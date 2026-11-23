تازه‌های تولید و پخش تلویزیون و رادیو در روز دوشنبه ـ دوم آذر ماه ـ در این گزارش قابل پیگیری است.

جوان آنلاین: فیلم سینمایی «می خواهم زنده بمانم» به کارگردانی ایرج قادری دوشنبه ۲ آذر ماه از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «می خواهم زنده بمانم» به نویسندگی رسول صدرعاملی محصول ۱۳۷۳ امشب ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: اصلان و ماه منیر به خاطر اختلافات طلاق می‌گیرند. باربد پسری ۱۱ ساله آنها نمی‌تواند تنهایی خود و مسائل خانوادگی اش را حل کند او تنها در دفترچه خود خاطرات و مسائل روزمره اش را می‌نویسد. اصلان پس از مدتی با فرنگیس ازدواج می‌کند. باربد و فرنگیس مثل یک دوست باهم بازی می‌کنند و لذت می‌برند ولی بعد مدتی باربد دیگر خیلی احساس تنها میکند و تصمیم به خودکشی می‌گیرد و ....

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان فرامرز قریبیان، فاطمه گودرزی، مهناز انصاریان، فتحعلی اویسی، شهلا ریاحی، ابراهیم آبادی و جلال مقدم را نام برد.

علاقمندان به فیلم‌های دهه هفتاد می‌توانند «می خواهم زنده بمانم» را امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش تماشا کنند.

شبکه ورزش امشب از ساعت ۲۱:۴۵، فوتبال تیم‌های الاتحاد عربستان و پاختاکور ازبکستان را به صورت مستقیم پوشش می‌دهد. گزارشگر این مسابقه مجید عابدی است.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا، امشب دوشنبه ۲ آذر از ساعت ۲۱:۴۵، دیدار تیم‌های الاتحاد عربستان و پاختاکور ازبکستان را با گزارشگری مجید عابدی و به صورت زنده پوشش خواهد داد.

الاتحاد عربستان با ۴ بازی و کسب ۴ امتیاز در رتبه دهم جدول و پاختاکور ازبکستان با همین تعداد بازی و ۲ امتیاز در رتبه چهاردهم لیگ ایستاده است.

الاتحاد در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۱۳ گل خورده و ۱۶ گل به ثمر رسانده است و پاختاکور نیز در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۲۲ گل خورده و ۱۱ گل وارد دروازه کرده است.

محسن سوهانی، مدیرکل هنر‌های نمایشی و رادیو نمایش، در پی درگذشت رضا امیرخانی، نویسنده نام‌آشنای ادبیات معاصر، با انتشار یادداشتی این ضایعه را به بازماندگان و اهالی قلم تسلیت گفت.

در متن این یادداشت آمده است:

«بازگشت همه به سوی اوست»

در خاموشی دریغ‌بار خامه و اندیشه، یکی از تواناترین راویان داستان و معنا در ادب معاصر این سامان، روی در نقاب خاک کشید؛ رضا امیرخانی، نویسنده نام‌آشنا و دغدغه‌مند فرهنگ و زبان ایرانی، چشم از جهان فروبست و به سرای آرامش ابدی شتافت.

از شمار دو چشم یک تن کم، وز شمار خرد هزاران بیش...

امیرخانی تنها داستان‌نویس نبود؛ دیده‌بانی بود بیدار و زمانه‌شناس که با قلمی پرشور و هویت‌ساز، به کالبد روایت در این سرزمین، جانی تازه دمید. از «من او» تا «قیدار»، از «جانستان کابلستان» تا «ارمیا» و «ناصر ارمنی»، جان آثار او آینه تمام‌نمای رنج‌ها و جست‌و‌جو‌های انسان ایرانی در روزگار ماست. او با زبانی برخاسته از اصالت، پیوندی استوار میان ریشه‌های کهن این بوم و دغدغه‌های نسل نو پدید آورد.

فروافتادن این برگ زرین از شاخسار بوستان فرهنگ، ضایعه‌ای است گران و جبران‌ناپذیر. کارنامه پربار او یادگاری است ارجمند که تا همیشه در جان این مرز و بوم ماندگار خواهد بود.

خانواده «رادیو نمایش»، با اندوهی ژرف، این مصیبت دردناک را به بازماندگان ارجمند و اهالی قلم تسلیت می‌گوید و برای آن روان‌شاد، آرامش مینوی و آمرزش ایزدی آرزو دارد.

دبیر نخستین جشنواره ریلیمو، از پایان مهلت ارسال آثار و آغاز فعالیت هیات انتخاب و داوری خبر داد.

حامد رهنما با اشاره به پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه اظهار کرد: تا ۲۰ آبان ۳۵۸ اثر و ۲۸۶۴ اپیزود در دو بخش اصلی و هوش مصنوعی به دبیرخانه نخستین جشنواره سریال‌های کوتاه با قاب عمودی؛ «ریلیمو» رسیده است که بر اساس اعلام دبیرخانه شرکت‌کنندگان از ۲۱ شهر ایران در این دوره از جشنواره حضور دارند.

وی افزود: شرکت کنندگانی از استان‌های مختلف کشور آثارشان را به جشنواره ریلیمو ارسال کرده‌اند که بعد از تهران، استان‌های خراسان رضوی، البرز، کرمان، آذربایجان شرقی و گیلان و اصفهان بیشترین تعداد آثار را برای جشنواره ارسال کرده‌اند.

به گفته دبیر جشنواره ریلیمو هیات انتخاب و داوری از ۵ آذر فعالیت خود را آغاز می‌کنند که اسامی اعضای هیئت انتخاب در پایان مرحله انتخاب آثار و اسامی هیات داوری نیز در پایان مرحله داوری اعلام خواهد شد.

وی درباره اختتامیه جشنواره نیز گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم مراسم اختتامیه را در هفته پایانی آذر یا هفته نخست دی‌ماه برگزار کنیم.

شبکه رادیویی قرآن با هدف شناسایی، معرفی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قرآنی استان‌های کشور، طرح ضبط و تولید تلاوت از قاریان ممتاز و ادعیه‌خوانان خوش‌خوان را آغاز کرد.

شبکه رادیویی قرآن در اقدامی تازه و با هدف حمایت از استعداد‌های قرآنی مناطق مختلف کشور، طرح ضبط و تولید تلاوت از قاریان ممتاز استانی و ادعیه‌خوانان خوش‌خوان را در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که علاوه بر معرفی توانمندی‌های فعالان قرآنی استان‌ها، زمینه بهره‌مندی مخاطبان شبکه‌های رادیویی از تلاوت‌ها و نوا‌های معنوی فاخر و جدید را فراهم می‌کند.

در نخستین مرحله از اجرای این طرح، کارشناسان گروه تلاوت شبکه رادیویی قرآن در آبان‌ماه با سفر به استان زنجان و استقرار در دارالقرآن الکریم این شهر، به ضبط تلاوت‌های جمعی از قاریان ممتاز و خوش‌خوان استان پرداختند.

بر اساس این طرح، تلاوت‌های ضبط‌شده پس از طی مراحل تولید، آماده‌سازی و تایید نهایی، در جدول پخش شبکه رادیویی قرآن قرار می‌گیرد تا در نوبت‌های مختلف از آنتن این شبکه سراسری پخش شود. همچنین بخشی از این آثار با هدف بهره‌برداری گسترده‌تر، در اختیار شبکه‌های رادیویی دیگر و رادیو‌های استانی قرار خواهد گرفت.

در جریان این برنامه، علاوه بر ضبط تلاوت از قاریان، مجموعه‌ای از ادعیه با صدای دعاخوانان خوش‌خوان استان زنجان نیز تولید شده است که این آثار در شبکه‌های رادیویی قرآن، تلاوت و ترتیل مورد استفاده قرار می‌گیرد و آثار منتخب نیز برای پخش در سایر شبکه‌های رادیویی ارسال خواهد شد.

این اقدام علاوه بر فراهم کردن فرصتی برای معرفی استعداد‌ها و ظرفیت‌های قرآنی استان‌ها در سطح ملی، بستری برای ایجاد انگیزه در میان قاریان و دعاخوانان، تشویق آنان به تمرین و ممارست بیشتر و ارتقای سطح کیفی تلاوت‌ها و اناشید و نغمات دینی را فراهم می‌کند.

شبکه رادیویی قرآن با اجرای این طرح، درصدد است ضمن بهره‌گیری از صدا‌های خوش و توانمندی‌های قرآنی در سراسر کشور، زمینه حضور پررنگ‌تر فعالان قرآنی استان‌ها با آوا‌ها و نوا‌های جدید در رسانه ملی را فراهم کند و مخاطبان را با گنجینه متنوع استعداد‌های قرآنی ایران آشنا سازد.

استان زنجان به‌عنوان نخستین مقصد این طرح انتخاب شده و از قاریان و دعاخوان‌هایی از جمله: ﻣﺤﻤﻮد رﻧﮕﺮز، ﺟﻮاد ﻣﺮﺷﺪی، ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد رﺿﺎﻳی، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺮﻳﻢ‌زاده، ﻛﺎﻇﻢ ﻧﺼﻴﺮی، ﻳﻮﺳﻒ ﻗﻨﺒﺮی، ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺎﺳﻤی، ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮادی، ﻣﻬﺪی ﻛﺮﻣی، ﻓﺮﻳﺒﺮز اﺳﻜﻨﺪری، ﻋﻠی ﻗﻨﺒﺮی، ﺳﻌﻴﺪ دوﻳﺮان، ﻣﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪی، ﺳﻴﺪوﺣﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮی، ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺒﺎدی، ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎﺳی و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻣﻴﺮﺧﺎﻧی تلاوت‌ها و و نغمات دینی ضبط شده است.

اجرای این طرح در دیگر استان‌های کشور نیز می‌تواند زمینه شناسایی و معرفی گسترده‌تر قاریان، دعاخوانان و چهره‌های توانمند قرآنی را فراهم آورد و در این مسیر برای قاریان و مناجات‌خوانان، اشتیاق و انگیزه وافر ایجاد کند.