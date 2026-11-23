جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقرات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی، نظر به حواشی اخیر و انتشار برخی مطالب نادرست درخصوص توقف پخش برخی از محتوا‌ها در سکوها، ساترا با صدور بیانیه‌ای به تشریح مواضع خود و پاسخ به مطالب مطرح‌شده پرداخت.

به گزارش مهر، متن بیانیه به این شرح است:

«در پی انتشار برخی اطلاعات نادرست و تلاش برای گمراه کردن افکار عمومی و کاربران محترم سکو‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی، ساترا لازم می‌داند برای روشن شدن موضوع و آگاهی مخاطبان گرامی، نکاتی را به اطلاع برساند.

۱- حقوق مخاطبان در اقدامات تنظیم‌گرانه جایگاه ویژه‌ای دارد. از این‌رو، ساترا دسترسی کاربران به خدمات با بهای منصفانه، امن و به‌ویژه محتوای سالم و مناسب را از حقوق مسلم شهروندان و خانواده‌های ایرانی می‌داند و در حفظ و حراست از این حق اساسی هیچ تردیدی ندارد. آنچه معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرد، غلبه نگاه سوداگرانه و تجاری بر حریم خانواده و جامعه ایرانی است؛ رویکردی که خواسته یا ناخواسته به ترویج و عادی‌سازی رفتار‌های ضد اجتماعی منجر شده است. از جمله این رفتار‌ها می‌توان به نقض حقوق کودکان، مصرف بی‌رویه دخانیات و مشروبات الکلی، خشونت، استفاده از الفاظ نامناسب و رکیک، شوخی‌های جنسی، نادیده گرفتن حقوق و جایگاه زنان و خانواده، نمایش روابط اجتماعی ناسالم و آسیب‌های مشابه اشاره کرد. مستندات و آمار مربوط به ناهنجاری‌های ترویج‌شده در پی انتشار برخی آثار نمایش خانگی و تأثیر آنها بر سلامت جامعه و خانواده ایرانی، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته و در صورت لزوم، در اختیار افکار عمومی نیز قرار خواهد گرفت. حفظ و توسعه اقتصاد فرهنگ قطعاً ارزشمند و قابل احترام است؛ اما غلبه منافع مادی و سودطلبی در برخی سکو‌ها بر چارچوب‌های فرهنگی، موجب انحراف از اصول حاکم بر جامعه ایرانی و در نهایت، ناپایداری در صنعت ارزشمند صوت و تصویر فراگیر خواهد شد. بر همین اساس، ساترا به‌عنوان تنظیم‌گر، انطباق خدمات و تولیدات رسانه‌ای با مبانی جامعه و فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی را مأموریت و اولویت اصلی خود می‌داند.

۲- فرایند‌های تنظیم‌گری، از جمله صدور انواع مجوز برای ارائه خدمات و تولید محتوا، با هماهنگی کامل مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی، به‌صورت کاملاً شفاف در دسترس و قابل مشاهده برای عموم قرار دارد. حفظ استاندارد‌های حرفه‌ای و رعایت اصول صحیح تنظیم‌گری، در کنار شفافیت، از اولویت‌های ساتراست. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، رعایت استاندارد‌های تولید و تأمین برنامه‌های نمایشی و سرگرمی، به‌ویژه در تولیدات سکوهاست. در فرایند تولید و انتشار این آثار، اصول مربوط به بررسی متون، تطبیق تولیدات با مجوز‌های صادرشده و سایر مراحل، کاملاً مطابق با فرایند‌های اعلام‌شده در پایگاه رسمی ساترا و بر اساس تجربه‌های حرفه‌ای تولید سریال در کشور انجام می‌شود. مسئولیت خسارت‌ها و پیامد‌های ناشی از نقض مقررات، توافقات و تعهدات بر عهده سکویی است که این موارد را نقض کرده است. در هر صورت، حقوق کاربران در برابر هرگونه تأخیر محفوظ است و امکان رسیدگی به آن وجود دارد.

۳- تطبیق نداشتن برخی تولیدات با مجوز‌های صادرشده، اقدامی غیرحرفه‌ای و برخلاف روح همکاری و تعامل است که می‌تواند روند انتشار آثار را مختل کرده و به حقوق سرمایه‌گذاران و کاربران آسیب بزند. از همین رو، پیام همیشگی ساترا به سکو‌ها و تولیدکنندگان آثار، در جلسات متعدد و گفت‌و‌گو با دست‌اندرکاران در مراحل مختلف ارائه طرح و فیلمنامه، تولید و پس از تولید، رعایت حداکثر انطباق با مجوز‌های صادرشده در مراحل پیشین بوده است. با این حال، اصرار و تداوم برخی سکو‌ها بر عدول از توافقات و تکرار تخلف و عدم انطباق، روند‌های تعاملی و مبتنی بر حسن همکاری و همدلی را تخریب خواهد کرد.

۴- تنظیم‌گری صوت و تصویر، برخلاف آنچه عمدتاً مطرح می‌شود، اگرچه بر محتوا تمرکز دارد، به این حوزه محدود نیست. تضمین کیفیت ارائه خدمات در ابعاد مختلف فنی و اقتصادی نیز از دیگر موضوعاتی است که ساترا به‌طور مستمر دنبال می‌کند. رعایت حقوق مسلم کاربران و مشتریان در دریافت خدمات باکیفیت، امن و منصفانه و جلوگیری از تضییع این حقوق، از جمله موضوعاتی است که به‌طور جدی پایش و پیگیری می‌شود و توسعه خواهد یافت. بررسی روش‌های درآمدی، حق اشتراک، تبلیغات، امنیت داده‌های کاربران، نحوه مصرف ترافیک، کیفیت فنی خدمات و سایر موضوعات مرتبط، از جمله مواردی است که همواره به‌طور گسترده از سوی مردم عزیز و کاربران محترم مطالبه شده است.

در پایان تأکید می‌شود که رویکرد تعاملی و مدارا در چارچوب اصول و ضوابط، از الزامات فعالیت و حضور پایدار در حوزه فرهنگ و هنر است. ساترا همواره هم‌اندیشی و گفتگوی حرفه‌ای، به دور از جنجال و هیجان، را بر سایر روش‌ها مقدم می‌داند. مسیر طی‌شده در بررسی تک‌تک آثار و تولیدات، برخلاف ادعا‌های بی‌اساس مطرح‌شده، به‌صورت مستند و مستدل و بر پایه گفت‌و‌گو‌های تخصصی چندباره شکل گرفته است. به‌طور خاص، دستگاه قضایی نیز با توجه به ادله و شواهد ارائه‌شده، به‌خوبی در جریان این موضوعات قرار دارد. بنابراین، ایجاد فضای مسموم رسانه‌ای، منحرف کردن افکار عمومی و فرافکنی، کمکی به پیشبرد امور نخواهد کرد. به‌طور قطع، در مواردی که فضاسازی‌های نادرست رسانه‌ای به تخریب بستر‌های بحث و گفتگوی حرفه‌ای و قانون‌مند یا اختلال در انجام وظایف تنظیم‌گری منجر شود، ساترا در راستای حفظ حقوق عامه و حراست از فضای سالم و امنیت روانی کاربران و جامعه، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.»