جوان آنلاین: غلامرضا نیکخواه، بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون که با حضور در مجموعه‌های طنز مهران مدیری و رضا عطاران و نقش‌آفرینی در آثار کمدی به چهره‌ای آشنا برای مخاطبان تبدیل شده بود، در ۷۸ سالگی درگذشت.

به گزارش جوان، خانه سینما با انتشار پیامی درگذشت غلامرضا نیکخواه را اعلام کرد و این ضایعه را به جامعه هنری تسلیت گفت. در متن این پیام آمده است: «خانه سینما با اندوه فراوان، درگذشت هنرمند ارجمند غلامرضا نیکخواه، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون را تسلیت می‌گوید. یاد و نام ماندگار او در تاریخ هنر زنده خواهد ماند. از درگاه خداوند برای ایشان طلب آمرزش و برای بازماندگان آرزوی صبر داریم.» این بازیگر روز دوشنبه دوم آذرماه بر اثر سکته قلبی درگذشت. هنرمندی که طی چند دهه فعالیت، با چهره جدی و لحن و بیان خاص خود، حضوری متفاوت در آثار کمدی داشت و در سال‌های اخیر نیز با حضور در برنامه‌های شبکه نمایش خانگی و تلویزیون مورد توجه مخاطبان قرار گرفته بود.

نیکخواه متولد اول فروردین ۱۳۲۷ در بوشهر و دانش‌آموخته رشته علوم سیاسی بود. علاقه به بازیگری او را از سال ۱۳۴۵ به دنیای تئاتر کشاند. نخستین تجربه‌های نمایشی‌اش را در زادگاه خود پشت سر گذاشت و پس از سال‌ها فعالیت در عرصه‌های دیگر، سرانجام مسیر حرفه‌ای بازیگری را جدی‌تر دنبال کرد. او در سال ۱۳۶۷ با حضور در یک نقش کوتاه در شبکه دو، بازیگری در تلویزیون را تجربه کرد.

نیکخواه در گفت‌وگویی درباره آغاز علاقه‌اش به بازیگری گفته بود: «از بچگی بازیگری را دوست داشتم و در دبیرستان هم گروه تئاترمان در بوشهر اول شد و آن سال ما را به اردوگاه رامسر بردند که جزو بهترین خاطرات نوجوانی‌ام است. درسم که تمام شد به‌عنوان ارزیاب گمرک مشغول کار شدم و سال ۷۰ به‌خاطر علاقه به بازیگری خودم را بازخرید کردم. الان هم خیلی خوشحالم که دنبال بازیگری رفتم.»

حضور در مجموعه‌های تلویزیونی «نوروز ۷۲»، «پرواز ۵۷»، «جنگ ۷۷»، «مرد هزارچهره»، «بزنگاه» و «قهوه تلخ» به‌تدریج نام نیکخواه را در میان بازیگران کمدی تلویزیون مطرح کرد. همکاری با مهران مدیری و رضا عطاران نیز از نقاط مهم کارنامه او بود. بازیگری که برخلاف بسیاری از کمدین‌ها، نه با چهره‌ای اغراق‌شده و حرکات پرتحرک، بلکه با ظاهر جدی و رفتار‌های کنترل‌شده‌اش موقعیت‌های خنده‌دار خلق می‌کرد.

مهران مدیری نیز پیش‌تر درباره ویژگی‌های شخصیتی و بازیگری او گفته بود: «او آدم خیلی جدی و تلخی است و چهره‌اش بیشتر شبیه دیپلمات‌هاست تا بازیگران طنز؛ اما سال‌هاست با همان چهره جدی و رسمی در نقش‌های کمدی ظاهر شده و خاطرات شیرینی برایمان ساخته است.»

خود نیکخواه نیز در توضیح مسیری که او را به بازیگری کمدی رساند، از تأثیر مجموعه «نوروز ۷۲» یاد کرده بود: «ورودم به تلویزیون با کار کمدی نبود. تا اینکه نوروز ۷۲ در اولین کار کمدی‌ام حاضر شدم و آن‌قدر روی جامعه تأثیر گذاشت و مردم استقبال کردند که ناخودآگاه برای حضور در کار کمدی فراخوانده شدم و آرام‌آرام به این سمت رفتم. نیاز جامعه هم در این مسیر بسیار تأثیرگذار بود و مردم احتیاج داشتند اثری کمدی تماشا کنند. از همان زمان احساس کردم که کار ما می‌تواند موفق باشد و جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. این را از بازخورد مخاطبان می‌فهمیدیم.»

نیکخواه در سینما نیز در فیلم‌هایی، چون «طهران تهران»، «آینه بغل»، «رحمان ۱۴۰۰»، «بخارست»، «فسیل»، «هتل»، «قیف»، «جزایر قناری»، «خواب‌فروش»، «آقای زالو»، «آنتیک»، «قسطنطنیه»، «ناپلئون در باغ زردآلو» و «خانوم والده» ایفای نقش کرد.

این بازیگر در سال‌های پایانی فعالیتش همچنان در آثار نمایشی حضور داشت و مجموعه‌های «مرد سه هزار چهره» و «میمون مست» از جمله کار‌های اوست که این روز‌ها در حال پخش هستند.