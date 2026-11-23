جوان آنلاین: غلامرضا نیکخواه، بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون که مخاطبان او را با نقش‌آفرینی در مجموعه‌های کمدی به یاد دارند، برای شرکت در آیین درگذشت برادر خود به شیراز رفته بود که به علت ایست قلبی صبح امروز ناگهانی درگذشت.

به گزارش ایسنا، این بازیگر قرار بود در فصل جدید سریال «زیرخاکی» به کارگردانی جلیل سامان ایفای نقش کند که اجل مهلتش نداد. فصل پنجم مجموعه تلویزیونی «زیرخاکی» به کارگردانی جلیل سامان، از ۲۳ آبان کلید خورد و برای پخش در نوروز ۱۴۰۶ تولید می‌شود.

غلامرضا نیکخواه با ایفای نقش در سریال‌های مهران مدیری محبوب شد و هم‌اینک هم سریال «مرد سه هزار چهره» با بازی او از تلویزیون در حال پخش است.

او در مجموعه‌های مختلفی از جمله «نوروز ۷۲»، «پرواز ۵۷»، «جنگ ۷۷»، «زیر آسمان شهر»، «بزنگاه»، «مرد هزارچهره»، «مرد دوهزارچهره»، «مرد سه‌هزار چهره»، «قهوه تلخ» و «در حاشیه» و همچنین «جوکر» احسان علیخانی نقش‌آفرینی کرده بود.