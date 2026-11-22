جوان آنلاین: ۳۱۳ خبرنگار از ایران و ۲۵ تیم از ۱۲ کشور جهان در سومین دوره مسابقات جام رسانه امید، بزرگ‌ترین رویداد رسانه‌ای کشور صبح امروز (یکشنبه) در سالن همایش‌های برج میلاد رقابت می‌کنند.

به گزارش دفاع پرس، این رویداد ۳۶ ساعته با محوریت تولید و انتشار محتوای امیدآفرین، روایت پیشرفت‌های ایران و انعکاس دستاورد‌های کشور، از صبح امروز یکشنبه آغاز و شامگاه دوشنبه به پایان می‌رسد.

شرکت‌کنندگان در قالب گروه‌های رسانه‌ای، در حوزه‌های مختلف به تولید و انتشار محتوا می‌پردازند و عملکرد آنها با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی پایش و ارزیابی خواهد شد.

رقابت ۳۱۳ خبرنگار داخلی و ۲۵ تیم از ۱۲ کشور جهان در جام رسانه امید

«روح‌الله رحمانی» دبیر علمی و محتوایی این دوره اظهار داشت: در این دوره میزبان تیم‌هایی از ۳۱ استان کشور و ۲۵ تیم از ۱۲ کشور جهان هستیم و ۳۱۳ خبرنگار از سراسر کشور نیز در این رویداد حضور دارند.وی گفت: برای نخستین‌بار در کنار داوری کیفی آثار توسط داوران، از هوش مصنوعی برای داوری کمی و شمارش دقیق بازتاب فعالیت‌های رسانه‌ای استفاده می‌کنیم. در دوره گذشته نیز مجموع بازدیدهای رسانه‌ای جام از یک میلیارد بازدید فراتر رفت.