کد خبر: 1390091
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تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۲
اقتصاد » اخبار کلی

سقوط سهام انویدیا در پی تلاش هیئت مدیره برای برکناری هوانگ

23 شرکت انویدیا در حال بررسی برکناری هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل خود، جنسن هوانگ است.

جوان آنلاین: به نقل از تک کرانچ، هوانگ طی ۳۳ سال گذشته هدایت این شرکت را بر عهده داشته است. منابع آگاه به روزنامه وال‌استریت ژورنال گفته‌اند هیئت‌مدیره انویدیا قرار است با برگزاری جلسه‌ای درباره آینده هوانگ در این شرکت تصمیم‌گیری کند.

به گزارش مهر، روز یکشنبه، هوانگ به داشتن رابطه خارج از ازدواج با زنی اعتراف کرد که بنا بر ادعای منابع اطلاعاتی آمریکا، مظنون به جاسوسی برای چین است. همچنین روز چهارشنبه، روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی فاش کرد هوانگ با یکی از مدیران اجرایی شرکت که مستقیماً زیر نظر او فعالیت می‌کند نیز رابطه داشته است.

انویدیا با طراحی و تولید تراشه‌هایی که زیرساخت اصلی رونق هوش مصنوعی را تشکیل می‌دهند، به یکی از ارزشمندترین شرکت‌های جهان تبدیل شده است. با این حال، در بحبوحه رسوایی‌های اخیر پیرامون هوانگ، سهام این شرکت در معاملات پس از بسته‌شدن بازار در روز چهارشنبه حدود هشت درصد سقوط کرد.

همچنین ارزش سهام انویدیا طی پنج روز گذشته حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است.

هوانگ به داشتن سبک مدیریتی خاصی شهرت دارد و خودش گفته است که به‌ندرت مسئولیت‌ها را به دیگران واگذار می‌کند. او حدود ۶۰ مدیر دارد که مستقیماً به او گزارش می‌دهند.

از سوی دیگر، این شرکت تاکنون جانشین مشخصی برای هوانگ معرفی نکرده و حتی برنامه روشنی برای انتقال مدیریت نیز نداشته است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، انویدیا اکنون با یک شرکت مشاوره و کاریابی مدیریتی خارج از مجموعه همکاری می‌کند تا گزینه‌های احتمالی برای جایگزینی هوانگ در سمت مدیرعاملی را شناسایی کند.

برچسب ها: سقوط سهام ، سهام انویدیا ، جاسوسی
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