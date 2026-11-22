جوان آنلاین: بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت شامگاه شنبه سی‌ام آبان با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

به گزارش جوان، آیین اختتامیه بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با حضور حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جمعی از مدیران و هنرمندان در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

رسالت بوذری که اجرای این برنامه را برعهده داشت، با اشاره به نقش و جایگاه رهبر شهید ایران در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: رهبر شهید با خون خود برگ تازه‌ای در تاریخ این سرزمین رقم زد و به ما نشان داد که چگونه می‌توان پای حرف حق ایستاد.

گرامیداشت کوروش زارعی

در ادامه محمدکاظم‌تبار، دبیر جشنواره، یاد امام شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر را گرامی داشت: یکی از اتفاقات و حوادثی که ذهن ما را معطوف و قلب ما را تحت‌الشعاع قرار داد، شهادت امام شهید انقلاب اسلامی بود. با وجود این، وظیفه ما این بود که با تمام قدرت تلاش کنیم این جشنواره را که یک سال برای برگزاری آن برنامه‌ریزی شده بود، به سرانجام برسانیم.

او در سخنانش یاد و خاطره زنده‌یاد کوروش زارعی را که پدرانه و برادرانه در کنار هنرمندان بود، گرامی داشت.

در ادامه از خانواده شهید هنرمند حجت‌الاسلام هادی استاد، معاون سپاه ولیعصر (عج) خوزستان و از حامیان جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، که ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ در حین خدمت‌رسانی به مجروحان جنگی، مورد هدف مستقیم پهپاد دشمن قرار گرفت و به شهادت رسید، با حضور حجت‌الاسلام حسین طائب (رئیس سازمان بسیج مستضعفین)، سردار علی مقواساز (مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت فتح)، سردار یعقوب سلیمانی و محمدمهدی دادمان تجلیل شد.

انعکاس قهرمانی ملت ایران

در ادامه حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، با اشاره به قهرمانی ملت ایران و جبهه مقاومت در برابر تجاوز امریکا و رژیم صهیونیستی گفت: قهرمانی ملت ایران، ملت مظلوم جبهه مقاومت و مستضعفان جهان که در عرصه دفاع در برابر متجاوزان ایستادگی کردند و آنها را وادار به شکست کردند، باید به‌درستی منعکس شود و هنرمندان نیز در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.

طائب با بیان اینکه خلق یک مقاومت ممکن است از نظر زمانی کوتاه، اما از نظر هزینه و فداکاری بسیار سنگین باشد، تصریح کرد: جوانان، کودکان، زنان و مردان، دانشمندان، پرستاران، هنرمندان و دانش‌آموزان، همگی در این مقاومت نقش‌آفرینی کردند و با ایثار و فداکاری خود، آثار کوچک را به یک اثر ملی و جهانی تبدیل کردند. این مقاومت موجب شد ارتش‌هایی که شکست‌ناپذیر معرفی می‌شدند، در افکار عمومی جهان به‌عنوان ارتش‌هایی ظالم و جنایتکار شناخته شوند؛ ارتش‌هایی که در هدف‌گذاری هیچ محدودیتی برای خود قائل نبودند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به حملات امریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف غیرنظامی خاطرنشان کرد: بمباران مجلس، بیمارستان کودکان، مدارس و آمبولانس‌های امدادرسان نشان داد که دشمن در هدف‌گذاری خود هیچ محدودیتی قائل نیست. وظیفه سرویس‌های اطلاعاتی در جنگ، شناسایی اهداف نظامی است، نه اهداف مردمی و جمعیتی. آنها با استفاده از ابزار‌های اطلاعاتی، ماهواره‌ها و پهپاد‌های شناسایی و تصویربرداری، اهدافی را تعیین می‌کردند که گاهی مدرسه یا حتی یک مجلس عروسی بود.

تبدیل شدن مقاومت ملت به موضوعی جهانی

طائب با اشاره به حجم حملات و استفاده گسترده دشمن از تسلیحات مختلف عنوان کرد: آنها همه انواع بمب‌ها و موشک‌های خود را وارد میدان کردند و روزانه بیش از ۲۰۰ تن بمب بر سر این ملت ریختند تا جایی که ذخایر تسلیحاتی آنها به پایان رسید و به ذخایر استراتژیک خود متوسل شدند. آنها اعلام کرده‌اند که برای بازگرداندن ذخایر خود به وضعیت پیش از جنگ، به سه تا هشت سال زمان نیاز دارند. امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها تمام توان آفندی، پدافندی، شناسایی، ماهواره‌ای، ناو‌های هواپیمابر، ناو‌های بالگردبر و یگان‌های عملیات ویژه خود را به میدان آوردند؛ اما امروز مستأصل هستند.

او این دستاورد را پیروزی ملت ایران در عرصه جهانی دانست و گفت: مقاومت ملت ما و جبهه مقاومت به یک موضوع جهانی تبدیل شد و آثار آن را در نقاط مختلف جهان مشاهده می‌کنیم. دانشگاه‌های امریکا نیز در موضوع غزه به میدان آمدند و دانشجویان با برگزاری تحصن و اعتصاب، نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی اعتراض کردند. دانشجویان در تجمعات خود این سؤال را مطرح کردند که چگونه کشوری که از حقوق بشر، حقوق کودکان و حقوق زنان سخن می‌گوید، در برابر بمباران کودکان، زنان، مردان و سالمندان سکوت می‌کند؟

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به فشار‌های واردشده بر رؤسای دانشگاه‌های امریکا به دلیل اعتراضات دانشجویی بیان کرد: این اعتراضات به حدی گسترش یافت که سه رئیس دانشگاه را به دلیل جلوگیری نکردن از تجمعات و اعتراضات دانشجویان برکنار کردند. یک ملت ممکن است در یک بازه زمانی محدود، مانند جنگ ۱۲روزه یا جنگ چهل‌روزه، با ایثار و تقدیم جان خود حماسه‌ای بزرگ خلق کند و از کشور خود دفاع کند، اما برای اینکه این دستاورد ماندگار شود، به روایت نیاز دارد.

تلاش برای جاودانه کردن پیام مقاومت

او تأکید کرد: اگر روایت مقاومت در قالب‌های مختلفی همچون داستان، مستند، فیلم سینمایی و تئاتر ارائه شود، پیام مقاومت جاودانه خواهد شد و برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند. انتظار ما از شما هنرمندان عرصه تئاتر و سایر حوزه‌های هنری این است که برای توسعه این عرصه‌ها تلاش کنید.

طائب با اشاره به ظرفیت بسیج برای حمایت از فعالیت‌های هنری در سطح کشور خاطرنشان کرد: بسیج می‌تواند زمینه گسترش تئاتر محلی و تئاتر شهر به شهر را فراهم کند، استعداد‌ها و ظرفیت‌های هنری را شناسایی کرده و با همکاری هنرمندان، زمینه آموزش و توانمندسازی آنها را فراهم آورد. حمایت از اقتصاد تئاتر و ارزان‌سازی فعالیت‌های نمایشی از دیگر ضرورت‌های این حوزه است. باید با حمایت از اقتصاد تئاتر، زمینه گسترش این هنر را فراهم کنیم تا هنر و ادبیات مقاومت توسعه پیدا کند و پیام مقاومت ماندگار شود.

او در پایان با اعلام آمادگی مجموعه بسیج برای همکاری با فعالان عرصه هنر تصریح کرد: هر اندازه هنرمندان و دستگاه‌های هنری کشور در این عرصه حضور فعال‌تری داشته باشند، مجموعه بسیج، بسیج هنرمندان و انجمن‌های هنری و ادبی نیز می‌توانند با تعامل و همکاری، از این حرکت پشتیبانی کنند.

سرباز فرهنگی این سرزمین

در ادامه مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، با حضور حجت‌الاسلام حسین طائب، زینب سلیمانی، حجت‌الاسلام بهداروند و محمدمهدی دادمان، از انوش معظمی، هنرمند تئاتر و سینما به پاس فعالیت و اجرای آثار متعدد در میادین و تجمعات و محمدرضا آریان‌فر، نمایشنامه‌نویس به پاس نگارش ۴۰ اثر نمایشی با موضوع دفاع مقدس و مقاومت تجلیل شد.

انوش معظمی پس از تجلیل در این مراسم، با تأکید بر مسئولیت هنرمندان در قبال کشور و مردم گفت: من یک بچه لر و از تبار آریوبرزن هستم و اگر لیاقت داشته باشم، خودم را در کنار قهرمانان واقعی این سرزمین می‌دانم که امروز در میدان‌ها و خیابان‌ها ایستادگی می‌کنند.

این هنرمند تئاتر و سینما با بیان اینکه خود را سرباز فرهنگی این سرزمین می‌داند، تصریح کرد: من به‌عنوان یک بازیگر، هنرمند تئاتر و فعال عرصه درام، خودم را سرباز فرهنگی این مملکت می‌دانم و معتقدم اگر در کنار این عزیزان انجام وظیفه نکنم و نتوانم به این مملکت و آب‌وخاک خدمت کنم، قطعاً به درد نخورده‌ام. در این برهه حتی نام این حضور را انجام وظیفه نمی‌گذارم. من با قلبم تصمیم گرفتم و از اینکه در کنار مردمم ایستاده‌ام، لذت می‌برم.

معظمی در پایان، بی‌تفاوتی در برابر اتفاقات کشور را ناجوانمردانه دانست و خاطرنشان کرد: به نظرم ناجوانمردانه‌ترین کار این است که در چنین شرایطی بی‌تفاوت باشیم و خودمان را از جریان اتفاقات کنار بکشیم.

قهرمانی نیرو‌های مسلح

سرهنگ ایمان تاجیک، سخنگوی بسیج مستضعفین، در بخش دیگری از این مراسم، خطاب به هنرمندان حاضر در مراسم گفت: افتخار می‌کنم و به خودم می‌بالم که به‌عنوان یک سرباز کوچک، امروز در جمع کسانی حضور دارم که شهید ما از آنان به‌عنوان بسیجی یاد کردند. کسانی که مسئولیت خود را در قبال جامعه شناخته‌اند و با روشن‌بینی در مسیر انجام آن اقدام می‌کنند.

او در ادامه با طرح این پرسش که چه تعداد از حاضران عضو پایگاه‌های بسیج محلات یا اقشار هستند، افزود: با این تعبیری که رهبر شهیدمان فرمودند، هر کسی که در قبال جامعه خود احساس مسئولیت می‌کند و در لحظه نیاز، به‌هنگام به کمک جامعه می‌آید، بسیجی است. با این تعریف، چند نفر از شما بسیجی هستید؟

تاجیک با اشاره به حضور و همراهی مردم در حمایت از نیرو‌های مسلح کشور تصریح کرد: ملت قهرمان ایران به دنیا نشان داد که نیرو‌های مسلح کشور از پشتوانه‌ای برخوردارند که جنس آن دلاوری و قهرمانی است. همه نیرو‌های مسلح خادم این مردم هستند و از پشتوانه‌ای همچون شما برخوردارند؛ هنرمندانی که با قدر و منزلت خود، به‌هنگام و به‌موقع در صحنه حضور پیدا می‌کنند و چنین صحنه‌های زیبایی را خلق می‌کنند. من به افتخار همه شما هنرمندان تعظیم می‌کنم.