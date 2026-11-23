جوان آنلاین: رضا امیرخانی، نویسنده و منتقد ادبی شناخته‌شده کشورمان روز گذشته به دعوت حق لبیک گفت؛ آخرین تصاویر و جملاتی که از امیرخانی مهندس نویسنده مقتل‌خوان یا به قول خودش «فرمانده نیروی هوایی نویسندگان» در ذهن دارم که به خوبی می‌تواند شخصیت حقیقی و دلمشغولی‌هایش را تبیین کند، قاب ماندگاری است که او و زنده‌یاد حجت‌الاسلام مسعود دیانی در شب عاشورای ۱۴۰۱ در قاب شبکه ۴ تلویزیون و برنامه سوره خلق کردند. به جرئت می‌توان گفت که او از معدود نویسندگان پیشرو و آوانگاردی بود که روی آنتن زنده تلویزیون مقتل‌خوانی کرد و برای اباعبدالله علیه‌السلام و طفل شیرخوارش، قمر بنی‌هاشم سلام‌الله‌علیه و دیگر یاران ایشان روضه خواند و اشک ریخت. شاید او خوش‌قلم‌ترین مهندس مکانیکی بود که طی این سال‌ها از دانشگاه شریف فارغ‌التحصیل شده است؛ اما امروز دیگر در میان ما نیست و امیدواریم که در پناه الطاف الهی میهمان سفره ثارالله و اهل بیت علیهم‌السلام باشد.

رضا امیرخانی یا به قول خودش «فرمانده نیروی هوایی نویسندگان» که آذرماه سال گذشته پس از سانحه پاراگلایدر با مشکلات جسمانی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، درگذشت. شاید غمگنانه‌ترین خبری که ابراهیم زاهدی‌مطلق با آن سابقه دیرین ادبی و رسانه‌ای تا به حال آن را تأیید و منتشر کرده است، همین خبر فوت رضا امیرخانی باشد. چه اینکه پیش از انتشار اطلاعیه رسمی خانواده، این ابراهیم زاهدی‌مطلق بود که در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها این موضوع را تأیید کرد.

سقوط با پاراگلایدر، صعود به ملکوت

او پس از وقوع سانحه سقوط پاراگلایدر در منطقه مشاء دماوند، به بیمارستانی در دماوند انتقال یافت و سپس برای ادامه درمان به بیمارستان کسرای تهران منتقل شد. این نویسنده در جریان درمان چندین بار تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از مدتی از بیمارستان به منزل رفت، اما وضعیت جسمانی‌اش در ماه‌های بعد همچنان نامساعد گزارش می‌شد تا اینکه روز گذشته دعوت حق را لبیک گفت و در جوار رحمت الهی آرام گرفت.

رضا امیرخانی متولد ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۲ در تهران بود. سال ۱۳۷۰ وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و چهار سال بعد با مدرک مهندسی مکانیک فارغ‌التحصیل شد. این نویسنده فقید در سال ۱۳۷۱ و پیش از بیست‌سالگی گواهینامه خلبانی دریافت کرد و به‌عنوان جوان‌ترین خلبان ایرانی شناخته شد. اما ماجرای نویسنده شدن این منتقد ادبی آن هم با مدرک مهندسی تقریباً شبیه به اتفاقات یک فیلم سینمایی است. او در دوران دانشجویی‌اش مشغول پروژه یک هواپیمای دونفره آموزشی بود، اما پروژه‌اش موفق به دریافت نظر مساعد مسئولان دولتی نمی‌شود. تأثیرات منفی این اتفاق روی این مهندس جوان باعث می‌شود به سراغ انجام فعالیت‌های فرهنگی در دبیرستان علامه حلی برود. علاقه و استعداد ادبی‌اش از شب‌های شعر انقلاب اسلامی در دبیرستان علامه حلی خودش را عیان و نوشتن را آغاز می‌کند. این قلم‌زدن‌ها، زمینه‌ساز خلق نخستین کتاب امیرخانی به نام «ارمیا» می‌شود که در سال ۱۳۷۴ در انتشارات سوره مهر به چاپ می‌رسد و او وارد فضای حرفه‌ای داستان‌نویسی می‌شود.

خوش‌قلم و منتقد

امیرخانی از آن دست نویسندگانی بود که افکار و کنشگری‌هایش ریشه در اعتقاداتش داشت؛ هر جایی نقصی یا نقدی را وارد می‌دانست آن را به زبان و لحن خودش بیان می‌کرد. نوع نگاه و افق آینده‌ای که در ذهنش برای ایران ترسیم کرده بود را می‌توان از لابه‌لای سطر‌های کتاب‌هایش جست‌و‌جو و کشف کرد.

وی در طول سال‌های فعالیت حرفه‌ای، در قالب‌های مختلفی از جمله رمان، داستان کوتاه، سفرنامه و جستار‌های اجتماعی و فرهنگی قلم زد و علاوه بر داستان‌نویسی، در حوزه سفرنامه‌نویسی، نقد اجتماعی و تحلیل مسائل فرهنگی و مدیریتی نیز فعالیت داشت.

او از سال ۱۳۸۱ سردبیری سایت لوح (نویسندگان ادبیات پایداری) را بر عهده داشت و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ نیز رئیس هیئت مدیره انجمن قلم ایران بود. مجموعه «سرلوحه‌ها» گزیده‌ای از یادداشت‌های پراکنده سال‌های ۸۱ تا ۸۴ این نویسنده فقید بود که توسط انتشارات سپیده‌باوران در اسفندماه ۱۳۸۷ به چاپ رسید.

در سال ۱۳۸۷ کتاب داستان «بیوَتَن» را پس از چند سال اقامت در امریکا و بازگشت به وطن نوشت.

زنده‌یاد امیرخانی به غیر از نگارش رمان، داستان بلند و مجموعه داستان کوتاه، به تألیف سفرنامه و مقالات بلند تحلیلی اجتماعی نیز می‌پرداخت. یکی از این سفرنامه‌ها کتاب «داستان سیستان» او بود که وقایع‌نگاری سفر رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۸۱ به استان سیستان و بلوچستان بود. داستان سیستان امیرخانی جزئیاتی از این سفر نقل می‌کند که در هیچ جای دیگری منتشر نشده و نمی‌شوند.

افتخارات و جوایز

آثار او علاوه بر انتشار در ایران، به زبان‌های گوناگونی از جمله روسی، اندونزیایی، عربی، اردو و ترکی استانبولی ترجمه شده‌اند و در اختیار مخاطبان خارج از ایران نیز قرار گرفته‌اند. از این دست آثار می‌توان به رمان «منِ او» اشاره کرد که به زبان‌های عربی و اردو ترجمه شده و به همت حوزه هنری و انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

امیرخانی در «منِ او» با روایت خاص خود از تهران قدیم گفته و به مفاهیم عشق، هویت و سنت پرداخته که این کتاب به عنوان یکی از آثار شاخص او با استقبال گسترده مخاطبان روبه‌رو شده است.

از دیگر آثار پرمخاطب این نویسنده می‌توان به رمان‌های «بیوتن»، «قیدار»، «ره‌ش» و «نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ» اشاره کرد. «داستان سیستان؛ ده روز با رهبر»، «جانستان کابلستان»، «نفحات نفت»، «نشت نشا» و «ناصر ارمنی» نیز از دیگر آثار شناخته‌شده او هستند.

رضا امیرخانی جزو معدود نویسندگانی است که آثارش هم مورد پسند مخاطبان بود و هم از سوی رویداد‌ها و جشنواره‌های مختلف ادبی عناوین برجسته‌ای را کسب کرده‌اند. کتاب «ارمیا» برگزیده جشنواره آثار ۲۰ سال دفاع مقدس و مورد تقدیر در اولین دوره جشنواره مهر و دومین جشنواره دفاع مقدس شد و کتاب «منِ او» به عنوان یکی از سه کتاب برگزیده منتقدان مطبوعات و سه کتاب برگزیده سال ۱۳۷۹. همچنین کتاب «قیدار» به عنوان برگزیده بخش داستان بیست‌ویکمین دوره جایزه کتاب فصل معرفی شد. کتاب «نفحات نفت» او نیز در بخش ویژه دهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد به عنوان اثر شایسته تقدیر شناخته شد و کتاب «ره‌ش» این نویسنده فقید که در بخش رمان و داستان بلند یازدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد به عنوان اثر برگزیده معرفی شده بود در سال ۱۳۹۷ جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را هم دریافت کرد.