سرویس دفاعی جوان آنلاین: ایران و روسیه طی ماه‌های اخیر، همکاری‌های سیاسی-اقتصادی-نظامی خود را گسترش داده‌اند. در این میان، همکاری‌های نظامی دو کشور، با تمرکز روی حوزه‌ی هوافضا، جهش محسوسی کرده است؛ از فروش پهپادهای ایرانی به روسیه، تا پرتاب ماهواره‌ی ایرانی «خیام» توسط پرتابگر «سایوز» روسیه، و گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی فروش جنگنده‌های سوخو-۳۵ به ایران. علاوه بر آمریکا، یکی از بازیگرانی که با دقت و نگرانی این همکاری‌ها را زیر نظر دارد، رژیم صهیونیستی است.

یک فروند «شاهد-۱۹۱ صاعقه ۲» در نمایشگاه «اقتدار ۴۰». صاعقه یکی از پهپادهای ساخت ایران است که طبق گزارش‌های رسانه‌ای، چشم روس‌ها را گرفته است.

بخشی از زرادخانه‌ی موشکی ایران و برد آن‌ها تا ماه آوریل سال ۲۰۲۰ به گزارش اندیشکده‌ی آمریکایی «مرکز مطالعات راهبردی و بین‌الملل». ایران بخش قابل‌توجهی از دشمنان و رقبای منطقه‌ایش و همچنین امکانات نظامی آمریکایی‌ها را زیر برد موشک‌های خود دارد. شماری از موشک‌های ایران توان هدف قرار دادن تمامی نقاط حاشیه‌ی خلیج فارس و همچنین فلسطین اشغالی، و حتی بخش‌هایی از شرق و جنوب شرقی اروپا را دارند.

کارلین که مدرک کارشناسی ارشدش را در رشته‌ی مبارزه با تروریسم و امنیت داخلی از «دانشکده‌ی حکومت‌داری لادر» در دانشگاه «رایشمن» در شهر «هرتسلیا» در مرکز فلسطین اشغالی، گرفته و مدتی نیز محقق «مؤسسه‌ی بین‌المللی ضدتروریسم» در تل‌آویو بوده[۵]، و در گزارش خود از عبارت‌های کاملاً جهت‌دار «کشور یهودی» و «دولت یهودی» برای اشاره به اسرائیل استفاده نموده، پیش‌بینی می‌کند تداوم و تقویت همکاری‌ها میان ایران و روسیه، به‌ویژه در حوزه‌ی ساخت موشک، خبر بدی برای اسرائیلی‌ها خواهد بود. آن‌چه در ادامه می‌خوانید، ترجمه‌ی گزارش نشریه‌ی «۱۹۴۵» است.

نمونه‌هایی از موشک‌های بالستیک ایران در معرض دید عموم در میدان «بهارستان» تهران در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷. کارشناسان غربی متفق‌القول هستند که ایران وسیع‌ترین و متنوع‌ترین زرادخانه‌ی موشکی خاورمیانه را در اختیار دارد که شامل هزاران موشک بالستیک و کروز می‌شود.

شکی نیست که رفتارهای تنش‌آفرین ایران طی تابستان امسال به اوج خود رسیده‌اند. سازماندهی نقشه‌های ترور، تهدید به منفجر کردن نیویورک[۶] [اشاره به مطلبی در یک کانال تلگرامی درباره‌ی این‌که ایران «یک گام» با ساخت یک سلاح هسته‌ای فاصله دارد که می‌تواند «نیویورک را تبدیل به مخروبه و جهنم» کند]، و پرتاب فضاپیمای [ماهواره‌ی] جدید با همکاری روسیه تنها چند نمونه‌ی اخیر از لفاظی‌ها و اقدامات خطرناک این رژیم هستند. در واکنش به رفتارهای جمهوری اسلامی ایران، آمریکا به همراه متحدانش در خلیج [فارس] و اسرائیل، روابط میان خودشان را برای ایجاد یک محور نیرومندتر علیه تهران تقویت کرده‌اند. با توجه به گسترش زرادخانه‌ی موشکی ایران، این ائتلاف غیررسمی به طور خاص تشکیل یک پدافند هوایی منسجم را در اولویت اهدافش قرار داده است. ادعای رژیم ایران مبنی بر این‌که زرادخانه‌ی روبه‌گسترش موشکی‌اش صرفاً نقش یک عامل بازدارنده را دارد، در بهترین حالت، محل تردید است، و همین مسئله توانایی این رژیم برای هدف قرار دادن دشمن اصلی‌اش، یعنی اسرائیل، را نگران‌کننده‌تر می‌کند.

پرتاب ماهواره‌ی ایرانی «خیام» با پرتابگر «سایوز-۲/۱بی» روسیه. در تصویر بزرگ‌تر، پرچم ایران روی کلاهک پرتابه و پرچم روسیه چسبیده به زیر کلاهک، روی بدنه‌ی راکت، قابل‌مشاهده است. منابع غربی، همکاری فضایی ایران و روسیه را یکی از جنبه‌های «خطرناک» و «نگران‌کننده» در گسترش تعاملات میان دو کشور می‌دانند. (+)

بخشی از زرادخانه‌ی راکت‌های غیرهدایت‌شونده‌ی متعلق به گردان‌های «عزالدین قسام» شاخه‌ی نظامی حماس، که به صورت بومی با کمک خارجی، تولید (ستون راست) یا از خارج از نوار غزه تهیه (ستون چپ) شده‌اند. گروه‌های همسو با ایران از درون فلسطین به‌راحتی می‌توانند نقاط مختلف فلسطین اشغالی را هدف راکت‌های خود قرار دهند. حال اگر این گروه‌ها، موشک‌های هدایت‌شونده داشته باشند، چه می‌شود؟

بخشی از زرادخانه‌ی راکت‌های غیرهدایت‌شونده‌ی متعلق به گردان‌های «قدس» شاخه‌ی نظامی جهاد اسلامی فلسطین، که به صورت بومی با کمک خارجی، تولید (ستون راست)، به صورت بومی، تقویت (ستون چپ، بالا)، و یا از خارج از نوار غزه تهیه (ستون چپ، پایین) شده‌اند.

ماه ژوئن، عبدالله دوم، پادشاه حکومت هاشمی اردن، اعلام کرد از ایجاد یک اتحاد نظامی [علیه ایران در خاورمیانه]، مشابه «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو)، حمایت خواهد کرد[۷]. این موضع غافلگیرکننده، نشان‌دهنده‌ی تغییر چینش اتحادها در منطقه است. اردن، به همراه تعدادی از همسایگان عربش، در تلاش مشترک برای بازدارندگی مقابل ایران و فعالیت‌های شرورانه‌ی منطقه‌ایش حتی شروع به همکاری علنی‌تر با دولت یهودی کرده‌اند. پیش از بیانیه‌ی ملک عبدالله [پادشاه اردن]، بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرده بود دولت یهودی به یک شبکه‌ی پدافندی تحت رهبری آمریکا، موسوم به «اتحاد پدافندی خاورمیانه» [که به «ناتوی خاورمیانه[۸]» یا «ناتوی عربی[۹]» شهرت پیدا کرده] پیوسته است[۱۰]. به نظر می‌رسد این تلاش‌ها در ماه گذشته‌ی میلادی [آگوست ۲۰۲۲] و زمانی به ثمر نشستند که به گفته‌ی وزارت خارجه آمریکا، هم امارات و هم عربستان از واشینگتن درخواست موشک پدافند «تاد» («پدافند مرحله‌ی پایانی ارتفاع بالا[۱۱]») و موشک «جم-تی» («موشک بالستیک تاکتیکی هدایت پیشرفته[۱۲]») برای پدافند پاتریوت کردند[۱۳].

توضیحات «ویلیام برنز» رئیس سی‌آی‌ای، در کنفرانس «انجمن امنیتی اَسپِن» وابسته به اندیشکده‌ی آمریکایی «مؤسسه‌ی اَسپِن» درباره‌ی فروش پهپادهای ایرانی به روسیه

این واقعیت که کشورهایی که مدت‌ها از همکاری علنی با دولت یهودی امتناع کرده‌اند، یک‌باره دارند موضع‌شان را معکوس می‌کنند، نشان‌دهنده‌ی تهدید فزاینده‌ای است که از سوی ایران با آن مواجه هستند. اگرچه نیروهای نیابتی تهران مکرراً در سرتاسر منطقه اقدام به حملات پرتابی [راکتی، موشکی و پهپادی] می‌کنند، اما اسرائیل همچنان هدف اصلی رژیم ایران است. در حقیقت، حزب‌الله، نیروی نیابتی تروریستی ایران که در لبنان مستقر است، خودش را نیروی مقاومت مقابل دولت یهودی توصیف می‌کند و وعده داده که موجودیت اسرائیل را از میان ببرد. همزمان، آرمان اعلام‌شده‌ی ایران درباره‌ی نابود کردن اسرائیل، با گسترش زرادخانه‌ی موشکی و تهدیدهای مداوم این کشور تکمیل می‌شود.

سربازان اسرائیلی، ماه فوریه‌ی سال ۲۰۱۶، در جریان مانور مشترک «جونیپر کبرا» میان آمریکا و رژیم صهیونیستی در پایگاه هوایی «ختسور» متعلق به نیروی هوایی این رژیم در مرکز فلسطین اشغالی، از کنار یک پدافند هوایی اسرائیلی «گنبد آهنین» (چپ)، یک پدافند موشکی آمریکایی «ام‌آی‌ام-۱۰۴ پاتریوت» (وسط)، و چند فروند موشک ضدبالستیک آمریکایی-اسرائیلی «پیکان ۳» (راست) رد می‌شوند. مانور جونیپر کبرا هر دو سال یک بار با هدف تقویت آمادگی اسرائیل برای مقابله با حملات بالستیک احتمالی از سوی ایران و ایجاد هماهنگی بیش‌تر میان ارتش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برگزار می‌شود.

«بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی، در کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۱۸ قطعه‌ای را در دست دارد که ادعا می‌کند متعلق به یک فروند پهپاد «شاهد-۱۹۱ صاعقه ۲» ساخت ایران است. سال ۲۰۱۸، رسانه‌ها خبر دادند یک پهپاد صاعقه‌ی ایرانی موفق شده تا عمق آسمان فلسطین اشغالی نفوذ کند، بدون این‌که پدافند رژیم صهیونیستی موفق به شناسایی یا سرنگونی آن شود.

ژنرال «کنت مک‌کنزی» فرمانده‌ی وقت مقر فرماندهی مرکزی آمریکا [«سنت‌کام»]، ماه مارس، مفصلاً توضیح داد که بخش زیادی از ۳۰۰۰ موشک بالستیک ایران، برد کافی برای رسیدن به کشور یهودی را دارند. به گزارش [روزنامه‌ی اسرائیلی] جروزالم‌پست، مک‌کنزی نیروی موشکی تهران را «بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت منطقه» توصیف کرد و گفت ایران زرادخانه‌ای از موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را ساخته و چندین بار این سکوهای تسلیحاتی را آزمایش کرده است. وی افزود: «ایران طی ۵ تا ۷ سال گذشته سرمایه‌گذاری زیادی در برنامه‌ی موشک‌های بالستیکش انجام داده است[۱۴].»

حملات مهم موشکی ایران به نقاط مختلف در همسایگی‌اش بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ علیه اهداف تروریستی و غیر از آن. حملات شماره‌ی ۴ و ۵ در این فهرست (یعنی حمله به تأسیسات نفتی شرکت سعودی «آرامکو» در شهرهای بقیق و خریص عربستان) توسط «انصارالله» یمن انجام شده‌اند، که در این تصویر ادعا شده ایران موشک‌ها و پهپادهای استفاده‌شده در این عملیات‌ها را در اختیار انصارالله قرار داده است. در عین حال، از جمله‌ی حملات موشکی فرامرزی جمهوری اسلامی، موشک‌باران نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی «عین‌الاسد» (شماره‌ی ۷) در عراق در سال ۲۰۲۰ با بیش از ۱۱ موشک بالستیک بوده است. بسیاری از موشک‌های ایران توانایی طی کردن مسافت‌های بیش‌تر و هدف قرار دادن هر نقطه‌ای در فلسطین اشغالی را نیز دارند.

این اظهارات، یک ماه پس از آن بیان شد که رژیم ایران برای اولین بار از موشک بومی‌اش «خیبرشکن[۱۵]» با بردی نزدیک به ۱۵۰۰ کیلومتر، رونمایی کرد. ایران ادعا می‌کند برخی از موشک‌های بالستیک این کشور تا ۲۰۰۰ کیلومتر برد دارند و می‌توانند به کشور یهودی و دارایی‌های آمریکا در منطقه حمله کنند[۱۶]. رسانه‌های دولتی ایران با افتخار اعلام کردند که موشک دوربرد جدید این کشور دارای «دقت بالا» یی است، با «سوخت جامد» پرواز می‌کند و «می‌تواند در سپرهای موشکی نفوذ کند.» ارتش ایران از آن‌جایی که فاقد نیروی هوایی و ظرفیت حملات هوایی دقیق است، برای نمایش قدرت و هدف قرار دادن دشمنانش به زرادخانه‌ی موشکی‌اش وابسته است.

سخنرانی سرلشکر «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در مراسم رونمایی از موشک بالستیک دوربرد (یا میان‌برد) نقطه‌زن «خیبرشکن». یک نکته در نام‌گذاری موشک خیبرشکن از چشم رسانه‌های غربی-عبری دور نمانده است: «خیبر» نام منطقه‌ای یهودی‌نشین بود که سال ۷ هجری قمری، مسلمانان آن را فتح کردند.

توانایی ایران در حمله به اسرائیل با موشک‌های کوتاه‌بردتر از طریق نیروهای نیابتی[۱۷] نیز به همان اندازه نگران‌کننده است. شبه‌نظامیان همسو با تهران در سرتاسر منطقه به جریان ثابتی از تسلیحات متکی هستند که سپاه پاسداران ایران در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. در آخرین درگیری اسرائیل و غزه، بسیاری از تسلیحاتی که جهاد اسلامی فلسطین از آن‌ها استفاده کرد، توسط ایران تأمین شده بودند[۱۸]. راهبرد تاکتیکی رژیم ایران برای محاصره‌ی اسرائیل با «پایگاه‌های آتش» در غزه، لبنان، و سوریه، دولت یهودی را در برابر حملات تهران آسیب‌پذیر می‌کند. با این حال، پروتکل‌های فوق‌پیشرفته‌ی پدافند هوایی اسرائیل، تأثیر راکت‌باران‌های [نیروهای همسو با] ایران را به حداقل می‌رساند.

موشک‌های شلیک‌شده از سامانه‌ی پدافندی «گنبد آهنین» (چپ) متعلق به رژیم صهیونیستی، برای مقابله با راکت‌های پرتاب‌شده از نوار غزه (راست) متعلق به حماس، در آسمان شب ۱۴ می ۲۰۲۱ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰). گنبد آهنین در مقابله با راکت‌های ساده‌ی مقاومت فلسطین عملکردِ به‌نسبت رضایت‌بخشی داشته است، اما در مقابله با موشک‌های هدایت‌شونده‌ی ایران با قابلیت عبور از لایه‌های مختلف پدافندی، از جمله موشک بالستیک نسل سومی «خیبرشکن»، چگونه عمل خواهد کرد؟

مستند آمریکایی «پاتک غزه» درباره‌ی مقاومت مردم غزه مقابل تجاوزگری‌های اسرائیل

اگرچه مقامات ایرانی اغلب ادعا می‌کنند هدفشان از انباشت موشک‌های بالستیک صرفاً دفاعی است، اما لفاظی‌های این رژیم و اقداماتی که از آن‌ها حمایت می‌کند، خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. علاوه بر این، روابط ایران اخیراً با کرملین نزدیک‌تر شده، که می‌تواند تلاش‌های مشترک آن‌ها در جهت توسعه‌ی موشکی را تسریع نماید. اخیراً یک راکت روسی یک ماهواره‌ی تجسسی ایرانی را به مدار زمین پرتاب کرد[۱۹] که انعکاسی از همکاری نظامی دو کشور بود. تهران طبیعتاً به دنبال مقابله با جبهه‌ی جدید ضدایرانی تحت رهبری آمریکا در خاورمیانه است؛ جبهه‌ای که جمهوری اسلامی ماهیت آن را تهاجمی می‌داند. در این چارچوب، ظرفیت‌های همکاری طولانی‌مدت روسیه و ایران قطعاً خبر بدی برای اسرائیل است.

دیدار «حسین امیرعبداللهیان» (چپ) وزیر خارجه‌ی ایران، با «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه‌ی روسیه، طی سفر امیرعبداللهیان به مسکو. دو کشور به دنبال توسعه‌ی همکاری‌های دوجانبه با هدف مقابله با امپریالیسم و نظام تک‌قطبی تحت سلطه‌ی آمریکا هستند.

لحظاتی از حضور «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، در تهران و برگزاری نشست سه‌جانبه میان رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه. چنان‌که بسیاری از تحلیلگران غربی خاطرنشان کرده‌اند، ایران اولین مقصد پوتین در سفر به کشوری خارج از دایره‌ی شوروی سابق، از زمان آغاز جنگ اوکراین بود.

