کد خبر: 1390185
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تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۶
اقتصاد » اخبار کلی

بورد: بازسازی سکوی حادثه‌دیده فاز ۱۴ پارس جنوبی به‌زودی آغاز می‌شود

3 سرپرست وزارت نفت با اعلام جبران گاز از دست‌رفته سکوی حادثه‌دیده فاز ۱۴ پارس جنوبی از طریق سایر سکو‌ها گفت: عملیات بازسازی و تعمیرات این سکو به‌زودی آغاز می‌شود.

جوان آنلاین: حمید بورد در جریان بازدید از سکوی گازی D فاز ۱۴ پارس جنوبی با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت نفت برای مدیریت حادثه اخیر اظهار کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و با تلاش نیرو‌های عملیاتی و امدادی، آتش‌سوزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد.

وی افزود: هنگام وقوع حادثه، تعدادی از کارکنان در سکو مشغول فعالیت بودند که با تلاش نیرو‌های امدادی از طریق دریا نجات یافتند. عملیات نجات این افراد با دشواری‌های زیادی همراه بود، اما خوشبختانه همه آنها سالم از محل حادثه خارج شدند.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به خسارت‌های تجهیزاتی واردشده به سکو تصریح کرد: آتش‌سوزی با استفاده از ظرفیت کشتی‌های آتش‌خوار و امکانات موجود در منطقه مهار شد و بلافاصله پس از آن، نیرو‌های تخصصی برای آغاز مراحل بازسازی و تعمیرات در محل مستقر شدند.

بورد با تأکید بر اینکه اختلال ایجادشده در تولید گاز جبران شده است، گفت: میزان گازی که در پی این حادثه از دست رفت، با استفاده از ظرفیت سایر سکو‌ها تأمین شده و با اجرای عملیات بازسازی، فعالیت سکوی آسیب‌دیده نیز به‌زودی از سر گرفته خواهد شد.

درخواست از مردم برای مدیریت مصرف گاز

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تأمین پایدار گاز در فصل سرد سال اظهار کرد: از مردم درخواست می‌کنیم با مدیریت مصرف و همراهی با پویش ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد، به کارکنان صنعت نفت کمک کنند تا بتوانیم گاز مورد نیاز همه نقاط کشور را تأمین کنیم.

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در بخش‌های خانگی و تجاری افزود: با مشارکت مردم و رعایت الگوی مصرف می‌توانیم شرایط دشوار تأمین گاز را مدیریت کنیم و زمستان امسال را نیز با موفقیت پشت سر بگذاریم.

کارکنان صنعت نفت سربازان خط مقدم اقتصادی کشور هستند

بورد هدف از این بازدید را دیدار با کارکنان صنعت نفت و قدردانی از تلاش‌های آنان عنوان کرد و گفت: کارکنان صنعت نفت در سخت‌ترین شرایط برای استمرار تولید و تأمین انرژی کشور تلاش می‌کنند و در واقع سربازان ملت ایران در خط مقدم اقتصادی هستند.

وی با اشاره به پیام قدردانی رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به کارکنان صنعت نفت ادامه داد: انصاف و منطق حکم می‌کرد در نخستین فرصت در کنار همکارانی باشیم که در شرایط دشوار مناطق عملیاتی مشغول خدمت هستند و از نزدیک از زحمات آنها قدردانی کنیم.

سرپرست وزارت نفت همچنین با قدردانی از خانواده کارکنان سکو‌های دریایی خاطرنشان کرد: خانواده‌هایی که همسران، پدران و فرزندانشان در سکو‌های دریایی فعالیت می‌کنند، در این تلاش و مجاهدت سهیم هستند؛ چراکه خدمت در این مناطق صرفاً یک شغل و فعالیت اقتصادی نیست، بلکه تلاشی برای سربلندی و آبادانی کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سکوی گازی D فاز ۱۴ پارس جنوبی روز سه‌شنبه ۱۹ آبان دچار آتش‌سوزی شد که با اقدام به‌موقع نیرو‌های عملیاتی و ایمنی و استفاده از امکانات منطقه، حریق مهار شد.

برچسب ها: حمید بورد ، صنعت نفت ، پارس جنوبی
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