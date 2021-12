﻿ دستور استفاده حداکثری از امکانات بومی برای اجرای پروژه SSP C صادر شد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در نشست معارفه مدیران و کارشناسان پروژه SSP C خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات بومی و محلی در مراحل مختلف ساخت، اجرا و راه اندازی این پروژه شد.

در مراسم معارفه مدیران و کارشناسان پروژه SSP C مطرح شد:

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی شهید تندگویان، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در نشست معارفه مدیران و کارشناسان پروژه SSP C پتروشیمی شهید تندگویان با اشاره به نقش و جایگاه محصولات این زنجیره پلی‌اتیلن ترفتالات در صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره‌های ارزش در صنایع تکمیلی، گفت: اجرای پروژه SSP C را از جمله اقدامات مهم در زمینه افزایش انعطاف پذیری تولید محصولات پتروشیمی شهید تندگویان بوده به طوری‌که در تامین نیاز بازار، تقاضای مشتری و همچنین رقابت پذیری نقش تاثیرگذاری ایفا می‌کند.

وی با اعلام اینکه در سال‌های گذشته عوامل مختلفی دست به دست هم داد تا این پروژه توسعه‌ای اجرا نشود، تصریح کرد: امیدواریم امروز با همت و تدبیر مدیریت و کارکنان مجتمع و همکاری شرکت چگالش با امکانات و تجهیزات ایرانی و تخصص و دانش فرزندان این مرز و بوم اجرایی شود.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به منسجم و همدل بودن تیم‌های پروژه خواستار انجام فعالیت‌های مهم از جمله مستندسازی اقدامات، رعایت کامل نکات ایمنی و همکاری و تعامل گسترده بین مجری و کارفرما را از ابتدا تا انتهای کار شد و افزود: در مراحل ساخت، اجرا و راه اندازی این پروژه باید از ظرفیت‌ها و امکانات بومی و محلی به صورت حداکثری مورد استفاده قرار بگیرد.

مهندس ملک زاده رئیس مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان هم در این نشست با تاکید بر هماهنگی و همدلی برای دستیابی به اهداف پروژه، شرکت چگالش را از شرکت‌های صاحب نام ایرانی در زمینه اجرای پروژه‌های بزرگ معرفی کرد و افزود: با همت، تخصص و تعهد اعضای تیم‌های پروژه، شاهد به ثمر رسیدن پروژه در زمانی کمتر از مدت زمان تعیین شده باشیم.

مهندس «مازیار معدولی» مدیر پروژه SSP C پتروشیمی شهید تندگویان هم در ادامه این نشست با تشکر از تیم پیمانکاری و کارفرمایی برای تسریع مراحل اجرای این پروژه ملی صنعت پتروشیمی، اطلاعاتی در خصوص فرآیند واحد‌های مختلف شرکت پروژه‌های افزایش ظرفیت انجام شده و فعالیت‌های مربوط به این پروژه از زمان تصمیم گیری تا انعقاد قرارداد را ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی شهید تندگویان، قرارداد خرید، نصب و راه‌اندازی واحد جدید «ssp c» پتروشیمی شهید تندگویان هفده‌ام آذرماه امسال با شرکت ایرانی «چگالش» به ارزش تقریبی ۳۰ میلیون یورو امضا شد.

هدف از امضای این قرارداد توسعه‌ای افزایش ظرفیت تولید این شرکت پتروشیمی به میزان ۴۵۰ تن در روز و با هدف تولید گرید‌های بطری در واحد «poly c» است. با اجرای این پروژه خط تولید محصولات پلی‌اتیلن ترفتالات پتروشیمی شهید تندگویان از نظر تولید گرید‌های مختلف محصولات انعطاف پذیرتر می شود.