رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: هلال‌احمر علاوه بر اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع به افکار عمومی، گزارش نقض حقوق بشردوستانه را به ۱۹ نهاد بین‌المللی و رؤسای جمعیت‌های هلال‌احمر و صلیب سرخ ارسال رساند.

جوان آنلاین: پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، در سومین جام رسانه‌ای امید با اشاره به عملکرد امدادگران در جریان عملیات امدادی و تفحص پیکر شهدا اظهار کرد: امدادگران هلال‌احمر با وجود شرایط دشوار و صحنه‌های تأثرانگیز، با روحیه‌ای استوار و اراده‌ای محکم به مأموریت خود ادامه می‌دادند و حتی هنگام تفحص شهدا، با زمزمه نوحه و مرثیه، به فعالیت خود ادامه می‌دادند.

به گزارش مهر، وی افزود: آنچه اهمیت داشت، علاوه بر انجام محکم و مقتدرانه مأموریت‌های امدادی، انتقال واقعیت‌های میدانی به افکار عمومی جهان بود؛ موضوعی که با نقش‌آفرینی رسانه‌ها و فعالیت‌های تبیینی دنبال شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر جایگاه ویژه رسانه در این مجموعه تصریح کرد: رسانه در جمعیت هلال‌احمر جایگاهی بسیار مهم و ارزشمند دارد و تلاش ما همواره بر این بوده است که دقیق‌ترین، صادقانه‌ترین و به‌موقع‌ترین اخبار را در اختیار مردم قرار دهیم و واقعیت‌های میدانی را در سطح بین‌المللی نیز منعکس کنیم.

کولیوند با اشاره به پیگیری‌های بین‌المللی جمعیت هلال‌احمر درباره نقض حقوق بشردوستانه گفت: گزارش موارد نقض حقوق بشردوستانه را هر روز پیش از غروب به ۱۹ نهاد بین‌المللی و همچنین رؤسای جمعیت‌های هلال‌احمر و صلیب سرخ ارسال می‌کردیم و این موضوع را با جدیت و به‌صورت مستمر مطالبه می‌کردیم.

وی ادامه داد: در همین چارچوب، معاون یکی از نهادهای سازمان ملل را به ایران دعوت کردیم و در جریان حضور وی، درباره شرایط کشور و تحولات رخ‌داده گفت‌وگو شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به گفت‌وگوی خود با این مقام بین‌المللی بیان کرد: وی در این دیدار به من گفت که آمریکا تصور می‌کرد ظرف چهار روز می‌تواند کار ایران را تمام کند، اما مردم ایران معادلات را تغییر دادند. از من پرسید چه انتظاری از او داریم و پاسخ دادم که تنها انتظار ما این است که به مسئولیت و وظیفه خود عمل کند تا تاریخ درباره عملکرد او قضاوت نادرستی نداشته باشد.

کولیوند همچنین از دعوت رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به ایران خبر داد و گفت: رئیس این کمیته نیز به کشورمان آمد و از نزدیک در جریان شرایط مناطق مختلف قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: هیئت‌های بین‌المللی با حضور در ایران و بازدید میدانی از مناطق مسکونی، دانشگاهی و محله‌های غیرنظامی، از نزدیک شرایط و واقعیت‌های موجود را مشاهده کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی رسانه‌ها در شرایط حساس کشور، بر ضرورت انعکاس دقیق واقعیت‌ها، روایتگری مسئولانه و انتقال مستند اقدامات امدادی و موارد نقض حقوق بشردوستانه به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی تأکید کرد.