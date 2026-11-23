رضا امیرخانی، نویسنده و منتقد ادبی شناخته‌شده کشور، پس از نزدیک به یک سال تحمل عوارض ناشی از سانحه درگذشت.

جوان آنلاین: امیرخانی نهم آذرماه سال گذشته در منطقه مشاء دماوند بر اثر سقوط پاراگلایدر دچار سانحه شد. او پس از این حادثه به بیمارستانی در دماوند منتقل شد و سپس برای ادامه روند درمان به بیمارستان کسری انتقال یافت. این نویسنده چندین نوبت تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از مدتی از بیمارستان به منزل منتقل شد، اما وضعیت جسمانی او در ماه‌های پس از حادثه همچنان نامساعد بود.

رضا امیرخانی متولد ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۲ در تهران بود. او فعالیت ادبی خود را با داستان‌نویسی آغاز کرد و در سال‌های فعالیتش آثار متعددی در حوزه داستان، سفرنامه، داستانک و جستارهای اجتماعی و فرهنگی نوشت. امیرخانی مدتی نیز ریاست هیئت‌مدیره انجمن قلم ایران را برعهده داشت.

از جمله آثار شناخته‌شده این نویسنده می‌توان به رمان‌های «ارمیا»، «منِ او»، «بیوتن»، «قیدار»، «ره‌ش» و «نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ» اشاره کرد. همچنین کتاب‌های «داستان سیستان؛ ده روز با رهبر»، «جانستان کابلستان»، «نفحات نفت»، «نشت نشا» و «ناصر ارمنی» از دیگر آثار او هستند.

آثار رضا امیرخانی علاوه بر انتشار در ایران، به زبان‌های مختلفی از جمله روسی، اندونزیایی، عربی، اردو و ترکی استانبولی ترجمه شده‌اند.