افت شدید قیمت بیت‌کوین به زیر ۶۸ هزار دلار، به نقد شدن بیش از ۱.۶۲ میلیارد دلار از موقعیت‌های معاملاتی در بازار قرارداد‌های آتی رمزارز‌ها منجر شد.

جوان آنلاین: داده‌های شرکت تحلیل بازار رمزارز «کوین‌گلس» (CoinGlass) در روز جمعه ۱۳ نوامبر، نشان می‌دهد که طی ۲۴ ساعت گذشته، موقعیت‌های معاملاتی به ارزش ۱.۶۲ میلیارد دلار نقد یا لیکوئید شده‌اند.

به گزارش ایسنا، از این میزان، حدود ۱.۴۶ میلیارد دلار به موقعیت‌های خرید اختصاص داشت که با پیش‌بینی افزایش قیمت باز شده بودند. این رقم حدود ۹۰ درصد از کل موقعیت‌های نقد شده را شامل می‌شود. همچنین، حدود ۹۰۱ میلیون دلار از این موقعیت‌ها به معاملات خرید بیت‌کوین مربوط بود.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت بیت‌کوین با سطح اطمینان ۴۸ درصد، منفی شده، زیرا نقد شدن گسترده موقعیت‌های خرید و تضعیف شاخص‌های تکنیکال، احتمال تداوم روند نزولی را افزایش داده است. حفظ سطح ۶۸ هزار دلار می‌تواند زمینه بهبود قیمت به ۷۰ هزار و ۳۵۵ دلار را فراهم کند و در غیر این صورت، احتمال افت تا ۶۶ هزار دلار وجود دارد.

چشم‌انداز میان‌مدت قیمت با سطح اطمینان ۴۵ درصد نیز منفی است، زیرا افت بیت‌کوین به زیر میانگین‌های متحرک کلیدی و افزایش حجم معاملات، نشانه تداوم فشار فروش است. عبور و تثبیت قیمت بالای ۷۰ هزار و ۳۵۵ دلار می‌تواند مسیر صعود تا ۷۳ هزار و ۴۵ دلار را هموار کند و در غیر این صورت، احتمال بازگشت به سطح ۶۸ هزار دلار وجود دارد.

بر اساس گزارش بلومینگ، چشم‌انداز بلندمدت قیمت با سطح اطمینان ۳۵ درصد خنثی است و هنوز نمی‌توان افت اخیر را نشانه کاهش تقاضای بلندمدت دانست و تایید پایداری تقاضا در بازار نقدی ضروری است. تثبیت قیمت بالای ۷۳ هزار و ۴۵ دلار می‌تواند هدف ۷۶ هزار و ۶۴۳ دلار را در دسترس قرار دهد و در غیر این صورت، انتظار و احتیاط توصیه می‌شود.

به‌روزرسانی قیمت رمزارز‌ها در روز جمعه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱-بیت‌کوین

قیمت: ۶۹ هزار و ۱۸۷ دلار و ۷۶ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۵.۸۲ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۸.۱۸ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۱۹۴۵ دلار و یک سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۸۹ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۲.۳۸ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: ۰.۹۹۹۱ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۴ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۵ درصد افزایش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۶۳۴ دلار و ۲۴ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۵.۷۷ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۷.۸۶ درصد کاهش

۵- یواس‌دی‌کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۹ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۲ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۲ درصد افزایش

۶- ریپل

قیمت: یک دلار و دو سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۵۷ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۳.۶۶ درصد کاهش

۷- سولانا

قیمت: ۸۰ دلار و ۴۰ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۸۰ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۰.۰۶ درصد کاهش

۸- ترون

قیمت: ۰.۳۱۰۷ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۸۵ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۲.۴۰ درصد کاهش

۹- هایپرلیکویید

قیمت: ۷۱ دلار و ۸۱ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۱ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۷.۱۱ درصد کاهش

۱۰- زی‌کش

قیمت: ۹۵۴ دلار و ۱۳ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۱۳ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۲۳.۶۷ درصد کاهش