غنیمت شمردن زمان، برنامه‌ریزی اصولی و هدف‌گذاری در کنار تلاش و پشتکار، بی‌شک عوامل مؤثری در کسب موفقیت است، اما با گذشت دو هفته از قرعه‌کشی جام جهانی و مشخص شدن حریفان ایران در قطر هنوز هیچ خبر مثبتی در خصوص روند حرکتی تیم ملی فوتبال ایران برای حضوری پرقدرت در قطر نیست.

زمان به سرعت در حال سپری شدن است و غافل شدن از این مهم بی‌تردید می‌تواند چالش‌های زیادی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل هم هست که اکثر تیم‌ها بلافاصله بعد از مشخص شدن حریفان خود در جام جهانی دست به کار ریختن برنامه‌ای اصولی شده‌اند برای برپایی اردو‌ها و بازی‌های تدارکاتی که آن‌ها را در مسیر موفقیت قرار دهد. کاری که بسیاری از تیم‌ها از جمله آسیایی‌ها استارت آن را درست بعد از پایان مراسم قرعه‌کشی زده‌اند، چراکه استفاده بهینه از فرصت‌ها می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در دستیابی به موفقیت داشته باشد. در ایران، اما بعد از دو هفته، حرف همچنان حفظ یا برکناری اسکوچیچ است! هرچند فدراسیون فوتبال در ظاهر پشت این مربی است، اما آنچه مسلم است اینکه تکلیف نیمکت تیم ملی فوتبال ایران برای حضوری پرقدرت در قطر هنوز به طور صددرصد مشخص نیست. حال آنکه تکلیف این داستان باید خیلی پیشتر‌ها مشخص می‌شد تا امروز فدراسیون تمام وقت خود را روی برپایی اردو‌های تدارکاتی و آغاز مذاکره با کشور‌های مختلف در جهت برگزاری بازی‌های دوستانه بگذارد، نه در پی تکذیب اخبار مختلف در زمینه برکناری اسکوچیچ!

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تیم ملی همواره برگزاری بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های بزرگ بوده است. اما نگاهی گذرا به گروه‌بندی جام جهانی نشان می‌دهد تیم‌های گروه E، C و H با توجه به همگروهی با حریفان آسیایی، بی‌شک درصدد برگزاری بازی‌های دوستانه با آسیایی‌ها هستند و این می‌تواند شانس کاندید شدن ایران به عنوان تیم اول قاره برای برگزاری بازی‌های دوستانه با تیم‌هایی نظیر اسپانیا، آلمان، آرژانتین، مکزیک، لهستان، پرتغال، غنا و اروگوئه را افزایش دهد.

این بهترین فرصت است و همانطور که انتظار می‌رود باید در برنامه‌ریزی تیم ملی فوتبال ایران بازی‌های تدارکاتی با تیم‌هایی که بازی‌هایی نزدیک به انگلیس و امریکا دارند گنجانده شود، تیم‌های همگروه با آسیایی‌ها نیز در همین راستا به دنبال برگزاری بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های آسیایی هستند. تیم‌هایی نظیر امارات، عراق، عربستان و بحرین، اما بدون شک ایران به عنوان تیم نخست رنکینگ آسیا می‌تواند بهترین گزینه برای حریفان باشد و این همان اندازه که می‌تواند تیم‌های اروپایی و آفریقایی گروه‌های E، C و H را با نحوه بازی آسیایی‌ها آشنا کند، می‌تواند فرصتی طلایی برای ایران باشد تا خود را در مصاف با قدرت‌های قابل قبول دنیا محک بزند.

صدالبته حریفان دیگری، چون ایتالیا که فرصت حضور در این رقابت‌ها را از دست داده‌اند نیز می‌توانند حریفان خوبی باشند، اما آنچه مسلم است اینکه این تیم‌ها نیازی به برگزاری بازی دوستانه با ایران ندارند و درخواست از حریفانی، چون ایتالیا می‌تواند یک‌سویه باشد و شانس گرفتن جواب مثبت از آن‌ها اندک، ولی مصاف با تیم‌هایی، چون اسپانیا، آلمان، پرتغال و دیگر تیم‌های گروه‌های E، C و H یک خواسته دوجانبه خواهد بود که البته به اندکی زیرکی نیز نیاز دارد و مذاکره‌ای که باید از همین امروز استارت آن زده شود و به هفته‌ها و روز‌های آخر موکول نشود تا دیگر تیم‌های آسیایی با ربودن گوی سبقت از ایران در این راستا شرایط را به گونه‌ای رقم بزنند که جز حسرت از دست دادن زمان برای فوتبال ایران چیزی باقی نماند.

فوتبال ایران امروز با فرصتی طلایی رو‌به‌رو شده است. فرصتی که استفاده و بهره‌برداری درست از آن می‌تواند گامی باشد برای موفقیت در جام جهانی. البته به شرط آنکه قدر این شرایط ایده‌آل را بدانیم و با یک برنامه‌ریزی قابل قبول بهترین استفاده را از آن ببریم.