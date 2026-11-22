جوان آنلاین: سردار علی مقواساز رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح در حاشیه جام رسانه امید که به مناسبت هفته بسیج برگزار می‌شود گفت: تصویربرداری فیلم سینمایی شهید کاوه به پایان رسیده و این‌اثر به جشنواره فیلم فجر خواهد رسید. همچنین فیلم سینمایی «شهید بقایی» نیز طی دو سه روز آینده در اهواز رونمایی خواهد شد.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌ها برای ساخت فیلم درباره جنگ رمضان، پخش سریال پیشمرگ و اکران فیلم شهید بقایی است و این‌میان، فیلمنامه زندگی «شهید شاهرخ ضرغام» هم آماده شده که به زودی وارد فاز اجرایی و تولید می‌شود.

رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح همچنین گفت: فیلم «نه بازنده» با موضوع حماسه ۲۵ آبان اصفهان از دیگر آثار تولیدی ماست. برای موضوع جنگ رمضان و حوادث مرتبط، دنبال یک فیلم‌نامه فاخر و قوی بودیم و هستیم که به محض اینکه به فیلم‌نامه مطلوب برسیم، در دستور کار ساخت قرار خواهد گرفت. علاوه بر سینما، چندین سریال تلویزیونی نیز در دستور کار تولید بنیاد روایت فتح قرار دارد؛ به ویژه سریال پیش‌مرگ که به تلویزیون خواهد رسید.