رئیس سازمان راهداری گفت: در جریان جنگ رمضان، با وجود شرایط جنگی حاکم بر جنوب کشور، حمل کالا از بنادر جنوبی حدود ۳۰ درصد افزایش یافت و رکوردهای تاریخی ثبت شد.

جوان آنلاین: رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، امروز (دوشنبه، ۲ آذر) در نشست خبری با اشاره به خسارات واردشده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در جریان جنگ، اظهار کرد: از ابتدای امسال و در ادامه شرایط جنگی سال گذشته و جنگ رمضان در سال‌جاری، بخش حمل‌ونقل کشور به‌ویژه حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای با شرایط ویژه‌ای مواجه بود.

بیش از ۸۰ نقطه از زیرساخت‌های جاده‌ای کشور در جنگ آسیب دید

وی افزود: بخشی از زیرساخت‌های جاده‌ای کشور، از جمله راه‌ها و پل‌ها، در جریان جنگ آسیب دیدند. علاوه بر این، در مجموع بیش از ۷۰ تا ۸۰ نقطه از زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، شامل ساختمان‌ها، راهدارخانه‌ها، جاده‌های مواصلاتی، پل‌ها و سایر زیرساخت‌ها، دچار خسارت شدند. در برخی نقاط نیز ماشین‌آلات و تجهیزات آسیب دیدند.

رئیس سازمان راهداری با اشاره به خسارات وارده به زیرساخت‌های بخش خصوصی تصریح کرد: مجتمع‌های خدماتی و سایر زیرساخت‌های وابسته به بخش خصوصی نیز در جریان جنگ آسیب‌هایی را متحمل شدند.

وی با تأکید بر تداوم جابه‌جایی کالا در شرایط جنگی گفت: با وجود خسارات واردشده، موضوع انتقال کالا از بنادر کشور، از ابتدای جنگ ۱۲ روزه سال گذشته تا جنگ رمضان و ادامه آن در سال جاری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. خوشبختانه با حضور میدانی رانندگان و همراهی مجموعه حمل‌ونقل کشور، همچنین تلاش و همت همکاران سازمان راهداری در استان‌ها و سراسر کشور، عملکرد قابل قبول و مناسبی در زمینه حمل کالا داشتیم.

وی ادامه داد: در جریان جنگ رمضان، میزان حمل کالا از بنادر کشور حدود ۳۰ درصد افزایش یافت و توانستیم رکوردهای بسیار خوب و تاریخی در جابه‌جایی کالا از بنادر جنوبی کشور ثبت کنیم.

اکبری با بیان اینکه این دستاورد با وجود شرایط جنگی حاکم بر مناطق جنوبی کشور محقق شد، اظهار کرد: مدیریت انجام‌شده، اختصاص مشوق‌ها و همراهی رانندگان موجب شد عملکرد مناسبی در حوزه حمل‌ونقل کالا رقم بخورد. با وجود تعطیلی‌هایی که در برخی نقاط کشور ایجاد شد و رکودی که بخش‌های تولیدی، فروش و بازارها با آن مواجه بودند، فعالیت حمل‌ونقل کشور متوقف نشد و این بخش حتی در روزهای تعطیل نیز به خدمات‌رسانی ادامه داد.

وی یادآور شد: در مقاطعی که پروازهای کشور نیز در معرض تعطیلی قرار داشت و فعالیت آسمان کشور متوقف شده بود، حمل‌ونقل جاده‌ای نقش مهمی در جابه‌جایی مسافران ایفا کرد. در این شرایط، جابه‌جایی حجاج، زائران عتبات عالیات و سایر مسافران در مسیرهای مختلف کشور بدون کمبود و مشکل خاصی انجام شد.

رئیس سازمان راهداری تصریح کرد: با وجود شرایط دشوار حاکم بر کشور، جابه‌جایی مسافران در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای به نحو مطلوب و بدون بروز کمبود یا مشکل انجام شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کمبود ناوگان اتوبوس مسافری در کشور اظهار کرد: در حوزه حمل‌ونقل کالا و مسافر، با وجود محدودیت‌ها و کمبود ناوگان اتوبوسی، خوشبختانه با مشکل و چالش جدی مواجه نشدیم و خدمات‌رسانی در این بخش‌ها بدون اختلال ادامه یافت.

وی افزود: اربعین امسال نیز با وجود شرایط خاص و مشکلات موجود، با آرامش و بدون بروز کمترین مشکل برگزار شد. این رویداد با تلاش و غیرت رانندگان، مجموعه فعالان حمل‌ونقل و همکاران سازمان راهداری به‌خوبی مدیریت شد.

این مقام مسئول با اشاره به شرایط حاکم بر کشور بیان کرد: در حال حاضر کشور در وضعیتی میان نه جنگ و نه صلح قرار دارد که بر بسیاری از فعالیت‌ها تأثیرگذار است، اما تلاش ما این بوده که سازمان راهداری از تأثیرپذیری این شرایط در حوزه حمل کالا و اجرای پروژه‌های عمرانی دور بماند; عملکرد سازمان راهداری در حوزه فعالیت‌های عمرانی، با وجود شرایط جنگی، بهتر از سال گذشته بوده است

اکبری با اشاره به تأثیر محاصره دریایی و اختلال در فعالیت بنادر جنوبی کشور بر حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: پس از محاصره دریایی، بخشی از خدمات‌رسانی در جنوب کشور از دسترس خارج شد و بنادر جنوبی نتوانستند کالاهای مورد نیاز را جابه‌جا کنند. در نتیجه، با افزایش ازدحام در پایانه‌های مرزی و تجمع گسترده ناوگان کامیونی داخلی و خارجی در مرزها مواجه شدیم که شکل‌گیری صف‌های طولانی کامیون‌ها و بروز مشکلاتی در پایانه‌های مرزی را به دنبال داشت.

مشکلات دیرینه پایانه‌های مرزی طی ۶ ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود

وی یادآور شد: در پی بروز این شرایط، توجه و رسیدگی به مشکلات پایانه‌های مرزی نسبت به سال‌های گذشته با جدیت بیشتری دنبال شده است. شاید بتوان گفت در یکی دو دهه گذشته، هیچ‌گاه به اندازه یکی دو ماه اخیر به مسائل و مشکلات پایانه‌های مرزی رسیدگی نشده بود.

رئیس سازمان راهداری با تأکید بر ضرورت تداوم پیگیری‌ها برای رفع مشکلات پایانه‌های مرزی اظهار کرد: اگر روند فعلی رسیدگی‌ها با همین شدت و قوت ادامه پیدا کند، می‌توان امیدوار بود طی چند ماه آینده و شاید در بازه زمانی ۵ تا ۶ ماه، بخشی از مشکلات دیرینه و انباشته‌شده پایانه‌های مرزی به نتیجه برسد.

مشکلات پنهان پایانه‌های مرزی آشکار شد

وی با اشاره به ساختار سنتی و قدیمی پایانه‌های مرزی کشور ادامه داد: پایانه‌های مرزی از سیستم‌های سنتی و قدیمی برخوردار بودند و تا پیش از بروز مشکلات اخیر، مسائل آنها به‌صورت جدی در کانون توجه قرار نداشت. در گذشته شاید تنها دو پایانه مهم از میان پایانه‌های کشور همواره مورد توجه بودند، اما اکنون همه پایانه‌های مرزی به کانون توجه تبدیل شده‌اند و مشکلات آنها در حال بررسی و رسیدگی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ورود ستاد ملی گذر به موضوع ساماندهی پایانه‌های مرزی گفت: این ستاد به‌صورت ویژه بر مسائل پایانه‌های مرزی تمرکز کرده و مصوبات متعددی را برای حل‌وفصل مشکلات این بخش تنظیم می‌کند.

اکبری ادامه داد: طی دو تا سه ماه اخیر، به دلیل هجوم کامیون‌ها به سمت مرزهای زمینی، مشکلاتی که پیش از این نیز وجود داشت اما نمود و ظهور چندانی نداشت، آشکارتر شده است. در پی این شرایط، همه مسئولان برای ریشه‌یابی و حل مشکلات پایانه‌های مرزی وارد عمل شده‌اند.

منبع مهر