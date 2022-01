﻿ ۸ توصیه برای افزایش سرعت گوشی اندرویدی

سرویس جامعه جوان آنلاین: خوشبختانه توصیه‌هایی برای بهبود سرعت گوشی‌های اندرویدی وجود دارد. اگرچه این روش‌ها گوشی اندرویدی را به اندازه جدیدترین مدل‌های گوشی اندرویدی سریع نمی‌کنند، اما عملکرد سیستم آن را به طور قابل توجهی بهبود بخشیده و فعالیت آن را مثل روز اول روان می‌کنند. البته باید بدانیم بهبود عملکرد سیستم باعث نمی‌شود گوشی به یکباره بتواند بازی‌های سنگینی انجام دهد. این توصیه‌ها کمک می‌کند سیستم گوشی روان‌تر شده و استفاده روزمره از آن بهبود پیدا کند. بعضی از این توصیه‌ها کاملا ساده بوده و تنها حذف اپلیکیشن‌ها، بازی‌ها و فایل‌های غیرضروری را ایجاب می‌کند. اگر این راهکار‌های ابتدایی کمک نکند، باید اقدامات جدیتری مانند فکتوری ریست (بازگشت به تنظیمات کارخانه) یا نصب یک حافظه رم (ROM) سفارشی را در تلفن اندرویدی انجام دهید. این توصیه‌ها عبارتند از:



۱- فضای ذخیره سازی را آزاد کنید



باید مطمئن شوید که هرگز ظرفیت حافظه گوشی کامل پر نمی‌شود، زیرا به شکل قابل توجهی روی عملکرد آن تاثیر گذاشته و سرعت آن را به میزان قابل ملاحظه‌ای کند می‌کند و باعث می‌شود کار‌های ساده‌ای مانند باز کردن و نصب اپلیکیشن‌ها، بازی ویدیویی و ... طولانی‌تر از حد معمول شود و گوشی گاه به گاه هنگ می‌کند.



برای چک کردن میزان فضای ذخیره سازی به قسمت تنظیمات (Setting) و سپس ذخیره سازی (Storage) در گوشی اندرویدی مراجعه کنید. کاربران دستگاه سامسونگ می‌توانند به قسمت تنظیمات، مراقبت دستگاه (Device Care) و ذخیره سازی رفته و میزان ظرفیت استفاده شده را چک کنند. همچنین در منوی تنظیمات می‌توانید کلمه ذخیره سازی را جست و جو کنید تا گزینه مناسب را پیدا کنید. نگذارید ظرفیت گوشی بیش از ۸۰ درصد پر شود، زیرا تلفن و سیستم عامل به حدود پنج تا هشت گیگابایت فضای آزاد نیاز دارند تا به شکل روان عمل کنند. می‌توانید فایل‌های اضافی را حذف کنید، اپلیکیشن‌هایی که نیاز ندارید را از نصب حذف کنید و همه تصاویر و ویدئو‌هایی که در فضای ابری ذخیره شده‌اند را پاک کنید.



بعضی از گوشی‌ها دارای قابلیت پاک کننده فایل‌های اضافی هستند و با طی کردن چند مرحله ساده، چند گیگابایت فضای ذخیره سازی را آزاد می‌کنند. کاربران سامسونگ می‌توانند به قسمت تنظیمات و مراقب از گوشی رفته و با اجرای سرویس بهینه سازی (Optimization)، به سرعت فضا آزاد کنند. گوشی‌های شیائومی یک اپلیکیشن پاکسازی (Cleaner) دارند که کار مشابه را انجام می‌دهد. می‌توانید از اپلیکیشن File by Google استفاده کنید تا سریعا کش اپلیکیشن (حافظه پنهان)، تصاویر تکراری، فایل‌های بزرگ و فایل‌های رسانه‌ای ناخواسته را پاک کنند. برای توصیه‌های بیشتری می‌توانید دستورالعمل‌های ذیل برای آزادسازی فضای ذخیره سازی در گوشی اندرویدی را دنبال کنید؛ و اگر استفاده زیادی از واتس‌اپ دارید، می‌توانید فایل‌های رسانه‌ای واتس‌اپ را پاک کنید تا فضای ذخیره سازی ارزشمند گوشی خود را آزاد کنید.



۲- حذف اپلیکیشن‌های نصب شده بدون استفاده



حذف اپلیکیشن‌های قدیمی و بدون استفاده در دستگاه اندرویدی مستقیما روی عملکرد آن تاثیر نمی‌گذارد، اما فضای ذخیره سازی را آزاد می‌کند. بعلاوه اگر اپلیکیشن‌های زیادی داشته باشد که در پس زمینه گوشی همچنان فعال هستند، حذف نصب آن‌ها منابع ارزشمندی را آزاد کرده و به روان کردن عملکرد سیستم گوشی کمک می‌کند. تلفن‌های سامسونگ به صورت اتوماتیک اپلیکیشن‌های فعال در پس زمینه گوشی را که باعث کاهش شدید شارژ باطری می‌شوند، نشان می‌دهند که می‌توانید آن‌ها را از حالت نصب شده خارج کنید یا ببندید. بد نیست که گاهی اپلیکیشن‌ها و بازی‌های نصب شده در دستگاهتان را چک کرده و آن‌هایی که دیگر استفاده نمی‌کنید را از نصب خارج کنید.



۳- تغییر سرعت انیمیشن سیستم



تغییر سرعت انیمیشن سیستم در تلفن اندرویدی سرعت آن را به طور طبیعی افزایش نمی‌دهد، اما این دیدگاه را ایجاد می‌کند که دستگاه‌تان بسیار سریع‌تر کار می‌کند. افزایش مقیاس انیمیشن به گرافیک‌ها اجازه می‌دهد سریعتر تمام شوند و این حس را ایجاد می‌کند که عملکرد سیستم بهبود یافته است. در واقع تلفن اندرویدی شما درست مثل همیشه عمل می‌کند. اگر حس می‌کنید انیمیشن‌ها در تلفن اندرویدی شما باعث کندی یا هنگ کردن آن شده‌اند، این ترفند گزینه خوبی است. اگر سرعت را به جلوه‌های پرزرق و برق ترجیح می‌دهید، حتی می‌توانید انیمیشن‌های دستگاه را غیرفعال کنید.



۴- ری‌استارت کردن تلفن



سابق بر این که مدیریت حافظه اندروید بسیار ضعیف بود و گوشی‌ها با میزان حافظه رم محدودی عرضه می‌شدند کارشناسان توصیه می‌کردند تلفن‌های هوشمند هر روز ری‌استارت شوند تا بهترین عملکرد را داشته باشند. اگرچه اوضاع اکنون فرق کرده است، اما همچنان توصیه می‌شود هر چند روز یک بار گوشی خود را ری‌استارت کنید. این اقدام منابعی که توسط اپلیکیشن‌های ناخواسته در پس زمینه گوشی اشغال شده‌اند را آزاد می‌کند و بنابراین عملکرد روان سیستم را بهبود می‌بخشد به خصوص مدل‌های اندرویدی ارزان قیمت که با حافظه رم زیادی عرضه نمی‌شوند. بهبود‌های صورت گرفته به حد تلفن‌های اندرویدی جدیدتر مشهود نخواهند بود مگر این که بسیاری از اپلیکیشن‌ها و خدمات در پس زمینه گوشی در حال اجرا باشند.



۵- استفاده از نسخه‌های سبک (Lite) اپلیکیشن‌ها



گوگل و چندین طراح دیگر نسخه‌های لایت یا Go اپلیکیشن‌هایشان برای گوشی‌های قدیمی اندروید که حافظه رم کمی دارند را عرضه می‌کنند. نسخه لایت اپلیکیشن‌ها به اندازه نسخه کامل آن‌ها منابع گوشی را مصرف نمی‌کند و همان تجربه را فراهم می‌کند منتهی بعضی از قابلیت‌ها را ندارد. گوگل نسخه‌های لایت اپلیکیشن‌های متعدد شامل Google Go، Camera Go، Assistant Go و Maps Go را عرضه می‌کند. می‌توانید نسخه‌های لایت اپلیکیشن‌های محبوب دیگر مانند توییتر، اسپاتیفای، اسکایپ و فیس بوک را در پلی استور بیابید. این نسخه‌های لایت بعضی از قابلیت‌هایی که در نسخه‌های کاملشان دیده می‌شود را ندارند، اما برای استفاده روزانه کافی خواهند بود. یک مزیت دیگر نسخه‌های لایت این است که فضای کمتری را اشغال می‌کنند که در گوشی‌های قدیمی اندروید با ظرفیت ذخیره سازی داخلی محدود یک مشکل محسوب می‌شود.



۶- نرم افزار خود را به جدیدترین نسخه به‌روز کنید



همیشه باید مطمئن شوید که گوشی شما با جدیدترین نسخه سیستم عامل کار می‌کند و وصله‌های امنیتی موجود را دریافت می‌کند. گوگل مدام اندروید را با انتشار به‌روزرسانی‌هایی بهینه می‌کند تا عملکرد اندروید را بهبود دهد. ارتقا به نسخه جدیدتر اندروید می‌تواند منابع سیستم در دستگاه شما را آزاد کند که به نوبه خود کمک می‌کند باز شدن اپلیکیشن‌ها سریعتر شده و عملکرد سیستم روانتر شود.



همه تولیدکنندگان بزرگ اندروید راه درازی را از روز‌های نخست اندروید پیموده‌اند و اکنون تمایل دارند به‌روزرسانی‌های نرم افزاری متداول را برای تلفن‌هایشان منتشر کنند. بهترین بخش این است که این تولیدکنندگان تلاش دارند عملکرد سیستم گوشی را بر اساس بازخورد کاربر با هر بار به روزرسانی بهبود دهند. سامسونگ به خصوص عملکرد خوبی در انتشار ماهانه وصله‌های امنیتی و به‌روزرسانی‌های سیستم عامل برای همه دستگاه‌هایش داشته است.



۷- بازگشت به تنظیمات کارخانه (فکتوری ریست)



اگر این چند پیشنهاد موثر برای بهبود سرعت و روان شدن اجرای سیستم گوشی اندرویدی شما موثر واقع نشد، می‌توانید به گزینه ریست فکتوری یا بازگشت به تنظیمات کارخانه به عنوان آخرین حربه متوسل شوید. این اقدام دستگاه را به وضعیت روز اول برمی گرداند و همه اطلاعات موجود در گوشی را پاک می‌کند بنابراین باید از اول شروع کنید و دوباره اپلیکیشن‌ها را از پلی استور دانلود کنید و اطلاعات کاربری را در اپلیکیشن‌ها و خدمات محبوبتان وارد کنید. این کار زیادی است و نتیجه آن ممکن است به حد قبل دلخواه نباشد. در چنین وضعی باید به فکر ارتقای گوشی خود باشید. حتی اگر یک دستگاه ارزان یا میان رده باشد احتمالا بهتر از گوشی فعلی شما عمل می‌کند.



اگر آماده ریست فکتوری دستگاه اندرویدی خود هستید، اطمینان حاصل کنید که نسخه پشتیبانی از همه اطلاعات ضروری خود را تهیه کرده‌اید. بمحض این که تلفن‌تان ریست شد، فهرست اپلیکیشن‌هایی که می‌خواهید را چک کنید تا آن‌هایی که بار اول هرگز از آن‌ها استفاده نکردید را دوباره نصب نکنید.



۸- نصب یک حافظه رم سفارشی



اگر گوشی نسبتا قدیمی و کندی دارید یا گوشی شما به انتهای دوران پشتیبانی تولیدکننده رسیده است، ممکن است بخواهید حافظه رم سفارشی در آن نصب کنید.



بر اساس گزارش وب سایت اندروید پلیس، با دنبال کردن توصیه‌های بالا می‌توانید سرعت تلفن اندرویدی خود را فورا افزایش هید. در واقع این‌ها موارد هستند که باید مرتب چک کنید تا مطمئن شوید گوشی اندرویدی شما در نقطه اوج عملکرد مناسبش قرار دارد.