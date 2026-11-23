غلامرضا نیکخواه بازیگر سینما و تلویزیون بر اثر سکته قلبی درگذشت.

جوان آنلاین: غلامرضا نیکخواه بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون که در سال های اخیر در آثار کمدی و رئالیتی شوهای مختلف حضور داشت امروز دوشنبه دوم آذر بر اثر سکته قلبی درگذشت.

به گزارش مهر، نیکخواه متولد اول فروردین ۱۳۲۷ بود و تاکنون در فیلم و سریال های مختلفی بازی کرده است.

وی در همکاری با رضا عطاران و مهران مدیری و بازی در سریال‌های طنز همچون «نوروز ۷۲»، «پرواز ۵۷»، «بزنگاه»، «مرد هزارچهره» و همچنین حضور در رئالیتی شو «جوکر» به شهرت رسید. این روزها سریال «مرد سه هزار چهره» و «میمون مست» با بازی وی در حال پخش است.

بازی در «ناپلئون در باغ زردآلو»، «خانوم والده»، «آقای زالو»، «قسطنطنیه»، «آنتیک»، «جزایر قناری»، «هتل»، «قیف»، «بخارست»، «فسیل»، «رحمان ۱۴۰۰»، «آینه بغل»، «طهران تهران» و «خواب‌فروش» ازجمله آثار سینمایی نیکخواه است.