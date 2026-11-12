سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار دریایی سطح زرد از افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج دریا در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان از پنجشنبه (۲۱ آبان‌ماه) تا شنبه (۲۳ آبان‌ماه) خبر داد.

جوان آنلاین: بر اساس هشدار سازمان هواشناسی، افزایش سرعت وزش باد به محدوده ۲۰ تا ۲۴ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا به حدود یک تا ۱.۵ متر، مخاطراتی را در مناطق ساحلی و دور از ساحل به همراه خواهد داشت.

این شرایط جوی روز پنجشنبه (۲۱ آبان‌ماه) و جمعه (۲۲ آبان‌ماه) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان سیستان و بلوچستان در دریای عمان و روز شنبه (۲۳ آبان‌ماه) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان خوزستان در خلیج فارس و استان سیستان و بلوچستان در دریای عمان پیش‌بینی می‌شود.

از جمله مخاطرات این سامانه می‌توان به غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تور‌های صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در تردد‌های دریایی و فعالیت شناور‌های صیادی، سبک و نیمه‌سنگین، مسافربری و تجاری و همچنین اختلال در فعالیت‌های فراساحلی و سکو‌های نفتی اشاره کرد.

سازمان هواشناسی در این شرایط، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی، تردد شناور‌های سبک و نیمه‌سنگین و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی را توصیه کرده و بر اتخاذ تمهیدات لازم و آماده‌باش برای مواجهه با خسارات احتمالی تأکید کرده است.