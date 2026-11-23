جوان آنلاین: کتاب «خامنه‌ای عزیز» نوشته محمدعلی جابری، مجموعه‌ای از خاطرات و روایت‌های مستند درباره زندگی و سیره رهبر معظم انقلاب اسلامی است که از سوی انتشارات حماسه یاران روانه بازار نشر شده است.

به گزارش مهر، این اثر با بهره‌گیری از خاطرات گردآوری‌شده طی سال‌های پژوهش، تلاش دارد تصویری ملموس و صمیمی از ابعاد مختلف زندگی رهبر شهید انقلاب ارائه دهد؛ تصویری که در کنار جنبه‌های تاریخی و سیاسی، به ویژگی‌های اخلاقی، معنوی و مردمی شخصیت ایشان نیز می‌پردازد.

محمدعلی جابری در مقدمه کتاب به فرایند گردآوری و انتخاب روایت‌ها اشاره کرده است. از میان بیش از هزار و ۵۰۰ خاطره که طی سال‌ها جمع‌آوری و بررسی شده‌اند، بیش از ۲۰۰ روایت برگزیده شده و پس از گزینش و بازنویسی، در قالب این کتاب در اختیار مخاطبان قرار گرفته‌اند.

روایت‌های کتاب کوتاه و در عین حال پرمحتوا هستند و بخش‌های مختلفی از زندگی رهبر انقلاب را در بر می‌گیرند؛ از دوران کودکی و شرایط خانوادگی گرفته تا روز‌های دشوار زندگی، تحصیل در حوزه‌های علمیه و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی. این خاطرات با زبانی روان و داستانی تنظیم شده‌اند تا مخاطب بتواند با موقعیت‌ها و تجربه‌های روایت‌شده ارتباط نزدیک‌تری برقرار کند.

یکی از ویژگی‌های «خامنه‌ای عزیز» توجه به جنبه‌هایی از زندگی است که در کنار رویداد‌های مهم تاریخی و سیاسی، تصویری انسانی‌تر و نزدیک‌تر از شخصیت محوری کتاب ترسیم می‌کنند. پرداختن به رفتارها، منش فردی، ارتباط با مردم و ابعاد معنوی زندگی، از جمله محور‌هایی است که در انتخاب و بازنویسی خاطرات مورد توجه قرار گرفته است. در بخشی از کتاب می‌خوانیم: دنبال جایی بودند برای ساخت بیت رهبری. گزینه‌های زیادی را بالا و پایین کردند تا رسیدند به تپه‌های عباس‌آباد. بچه‌های حفاظت هم موافق بودند. می‌گفتند آنجا حفظ امنیت هم ممکن‌تر است و هم راحت‌تر. قبول نکرد و گفت: «از خیابان انقلاب به پایین؛ می‌خوام بین مردم باشم.»

کتاب «خامنه‌ای عزیز» به قلم محمدعلی جابری و از سوی انتشارات حماسه یاران منتشر شد.