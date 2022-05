﻿ ماجراجویی صهیونیسم در یک بازی ویدئویی

کینگ کونگ، گودزیلا، جزیره کونگ و تشکیلات مرموز مون آرک؛ اشتباه نکنید، این واژه‌ها درباره یک فیلم نیست، بلکه فصل جدیدی از یک بازی برخط (آنلاین) است. بازی بر خط «فراخوان وظیفه ونگارد» Call OF Duty Vanguard، از فصل جدید خود رونمایی کرد. در این فصل نقشه جدیدی به این بازی اضافه شده‌است و در واقع، داستان فصل در این نقشه دنبال می‌شود.

جزیره کونگ که زادگاه کینگ کونگ، هیولای سینمایی هالیوودی به شمار می‌رود، محل وقوع فصل جدید این بازی است که در ۲۷ آوریل سال جاری میلادی عرضه می‌شود.

در تیزر رونمایی از این فصل جدید، هیولا‌های کینگ کونگ، گودزیلا و هواپیما‌های نظامی ارتش تروریستی امریکا به چشم می‌خورند، اما در تبلیغ این بازی، عبارت Monarch نیز به چشم می‌خورد. مونارک از آن عبارات بحث‌برانگیز و جنجالی است که حدود چند دهه است در فضای رسانه‌ای غرب سابقه‌ای جنجالی دارد. مونارک در واقع نام اطلاق‌شده به یک ابرپروژه شیطانی است که از سوی سازمان CIA امریکا از اوایل دهه ۶۰ میلادی کلید خورد و اجرا شد. نام اصلی این پروژه MK Ultra (ام کی آلترا) است.

مدارک منتشر‌شده رسمی نشان می‌دهد که برنامه ام‌کی‌اولترا از روش‌های گوناگونی برای دستکاری حالت فکری افراد و تغییر فعالیت‌های مغزی بهره برده‌است. این روش‌ها شامل استفاده پنهان از دارو‌های مخدر و دیگر مواد شیمیایی، از بین بردن حس‌های فرد، تنها گذاشتن و تجاوز جنسی و کلامی بوده‌است و در جریان این به اصطلاح پروژه، جنایت‌های زیادی انجام شد.

اهداف نظامی و راهبردی ارتش

از آنجایی که مراکز رسانه‌ای غرب، در نقش بازوی رسانه‌ای صهیونیسم و فراماسونری در طراحی‌های شیطانی شرکت می‌کنند، این‌بار نیز با ساخت فیلم گودزیلا علیه کینگ‌کونگ برای سرپوش گذاشتن و اصطلاحاً سفید‌سازی پروژه ام کی آلترا وارد عمل شده‌اند.

در این فیلم، واژه مونارک به سازمانی زیرزمینی اطلاق می‌شد که فعالیت‌های مشکوکی انجام می‌داد، اما در پایان فیلم متوجه می‌شویم که همه این فعالیت‌ها که تحت لوای آزمایش‌های هسته‌ای صورت می‌گرفته، در واقع تلاش برای نابودی هیولا‌های مخوفی بوده که برای حیات انسان تهدیدی جدی به شمار می‌رفتند؛ یعنی در جریان فیلم ابتدا، عملیات ام کی آلترا با تکنیک روانی، به واژه مونارک تغییر داده شد و بعد از آن همه فعالیت‌های این تشکیلات شیطانی، بشر‌دوستانه و برای حفاظت از نوع بشر نشان داده‌شد، اما حالا محتوای این فیلم، سوژه جدید بازی بتل رویال، Call Of Duty Warzone شده‌است؛ یعنی خط محتوایی ام کی آلترا، از حوزه سینما به حوزه بازی‌های ویدئویی آمده‌است تا مخاطب با بازی به صورت ضمنی در ناخودآگاه خویش با آن همسو باشد.

بازی «فراخوان وظیفه» طی سال‌های گذشته به دلیل اقبال کاربران به بازی‌های برخط یا اصطلاحاً بتل رویال، مجموعه جدید بازی بر خط Call Of Duty Warzone، فراخوان وظیفه: منطقه جنگی، ونگارد را تولید و منتشر کرد. warzone در نقشه‌هایی بحث‌برانگیز که محل منازعه میان قوای امریکایی و دشمنان امریکا است، منتشر شده که نشان می‌دهد این بازی اهداف نظامی و راهبردی ارتش تروریستی امریکا را نیز پیگیری می‌کند.

تحقیقات اخیر با تمرکز بر پس زمینه‌های اقتصادی و تأمین‌کنندگان مالی استودیو Activision، infinity ward نشان می‌دهد، بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از بازی فراخوان وظیفه به انجمن کهنه سربازان امریکایی واریز می‌شود تا صرف مستمری و حمایت معیشتی این کهنه سربازان شود. در واقع هنگامی که ما در حال بازی فراخوان وظیفه هستیم، در حال کمک به تروریست‌های بازنشسته امریکایی هستیم که در کارنامه خود سابقه تجاوز به کشورمان را نیز داشته‌اند!

تحریم از سوی کاربران آگاه

بازی‌های بتل رویال رایگان نیستند، در واقع بسیاری از بازیکنان برای برخورداری از خدمات بهتر در این بازی نیاز به خرید اسلحه، اسکین، رنگ‌آمیزی و تزئینات، مهمات اضافی و تجهیزات جانبی دارند که این موارد، همگی از خرید درون برنامه‌ای یا in app Perchase تأمین می‌شود. همچنین، فرآوری داده‌های بازیکنان این بازی که شامل: اطلاعات مکانی، اطلاعات مالی، اطلاعات حساب‌های کاربری و اطلاعات تعامل با سایر بازیکنان می‌شود، یک کلان داده بسیار بزرگ را در اختیار سازنده بازی قرار می‌دهد.

این اطلاعات در صورت پردازش، گنج عظیمی از درآمد به شمار می‌آید و می‌توان از آن‌ها منافع شایانی را به دست آورد که قطعاً از چشم کمپانی سازنده این بازی پنهان نمانده‌است، بنابراین باید بدانیم که استفاده از این بازی به منزله یاری غیر‌مستقیم ارتش تروریستی امریکا است. شاید اکنون هنگام آن رسیده‌است این بازی در کشورمان از سوی کاربران آگاه و مسئولیت‌پذیر تحریم شود!