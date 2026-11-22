جوان آنلاین: پایگاه خبری آکسیوس شامگاه یکشنبه نوشت: «حملات سایبری در سرتاسر ایالات متحده علیه کسب‌وکار‌ها و زیرساخت‌های حیاتی طی ۱۸ ماه آینده به پدیده‌ای دائمی تبدیل خواهند شد و این حملات پیچیده‌تر و مخرب‌تر از گذشته خواهند بود.»

به گزارش ایسنا، آکسیوس در این گزارش که طی مصاحبه با بیش از ۵۰ نفر از چهره‌های برجسته در حوزه‌های دولت، هوش مصنوعی، کسب‌وکار و امنیت سایبری تدوین شده، نوشت: «این افراد سال ۲۰۲۷ را سالی توصیف می‌کنند که در آن حملات سایبری به پدیده‌ای شبیه وضعیت آب‌وهوا تبدیل می‌شوند؛ اختلالات مکرر، اخلال‌گر و گاه ترسناک خواهند بود و مردم و شرکت‌ها ناچار می‌شوند یاد بگیرند چگونه هر روز با آنها مواجه شوند و کنار بیایند. همچنین، احتمال وقوع اختلالات گسترده یا خسارات واقعی به‌سرعت در حال افزایش است.»

این رسانه آمریکایی افزود: «اختلالات دو هفته گذشته از قطعی گسترده جهانی خدمات مایکروسافت گرفته تا زمین‌گیر شدن پرواز‌ها از سوی اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) و اختلال در خدمات بانکی مشتریان بانک چِیس، تنها پیش‌نمایشی خفیف از چیزی بود که کارشناسان انتظار دارند در آینده رخ دهد.»

روزنامه فایننشال تایمز پیش از این نوشت که هکر‌ها حملات سایبری فزاینده‌ای را علیه بنادر و کشتی‌های باری آمریکا به راه انداخته‌اند و روزانه با هزاران تلاش برای نفوذ، شریان‌های حیاتی تجارت جهانی را هدف قرار می‌دهند.