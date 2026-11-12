کد خبر: 1390109
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تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۶
اقتصاد » اخبار کلی

بازگشت رشد به بازار جهانی خودرو‌های برقی

3 داده‌های منتشرشده در روز پنج‌شنبه توسط شرکت تحقیقاتی «بنچمارک مینرال اینتلیجنس» (Benchmark Mineral Intelligence) مستقر در انگلیس نشان می‌دهد که تقاضای جهانی برای خودرو‌های برقی در اکتبر دوباره روند صعودی به خود گرفته است. این امر ناشی از پایه مقایسه‌ای بسیار پایین در آمریکا و تداوم رشد در اروپا بوده است.

جوان آنلاین: چارلز لستر، مدیر داده‌های این شرکت، گفت: «با وجود اینکه بازار داخلی چین با کاهش تقاضا مواجه شده، اما همین مسئله باعث شده بسیاری از بسیاری از تولیدکنندگان تجهیزات اصلی جهانی (OEMs) صادرات خود را افزایش دهند و نقش قابل‌توجهی در رشد بازار‌های سایر نقاط جهان ایفا کنند.»

فروش جهانی خودرو‌های تمام‌برقی باتری‌دار و خودرو‌های پلاگین هیبریدی در اکتبر با رشد هشت درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲.۰۹ میلیون دستگاه خودرو رسید.

همچنین، مجموع فروش این خودرو‌ها از ابتدای سال جاری تا پایان اکتبر با افزایش پنج درصدی به ۱۷.۵ میلیون دستگاه خودرو رسید.

چارلز لستر گفت: «کاهش سالانه فروش در بازار چین به ۱۲ درصد محدود شد، زیرا تولیدکنندگان همچنان بر صادرات تکیه کردند. صادرات خودرو‌های سواری انرژی نو چین به نزدیک ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو رسید که یک رکورد ماهانه جدید محسوب می‌شود.»

فروش خودرو‌های برقی در اروپا با رشد ۳۶ درصدی همراه شد. پرداخت یارانه‌های دولتی، افزایش قیمت سوخت، قوانین انتشار آلایندگی اتحادیه اروپا و افزایش تعداد مدل‌های عرضه‌شده از عوامل این رشد بودند.

در آمریکا، اکتبر نخستین ماهی بود که آمار فروش آن با دوره‌ای مقایسه می‌شد که دیگر اعتبار مالیاتی فدرال برای خرید خودرو‌های برقی در آن وجود نداشت.

بازار آمریکای شمالی با رشد ۲۴ درصدی بار دیگر به روند افزایشی بازگشت، اما لستر معتقد است بازار آمریکا به‌جای بازیابی، در سطح پایین‌تری تثبیت شده است.

بر اساس گزارش رویترز، فروش خودرو‌های برقی در سایر نقاط جهان ۸۵ درصد افزایش یافت و از فروش آمریکای شمالی فراتر رفت. به گفته لستر، این رشد عمدتا تحت تاثیر افزایش صادرات خودرو‌های چینی بوده است.

برچسب ها: بازار جهانی خودرو ، خودروی برقی ، آمریکا
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