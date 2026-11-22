جوان آنلاین: منابع رسانه‌ای در سرزمین‌های اشغالی از توافق احتمالی بنیامین نتانیاهو، رئیس حزب لیکود و گادی آیزنکوت، رئیس حزب یاشار بر سر تشکیل آنچه کابینه وحدت می‌خوانند، خبر دادند.

به گزارش تسنیم، به گفته این منابع، این توافق پس از پایان مذاکرات چهار ساعته صورت گرفته است.

در همین راستا پایگاه اینترنتی تایمز اسرائیل مدعی شد مذاکرات طرفین بر سر گزینه تشکیل کابینه وحدت ممکن است با نتیجه مثبت همراه شود.



این در حالی است که برخی دیگر از منابع عبری زبان مدعی شدند مذاکرات نمایندگان این دو حزب به دلیل عدم توافق بر سر شروط اولیه تشکیل کابینه وحدت متوقف شده است.