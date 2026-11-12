اتحادیه کارگران خودروسازی آمریکا خواستار نظارت کنگره بر خودروسازان چینی شد

جوان آنلاین: اتحادیه کارگران خودروسازی آمریکا در نامه‌ای به مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان و حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس، نوشت: «با توجه به مازاد ظرفیت تولید جهانی خودرو‌های برقی، مالکیت خودروسازان غربی توسط شرکت‌های چینی و ادامه انتقال فعالیت‌های تولیدی به چین، کنگره باید با تمرکز بیشتری این مسائل و پیامد‌های گسترده و به‌سرعت در حال ظهور آنها را بررسی کند. کارگران صنعت خودرو نمی‌توانند وقفه‌ای در توجه کنگره به این موضوع را تحمل کنند.»

جفریز اوایل هفته جاری اعلام کرد: درباره آینده کمیته منتخب مجلس نمایندگان در امور چین با رهبران دموکرات گفت‌و‌گو خواهد کرد.

این کمیته که به ریاست جان مولنار - نماینده جمهوری‌خواه - فعالیت می‌کند، تاکنون چندین موضوع مرتبط با چین از جمله همکاری شرکت فورد با شرکت چینی تولیدکننده باتری کاتل (CATL) و همچنین طرح لغوشده یکی از زیرمجموعه‌های شرکت چینی تولیدکننده باتری «گوشن» (Gotion) برای احداث کارخانه‌ای به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار در ایالت میشیگان با هدف تولید مواد اولیه باتری را بررسی کرده است.

مولنار نیز اوایل هفته جاری گفت: فعالیت این کمیته باید در سال آینده ادامه یابد. او اظهار کرد: «چالش‌هایی که به‌عنوان یک کشور با آنها روبه‌رو هستیم، با توجه به رقابت راهبردی و حساس در حوزه فناوری هوش مصنوعی و افزایش فشار‌های چین علیه متحدان و شرکای آمریکا، هر روز فوری‌تر می‌شوند.»

بر اساس گزارش رویترز، کنگره آمریکا هنوز قانونی را برای دائمی کردن ممنوعیت خودرو‌های چینی تصویب نکرده است. برنی مورنو، سناتور جمهوری‌خواه و و یکی از تدوین‌کنندگان این لایحه، سه‌شنبه گفت: به دستیابی به توافق، بسیار، بسیار نزدیک شده و امیدوار است این طرح از هفته آینده در سنا به رای گذاشته شود.

در نامه اتحادیه کارگران خودرو آمده است: «کنگره باید اطمینان حاصل کند که چین و رویه‌های تجاری آن، جای پایی در بازار آمریکا پیدا نکنند.»

همچنین، گروهی که به نمایندگی از جنرال موتورز، تویوتا، فولکس‌واگن و دیگر خودروسازان بزرگ فعالیت می‌کند، در حال رایزنی با کنگره است تا کار بر روی ممنوعیت خودرو‌های چینی را در سال جاری به سرانجام برساند.

دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در اوایل سال ۲۰۲۵ مقرراتی وضع کرد که عملا فروش یا تولید خودرو‌های سواری توسط خودروسازان چینی در آمریکا را ممنوع می‌کند، زیرا این خودرو‌ها ممکن است اطلاعات حساس رانندگان را به چین منتقل کنند. واشنگتن همچنین تعرفه‌هایی بیش از ۱۰۰ درصد بر خودرو‌های برقی چینی اعمال کرده است.