال» چیست؟

حادثه‌ی تروریستی اخیر در حرم حضرت احمد بن موسی علیهماالسلام، مشهور به شاهچراغ، در شیراز که طبق گزارش‌های موجود تا این لحظه ۱۴ شهید و ۳۰ زخمی به جای گذاشت، قطعاً بدون توجه به اوضاع جاری کشور، به‌ویژه پس از درگذشت خانم «مهسا امینی»، به طور کامل قابل‌درک نیست. این دو حادثه، علاوه بر حوادث کوچک‌تری مانند جنجال‌آفرینی و تحریک اقشار و قومیت‌های مختلف در داخل کشور، ماننده حلقه‌های زنجیره‌ای هستند که ابتدایش در دست دشمنان غربی ملت ایران و انتهایش متأسفانه به دست برخی رژیم‌های عربی نادان در منطقه است.

«پروژه‌ی چندلایه‌ی ناامن‌سازی ایران»

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه‌ی ایران، در پیامی که به همین مناسبت در شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد، تأکید نمود: «این جنایت، نیات شوم مشوقان ترور و خشونت در ایران را کاملاً روشن ساخت. اطلاعات موثقی موجود است که دشمنان، پروژه‌ی چندلایه‌ی ناامن‌سازی ایران را طراحی کرده‌اند. بی‌تردید اجازه نمی‌دهیم منافع و امنیت ملی ایران بازیچه‌ی دست تروریست‌ها و مداخله‌گران خارجی مدعی حقوق بشر قرار گیرد[۱].» امیرعبداللهیان در پیام دیگری نیز در همین شبکه‌ی اجتماعی تصریح کرد: «نتیجه‌ی دهه‌ها سیاست آمریکا و متحدانش در منطقه، ویرانی و مرگ میلیون‌ها انسان بود و در ۴۰ روز اخیر نیز، در پس اظهارات به ظاهر بشردوستانه، دقیقاً همین صحنه‌های خشونت و به خاک و خون کشیدن مردم ایران را می‌خواستند. همانانی که تروریسم را به خوب و بد تقسیم کردند! خشونت را نیز به خوب و بد تقسیم می‌کنند!! و با تمام توان خویش، هم از خشونت و هم از ترور علیه مردم ایران حمایت می‌کنند.»

ارتش جمهوری اسلامی نیز طی بیانیه‌ای با اشاره به «سکوت سنگین و تعجب‌انگیز مدعیان حقوق بشر و مزدوران خارج‌نشین که داعیه‌ی دفاع از مردم دارند»، وعده داد: «ارتش تحت فرماندهی فرمانده‌ی معظم کل قوا آماده است تا در هر نقطه‌ای مشت پولادین و نابودکننده‌ی ملت ایران را بر سر دشمنان فرود آورد[۲].» در این میان، علاوه بر بیانیه‌های مقامات جمهوری اسلامی پس از وقوع حادثه‌ی تروریستی شیراز، هشدار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده‌ی کل سپاه پاسداران ایران، نیز که چندین روز قبل از این حادثه صادر شد، بسیار قابل‌توجه بود. سردار سلامی حدوداً ۱۰ روز قبل از حمله‌ی تروریستی در شیراز، در سخنانی صریح و تقریباً پیش‌گویانه خطاب به یک مخاطب کاملاً مشخص، با مقامات رژیم سعودی این‌گونه اتمام حجت کرد:

یک سفارش به رژیم آل‌سعود دارم که با بنگاه‌های سخن‌پراکنی و رسانه‌هایشان فقط شیطنت ترویج می‌کنند و آشکارا به دنبال تحریک جوانان ما هستند: هشدار می‌دهم مراقب رفتارتان باشید و این رسانه‌ها را کنترل کنید؛ واگرنه دود آن به چشم شما خواهد رفت. ما با شما اتمام حجت می‌کنیم. شما از طریق این رسانه‌ها در امور داخلی ما وارد شده‌اید؛ ولی بدانید آسیب‌پذیرید. ما به شما گفتیم؛ مراقب باشید[۳].

جوکی به اسم «مرکز اعتدال»

اکنون باید دید چرا سردار سلامی آل‌سعود را مستقیماً مورد خطاب قرار داد و روی سخن مقامات دیگرِ جمهوری اسلامی پس از حادثه‌ی تروریستی شیراز تا چه اندازه به سوی رژیم عربستان است. برای درک این مسئله، باید ابتدا با نهادی سعودی آشنا شویم که بیش‌تر به «مرکز اعتدال[۴]» مشهور شده است. اگرچه حمایت رژیم سعودی از «اعتدال» و «میانه‌روی» همان‌قدر خنده‌دار است که ادعای دفاع رژیم آمریکا از حقوق بشر؛ اما به هر حال، ملک سلمان، پادشاه سعودی، همزمان با سفر سال ۲۰۱۷ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، و شماری از سران کشورهای عربی به ریاض، اعلام کرد قصد دارد مرکزی سایبری به نام «مرکز جهانی مبارزه با ایدئولوژی افراط‌گرایی[۵]» را به میزبانی پایتخت عربستان تأسیس کند.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور وقت آمریکا، «ملک سلمان» پادشاه سعودی، و «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر، در جریان نشست سال ۲۰۱۷ در ریاض. در این تصویر (که شهرت زیادی نیز پیدا کرد) نام و نشان «مرکز جهانی مبارزه با ایدئولوژی افراط‌گرایی» موسوم به «مرکز اعتدال»، دیده می‌شود.

سرویس فارسی خبرگزاری رسمی رژیم سعودی، موسوم به «آژانس خبری سعودی»، این مرکز را این‌گونه معرفی می‌کند:

مرکز بین‌المللی مبارزه با تروریسم (اعتدال) یکی از نتایج زحمات خادم حرمین شریفین، ملک سلمان بن عبدالعزیز آل‌سعود (حفظه‌الله) و رهبران کشورهای جهان برای مبارزه با تروریسم با استفاده از فناوری روز به شمار می‌رود. مرکز اعتدال سمبل مرحله‌ی جدید و پیشرفته‌ای از مبارزه با افراط‌گرایی از طریق فکری و فرهنگی و تقویت همزیستی و صلح بین ملت‌هاست. این مرکز از طریق بررسی و تحلیل افکار افراطی و ارائه‌ی رهنمودهای مختلف و برنامه‌های متنوع، به مرجعی اصلی و مهم برای مبارزه با تروریسم تبدیل خواهد شد. اعتدال، زیرساخت‌های اصلی برای موفقیت را در اختیار دارد، که مجهز بودن به فناوری پیشرفته برای مبارزه با افراط‌گرایی در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی از جمله‌ی آن‌هاست؛ و می‌تواند با نرم افزارهای جدید به رصد و تحلیل هرگونه محتوای افراطی در اینترنت بپردازد. این مرکز به زبان‌های مختلف فعالیت کرده، و به دنبال نهادینه ساختن مفاهیم اسلام معتدل و همزیستی مسالمت‌آمیز، و رسوا ساختن تبلیغات گروهک‌های افراطی و تروریستی است[۶].

اهداف و دستورکار مرکز اعتدال چیست؟

ناگفته پیداست که سیاست‌های رژیم آل‌سعود دقیقاً نقطه‌ی عکس هرگونه تعریفی از اعتدال و میانه‌روی است، اما مرکز اعتدال سعودی از جهات دیگری اهمیت دارد. بنا به ادعای رژیم سعودی، این مرکز به صورت تخصصی در سه حوزه‌ی مربوط به فناوری اطلاعات، تحلیل و داده‌کاوی فعالیت می‌کند؛ اگرچه بررسی عملکرد این مرکز تا کنون نشان می‌دهد که عمده‌ی فعالیت آن در چارچوب تولید هشتگ‌های خاص و هدفمند به منظور داغ کردن در توئیتر بوده است. از آن مهم‌تر، پشتیبانی گسترده‌ی اندیشکده‌ها و سرویس‌دهنده‌های اینترنتی بزرگی مانند فیس‌بوک، توئیتر و گوگل از این مرکز است؛ به گونه‌ای که این سرویس‌دهنده‌ها پایش و تحلیل محتواهای سفارش‌شده را به صورت انبوه و یا موردی برای این مرکز انجام می‌دهند.

از مهم‌ترین محورهای عملکرد و نیز وضعیت پروژه‌های این مرکز که به صورت مستمر برای مقامات عالی سعودی گزارش می‌شود، می‌توان به تولید گفتمان «معتدل» (بخوانید: سلفی-وهابی) برای غلبه بر گفتمان «افراط‌گرایی» (بخوانید: محور مقاومت) اشاره کرد. اهداف راهبردی پیش‌بینی‌شده در این مرکز عمدتاً بر عملیات روانی علیه گروه‌های غیر همسو و توان‌بخشی گروه‌های همسو در راستای ترویج افکار و عقاید مدنظر تمرکز داشته و برای ایجاد فشار تبلیغی و رسانه‌ای به نهادهای بین‌المللی برای وادارسازی آنان به اقدام علیه گروه‌های مخالف رژیم سعودی تنظیم شده است. جالب این‌که عمده‌ی گروه‌های مورد بررسی این مرکز اخوان‌المسلمین، حماس، حزب‌الله، انصارالله، عصائب اهل‌الحق، جبهه النصره (اخوانی)، سازمان بدر، و شاخه‌ی سیاسی طالبان بوده‌اند[۷].

به نام اعتدال، به کام افراط‌گرایی

این مرکز بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ میلادی، ضمن پذیرش ۱۰۰ هیأت بازدیدکننده‌ی خارجی از ۳۰ کشور جهان و ۴۰ نهاد بین‌المللی همسو، ایجاد همکاری و مشارکت با سازمان‌های مردم‌نهاد، مؤسسات خیریه، دانشگاه‌ها و انجمن‌های دینی، ایجاد دفاتر نمایندگی در اروپا، آمریکای شمالی، آسیا و آفریقا، و تحت پوشش ایجاد بانک اطلاعاتی ظاهراً با موضوع گروه‌های افراط‌گرا و مراکز تبلیغاتی و رسانه‌ای آن‌ها، عملاً به جمع‌آوری اسناد، سخنرانی‌ها، بیوگرافی متعلق به افراد و شخصیت‌های هدف، عکس، آرم سازمان‌های مختلف، ویدیو، و مشخصات لهجه‌ها و گویش‌های متداول بین گروه‌های غیر همسو اقدام کرده و آن‌ها را در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی عبری-غربی برای تحلیل و طراحی عملیات‌های مختلف قرار داده است. این فرآیند البته به همین‌جا ختم نمی‌شود و بخش اجرایی مرکز اعتدال پس از رفت‌وبرگشت اطلاعات با کارفرمایان عبری-غربی و تدوین سناریوهای عملیاتی، تازه مشغول به کار شده و بر اساس دستورالعمل‌های رسیده، اقدام به عملیات روانی می‌کند.

«اقلیت‌های اتنیکی [نژادی]، پرچم‌دار و میدان‌دار خیزش سراسر مردم ایران علیه جمهوری اسلامی»؛ تیتر رسانه‌ی سعودی «ایران‌اینترنشنال» که مستقیماً سعی در استفاده از مسائل قومیتی و نژادی برای ایجاد آشوب و شورش در ایران دارد

این مجموعه یکی از مراکز طراحی و اجرای عملیات روانی به شمار می‌رود که اگرچه با هدف ادعایی مقابله با افراط‌گرایی تأسیس شد، اما در عمل عهده‌دار عملیات روانی علیه محور مقاومت و حمایت از تروریست‌های افراطی در منطقه شده است. از جمله‌ی مهم‌ترین عملیات‌های این مرکز از ابتدای تأسیس تا کنون، راهبری مجازی اغتشاشات خیابانی و تخریب اعتماد عمومی به نظام‌های حاکم در لبنان، عراق و ایران در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بوده که در بستر شبکه‌های اجتماعی به عنوان بازوی کمکی رسانه‌های اصلی جریان ضدمقاومت به ایفای نقش پرداخته است. بر این اساس آن‌چه روشن است این‌که این مرکز در عین این‌که نام اعتدال را بر خود نهاده، عملاً به کام محور غربی-صهیونیستی است و کار ویژه‌ای جز بسترسازی برای توسعه‌ی خشونت، تفرقه و تروریسم تکفیری ندارد[۸].

ارتباط مرکز اعتدال سعودی با اغتشاشات اخیر

سؤالی که اکنون باقی می‌ماند این است که مرکز اعتدال سعودی چه ارتباطی با اغتشاشات اخیر در ایران دارد. در یکی از گزارش‌های وزارت اطلاعات ایران درباره‌ی اغتشاشات پس از فوت مهسا امینی در ارتباط با تلاش برخی سرویس‌های جاسوسی غربی و رژیم صهیونیستی در برگزاری دوره‌های آموزش مربیان براندازی برای تعدادی از عناصر مرتبط و ازپیش‌نشان‌شده، نام مرکز اعتدال سعودی نیز به چشم می‌خورد. در جایی از این بیانیه آمده است: «شبکه‌ی توئیتر [که پیش‌تر به همکاری نزدیک آن با مرکز اعتدال سعودی اشاره شد] با حداقل ده برابر کردنِ ظرفیت انتشار پیام برای هر کاربر در یک ساعت و لغو برخی محدودیت‌های دیگر، نهایت سعی خود را در کمک به نشر اخبار مورد نظر، انجام عملیات روانی، و تشدید فعالیت ربات‌های سازمان‌یافته [مشابه حوزه‌ی فعالیت مرکز اعتدال عربستان] علیه ایران را اعمال کرد.»

مرکز اعتدال به عنوان یک مرکز کاربری وقتی در بحث داده‌کاوی فعالیت می‌کند، می‌تواند ذائقه و سلیقه‌ی مردم یک منطقه را بسنجد و متوجه تأثیرگذاری هر هشتگ در بخش‌های مختلف ایران و جهان بشود، بنابراین آن‌ها داده‌کاوی می‌کنند تا هشتگ‌سازی بهتری داشته باشند و اگر داده و محتوایی را تولید می‌کنند، می‌دانند چگونه باید از آن برای همراه‌سازی افکار عمومی استفاده کنند. نکته‌ی جالب توجه این‌جاست که این مرکز (که بیش‌تر از صفحات تقلبی و ربات‌های مجازی ساخته شده) در هر مسئله‌ای‌ ورود نمی‌کند، بلکه موضوعات مورد علاقه‌ی آن‌ها برای ورود به هشتگ‌سازی، موضوعاتی چون اغتشاشات در عراق، انفجار در لبنان، یا جریان‌های شکل‌گرفته در آبان‌ماه ۹۸ یا اغتشاشات روزهای اخیر ایران است که بر اساس داده‌کاوی‌های استخراج‌شده از کاربران فضای مجازی صورت می‌گیرد[۹].

آل‌سعود به گردن سگ‌های دست‌آموزش قلاده بیندازد

از آن‌جایی که گروهک تروریستی داعش مسئولیت حمله‌ی تروریستی در حرم شاهچراغ را به عهده گرفته[۱۰] و بر هیچ‌کس پوشیده نیست که منشأ و بستر فکری و ایدئولوژیک تولد داعش، عربستان است و پرورش این گروهک نیز با بودجه‌ی سعودی ممکن شده، قطعاً آل‌سعود را باید در رأس فهرست بازیگران خارجی در پشت صحنه‌ی نمایش تروریستی اخیر دانست. اکنون مفهوم هشدار سردار سلامی واضح‌تر از قبل شده است. آل‌سعود که از فروش نه‌چندان‌غیررسمی مشروبات الکلی[۱۱] در فرودگاه‌هایش تا رابطه‌ی نه‌چندان‌مخفی در پشت پرده با رژیم صهیونیستی و کشتار زنان و کودکان یمنی، هیچ بویی از اسلام نبرده، و از کاشت بذر تروریسم وهابی-تکفیری تا پرورش گروهک‌های تروریست از قبیل مجاهدین خلق و قتل وحشیانه‌ی خبرنگاران منتقد خودش، تا کنون رنگ میانه‌روی را ندیده، ماه‌هاست به بهانه‌های مختلف تلاش می‌کند در ایران آشوب و اغتشاش به راه بیندازد.

در راستای فعالیت مرکز اعتدال، رسانه‌ی بدنام «ایران‌اینترنشنال» وابسته به رژیم سعودی، نیز طی روزها و هفته‌های گذشته، تمام تلاش خود را برای تحریک احساسات قومی-فرقه‌ای در ایران با دستاویز قرار دادن فوت مهسا امینی[۱۲] و از طریق دروغ‌پردازی[۱۳] نموده است[۱۴]. این رسانه در یکی از آخرین سناریوسازی‌هایش، گزارشی تحت این عنوان مضحک منتشر کرده است: «ایرانی‌ها رژیم را پشت حمله به بارگاه شیعی می‌دانند و آن را «خودزنی» می‌نامند[۱۵]». این ادعای خنده‌دار در ادامه‌ی بارها[۱۶] و بارها[۱۷] دمیدنِ ایران‌اینترنشنال در آتش اغتشاشات اخیر با گزارش‌هایی است که مردم ایران را به تجمع و اعتراض و آشوب دعوت می‌کنند. به علاوه، آل‌سعود قصد دارد شبکه‌ی جدیدی[۱۸] با عنوان «آذربایجان‌اینترنشنال[۱۹]» را نیز راه‌اندازی کند[۲۰] که هدف آن پیشاپیش کاملاً مشهود است[۲۱].

پیش از حملات تروریستی داعش در سال ۱۳۹۶ به حرم امام خمینی و مجلس شورای اسلامی، سعودی‌ها تهدید کرده بود که «جنگ را به خاک ایران خواهد کشاند» و به این ترتیب، عملاً اثبات کرد تروریست‌های داعشی از پوست و خون آل‌سعود و مصداق سگ دست‌آموز اما ولگرد آن‌ها هستند. با این وجود، آن‌چه پادشاه و ولی‌عهد نادان سعودی از درک آن عاجزند این است که جمهوری اسلامی ابزارهای متعدد و قدرتمندی برای واکنش به خرابکاری‌های آل‌سعود دارد. اگرچه ایران تا کنون از این ابزارها نهایت استفاده را نبرده، اما این خویشتن‌داری تهران یک تصمیم عامدانه از روی بزرگواری بوده است، نه از روی ناتوانی. آل‌سعود که ظاهراً هنوز یاد نگرفته به گردن سگ‌های دست‌آموزش قلاده بیندازد، اکنون باید منتظر بحران‌های عمیق‌تری چه در داخل مرزهای عربستان، و چه در نقاط و حوزه‌های دیگر باشد.

[۱] امیرعبداللهیان: دشمنان پروژه چند لایه ناامن‌سازی ایران را طراحی کرده‌اند لینک

[۲] ارتش آماده است در هر نقطه‌ای مشت پولادین را بر سر دشمنان فرود آورد لینک

[۳] هشدار سرلشکر سلامی به عربستان: رسانه‌هایتان را کنترل کنید وگرنه دود آن به چشم‌تان خواهد رفت لینک

[۴] مرکز اعتدال سعودی لینک

[۵] مرکز جهانی مبارزه با افراط‌گرایی لینک

[۶] مرکز اعتدال، پروژه ای بین المللی برای مبارزه با افراطی گرایی به میزبانی ریاض لینک

[۷] نقش «مرکز اعتدال سعودی» در بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی لینک

[۸] همان

[۹] کالبدشکافی فعالیت‌های «مرکز اعتدال» عربستان سعودی در اغتشاشات اخیر ایران لینک

[۱۰] ۱۵ killed, ۴۰ injured in terrorist attack claimed by ISIS in Iran Link

[۱۱] عربستان سعودی فروش مشروبات الکلی را مجاز می‌کند لینک

[۱۲] خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی؛ فراخوان‌های تجمع در روزهای پنج‌شنبه و شنبه در ایران و جهان لینک

[۱۳] خیزش سراسری مردم ایران؛ معترضانی که در کوره شکنجه آبدیده می‌شوند لینک

[۱۴] اقلیت‌های اتنیکی، پرچمدار و میدان‌دار خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی لینک

[۱۵] Iranians Blame Regime For Attack On Shia Shrine Calling It ‘Self-inflicted’ Link

[۱۶] چهلم مهسا امینی؛ خیزش گسترده در شهرهای مختلف کشور و مقابله مردم با نیروهای حکومتی لینک

[۱۷] تداوم خیزش سراسری؛ مادر نیکا در چهلم دخترش: با پرپر شدنت بذر شهامت را در دل‌ها شکوفا کردی لینک

[۱۸] مجموعه های تلویزیونی را هر روز از کانال آذربایجان اینترنشنال دنبال کنید... لینک

[۱۹] آذربایجان اینترنشنال لینک

[۲۰] آذربایجان اینترنشنال لینک

[۲۱] ابعاد جدیدی از شرارت نرم سعودی در منطقه لینک