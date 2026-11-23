جوان آنلاین: زنده‌یاد وحید نورعلی رضایی از هنرمندان فعال پویانمایی است که از جمله فعالیت‌های هنری او در مقام انیماتور می‌توان به انیمیشن‌های سینمایی «خورشید مصر» و «جمشید و خورشید»، مجموعه‌های تلویزیونی «داستان زندگی پیامبران»، «آب آب زندگی»، «یکی از همین روزها» و «این چیه»، انیمیشن‌های کوتاه «بابا برفی»، «فصل پریدن» و «آقای قصه‌گو» و نماهنگ «بره و چوپان» اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، او در مقام کارگردان و انیماتور، انیمیشن‌های کوتاه «هرم غذایی» و «عشق و نقش» و مجموعه «ایران تا ثریا» را در کارنامه هنری داشت. فعالیت در زمینه طراحی استوری‌بورد و انیماتیک برای پروژه‌های خارج از ایران بخشی دیگر از تجربه حرفه‌ای او بود.



مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با تایید خبر درگذشت این هنرمند، نوشت: «درگذشت زنده‌یاد وحید نورعلی رضایی را به خانواده سوگوار او و جامعه پویانمایی ایران تسلیت می‌گویم و از خداوند مهربان برای آن تازه درگذشته آرامش و مغفرت خواستار است.»