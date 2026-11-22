چهلمین نشست از سلسله‌برنامه‌های «در پناه کتاب» فرهنگسرای خاوران، با حضور شیما جوادی، نویسنده کتاب «عملیات لوتوس»، طاهره ساکی، کارشناس و منتقد ادبی، و جمعی از نوجوانان و علاقه‌مندان حوزه کتاب برگزار شد

جوان آنلاین: چهلمین نشست از سلسله‌برنامه‌های «در پناه کتاب» فرهنگسرای خاوران، با حضور شیما جوادی، نویسنده کتاب «عملیات لوتوس»، طاهره ساکی، کارشناس و منتقد ادبی، و جمعی از نوجوانان و علاقه‌مندان حوزه کتاب برگزار شد.

این نشست که با اجرای هستی زین‌الدینی برگزار شد، با هدف بررسی ویژگی‌های محتوایی و ساختاری این اثر، به گفت‌وگو میان نویسنده، منتقد و مخاطبان پرداخت.

در ابتدای نشست، شیما جوادی با ارائه خلاصه‌ای از کتاب گفت: این داستان، زندگی فرنگیس و اکرم، دو تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را روایت می‌کند. شخصیت محوری داستان، فرنگیس، زنی است که پیش از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی مأموریت می‌یابد تا در میان دانشجویان نفوذ کند و از این طریق به اهداف سازمان نزدیک‌تر شود.

جوادی با اشاره به شخصیت‌های داستان اظهار کرد: رمان در چهار فصل خود بیشتر به گذشته و پیشینه فرنگیس، شخصیت اصلی داستان و همان «لوتوس» قصه، می‌پردازد. مخاطب با اتفاقات تلخ زندگی او و قتل‌هایی که مرتکب شده آشنا می‌شود. فرنگیس در یکی از کابوس‌هایش می‌بیند که نامادری‌اش را به قتل می‌رساند؛ کابوسی که بخشی از گذشته و درگیری‌های ذهنی او را به تصویر می‌کشد.

این نویسنده همچنین درباره جزئیات داستان‌نویسی در این اثر توضیح داد و افزود: در داستان‌نویسی، طرح نوشتن رمان را می‌توان به درختی تشبیه کرد که یک تنه اصلی و چندین شاخه دارد؛ این شاخه‌ها همان خرده‌روایت‌هایی هستند که در کنار داستان اصلی پیش می‌روند و به آن عمق و جزئیات بیشتری می‌بخشند. در رمان «عملیات لوتوس» حجم خرده‌روایت‌ها حتی از داستان اصلی هم بیشتر است و بخش قابل‌توجهی از روایت را به خود اختصاص میدهد.

در ادامه، طاهره ساکی، کارشناس و منتقد ادبی، در جریان نقد و بررسی کتاب با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری جدی در حوزه کتاب‌های تاریخی و آموزشی، این اثر را نمونه‌ای قابل توجه برای سرمایه‌گذاری دانست.

وی با اشاره به اسناد تاریخی مربوط به تلاش‌های آمریکا برای سرنگونی انقلاب نوپای ایران و طراحی کودتاهای متعدد در سال‌های ابتدایی انقلاب، بر اهمیت آگاهی‌بخشی به نسل نوجوان درباره ریشه‌های تاریخی دشمنی آمریکا با ایران تأکید کرد و گفت: اگر این موضوع ها جدی گرفته شده بودند، دیگر شاهد ناآرامی‌های دی ماه سال ۱۴۰۴ نبودیم.

وی همچنین در ارزیابی ادبی کتاب «عملیات لوتوس» نوشته شیما جوادی، به بررسی دو ویژگی محتوایی و داستانی اثر پرداخت و به شخصیت‌پردازی، به‌ويژه نقش دو شخصیت فرنگیس و اکرم اشاره کرد؛ فرنگیس در جریان روایت شخصیتی جدیتر و پررنگتر دارد و اکرم نقش مکمل او را ایفا میکند.

در بخش دیگری از این نشست، نوجوانان و دیگر حاضران برداشت‌ها و دیدگاه‌های خود را درباره کتاب با نویسنده و منتقد ادبی در میان گذاشتند.

چهلمین نشست «در پناه کتاب» در پایان با ثبت عکس یادگاری میان نویسنده، منتقد ادبی و مخاطبان به پایان رسید.