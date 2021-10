در نخستین روز رقابت‌های جهانی ورزش شرکت‌ها ورزشکاران کشورمان در رشته‌های دو و میدانی، شنا و دارت موفق به کسب ۲۳ مدال رنگارنگ گردیدند.



۱۱ مدال حاصل تلاش نخستین روز ورزشکاران دو و میدانی کاروان جهادگران تولید اعزامی به سومین دوره رقابت‌های جهانی ورزش شرکت‌ها



در نخستین روز مسابقات جهانی ورزش شرکت‌ها دوندگان کشورمان در دو بخش مردان و زنان موفق به کسب ۱۱ مدال رنگارنگ گردیدند.



در بخش بانوان خانم سارا قمصری اصفهانی در ماده ۱۰۰ متر در رده سنی B موفق به کسب مدال برنز گزدید.



خانم طاهره عبدالله زاده در ماده ۱۵۰۰ متر در رده سنی A بر سکوی قهرمانی ایستاد.



در ماده ۱۵۰۰ متر و در رده سنی B خانم فاطمه نصر نصرآبادی بر سکوی نخست ایستاد.



خانم مریم السادات شیخان در گروه سنی B در ماده ۱۵۰۰ متر بر سکوی سوم ایستاد و صاحب گردن آویز برنز شد.



در ادامه رقابت‌ها و در ماده پرتاب وزنه خانم زهره دادخواه در گروه سنی B به مدال طلا دست یافت و در همین ماده خانم سارا قمصری اصفهانی دیگر دونده تیم ایران از گروه سنی B به مقام سوم رسید.



در بخش آقایان در ماده ۱۰۰ متر آقای محمد قاعد زاده در گروه سنی B بر سکوی نخست ایستاد و آقای مهدی ظفرآبادی در گروه سنی A در ماده ۱۰۰ متر به مدال نقره دست یافت.



در ادامه رقابت‌ها و در ماده ۱۵۰۰ متر در گروه B آقای احمد فرود دونده‌ی با سابقه کشورمان به مقام اول نائل گشت.



آقای هادی خوبیاری در رده سنی B و در ماده پرش ارتفاع به مقام سوم دست یافت و در ماده پرش ارتفاع و در رده سنی A آقای مهدی ظفرآبادی به گردن آویز برنز بسنده کرد.



در همین راستا و در پایان نخستین روز مسابقات دوندگان کشورمان موفق به کسب مجموع ۵ مدال طلا، ۱ مدال نقره و دو مدال برنز گردیدند.



دو برد شیرین حاصل تلاش روز اول بازیکنان والیبال ساحلی کشورمان



در نخستین روز مسابقات جهانی والیبال ساحلی شرکت‌ها تیم ثنا امین ایران موفق شد با نتیجه ۲ بر ۰ تیم قدزتمند فرانسه را شکست دهد.



در ادامه مسابقات تیم شهرداری مشهد دیگر تیم حاضر در این رقابت‌ها تیم کشور فرانسه را با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب کرد.



با توجه به جدول مسابقات پیش بینی میشود در صورت استمرار پیروزی‌ها شاهد رویارویی هر دوتیم در مرحله یک هشتم حذفی و یا یک چهارم نهایی باشیم.



در اولین روز رقابت‌های جهانی آتن، شناگران تیم‌های نیشکر هفت تپه خوزستان و فولاد مبارکه سپاهان نمایندگان کشورمان به ۱۱ مدال رنگارنگ دست یافتند.



از تیم نیشکر هفت تپه خوزستان حمید احمدی زادگان در شنای قورباغه و ۱۰۰ متر مختلط به دو مدال نقره دست یافته و در ۵۰ متر کرال سینه نیز به مدال برنز رسید.



عباس غلامی دیگر شناگر این تیم موفق شد در ۱۰۰ متر مختلط در گروه سنی b مسابقات به مدال برنز دست یابد.



در مسابقات امروز شنا، تیم فولاد مبارکه سپاهان موفق به کسب ۷ مدال رنگارنگ شد.



در شنای ۵۰ متر قورباغه مردان علی حمزه‌ای از گروه سنی A به مقام اول دست یافت. مجتبی مکتوبیان از گروه سنی B به مقام دوم رسید. امیر طاغونکی از گروه سنی C به مقام اول دست یافت و علی اکبر عاملی نیز از گروه C سوم شد.



در ۵۰ متر آزاد نیز علی حمزه‌ای مقام دوم را از گروه A به کسب کرد و جواد موسوی زاده دیگر شناگر این تیم موفق به کسب مدال نقره در بخش مختلط شد و علی اکبر عاملی از گروه C به مدال طلا دست یافت.



حذف تیم تنیس روی میز تیم فولاد مبارکه سپاهان و صعود تیم معادن منگنز قم در نخستین روز رقابت‌های جهانی ورزش شرکت‌ها



در نخستین روز مسابقات در رشته تنیس روی میز تیم فولاد مبارکه سپاهان با پذیرش شکست مقابل دو تیم آلمان و یونان از دور مسابقات حذف شد.



تیم معادن منگنز قم دیگر تیم حاضر در این مسابقات با کسب سه پیروزی مقابل تیم‌هایی از کشور آلمان، فرانسه و یونان به مرحله یک چهارم نهایی دست یافت.



دیگر تیم معادن منگنز قم راس ساعت ۲ بعدازظهر رقابت خود را آغاز خواهد کرد.



تیم تنیس روی میز زنان نیز فردا جمعه ساعت ۱۰ صبح به میدان خواهد رفت.



مدال برنز تیمی رقابت‌های جهانی دارت شرکت‌ها به تیم دارت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران رسید



در بخش تیمی رشته ورزشی دارت مسابقات جهانی شرکت‌ها، تیم دارت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با هدایت محمدرضا فراهانی با غلبه بر تیم‌هایی از کشور‌های فرانسه، آلمان، یونان، بلژیک و اتریش به مقام سومی رسید.



‌دو پیروزی و یک شکست برای تیم‌های فوتبال کاروان ورزش کارگری ایران در جام شرکت‌ها



در نخستین روز رقابت‌های فوتبال جهانی شرکت‌ها در آتن، امروز تیم فوتبال داروسازی دکتر عبیدی برابر تیم OTE یونان به نتیجه تساوی یک - یک دست یافت.



در دیدار دیگر صبح امروز تیم فولاد سپاهان اصفهان برابر تیم پلیس یونان با چهار گل مغلوب شد.



در ادامه تیم فولاد عصر امروز مقابل حریف خود از کشور فرانسه قرار گرفت که بدلیل عدم حضور تیم فرانسوی، تیم فوتبال فولاد سپاهان پیروز میدان اعلام شد