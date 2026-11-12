کد خبر: 1390086
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تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۸
اقتصاد » اخبار کلی

دارندگان بیت‌کوین با زیان از بازار خارج می‌شوند

3 سرمایه‌گذارانی که به‌تازگی بیت‌کوین خریداری کردند، ده‌ها هزار سکه خود را با زیان به صرافی‌های رمزارز منتقل می‌کنند که همزمان با افت قیمت بیت‌کوین به محدوده کمتر از ۷۰ هزار دلار، نگرانی‌ها درباره افزایش فشار فروش را تشدید کرده است.

جوان آنلاین: آخرین نمودار سود و زیان دارندگان کوتاه‌مدت بیت‌کوین پلتفرم تحلیل داده‌های درون‌زنجیره‌ای «کریپتوکوانت» نشان می‌دهد طی ۲۴ ساعت، حدود ۴۷ هزار و ۳۰۰ بیت‌کوین با قیمتی پایین‌تر از قیمت خرید به صرافی‌ها منتقل شده‌اند و فقط حدود ۱۱۰۰ بیت‌کوین با سود به صرافی‌ها رسیده‌اند.

به گزارش ایسنا، در مجموع، ورودی بیت‌کوین به صرافی‌ها به حدود ۴۸ هزار و ۵۰۰، معادل تقریبی ۳.۶ میلیارد دلار با احتساب قیمت حدود ۷۴ هزار دلاری بیت‌کوین، رسیده است. البته این نمودار، میزان انتقال بیت‌کوین و نه فروش قطعی آن را نشان می‌دهد.

انتقال بیت‌کوین به صرافی می‌تواند نخستین گام برای فروش باشد، اما برخی از این واریز‌ها با هدف معامله و تبدیل به سایر رمزارزها، استفاده به‌عنوان وثیقه یا بهره‌مندی از خدمات دیگر انجام می‌شوند. همچنین، این داده‌ها مشخص نمی‌کنند چه میزان از بیت‌کوین‌های منتقل شده در نهایت به فروش رسیده است. 

این تمایز اهمیت دارد، زیرا نمودار، رفتار دارندگان کوتاه‌مدت را بررسی می‌کند، گروهی که «کریپتوکوانت» عموما آنان را سرمایه‌گذارانی تعریف می‌کند که کمتر از ۱۵۵ روز بیت‌کوین نگهداری کرده‌اند. این سرمایه‌گذاران معمولا در برابر بازگشت ناگهانی روند قیمت آسیب‌پذیرتر هستند به‌ویژه زمانی که ارزش دارایی‌هایشان از قیمت خرید آنان کمتر شده باشد.

عمر طاها، یکی از تحلیلگران «کریپتوکوانت»، در تحلیلی به دو موج بزرگ انتقال بیت‌کوین‌های زیان‌ده به صرافی‌ها طی هفته گذشته اشاره کرد. در سوم نوامبر، ۵۰ هزار و ۷۹۰ واحد بیت‌کوین و در دهم نوامبر، ۴۶ هزار و ۶۰ واحد از این رمزارز به صرافی‌ها منتقل شده است.

طا‌ها گفت: در دهم نوامبر، حجم انتقال‌های سودآور حدود ۱۷۰۰ بیت‌کوین بود که به ازای هر یک بیت‌کوین منتقل شده با سود، حدود ۲۷ سکه با زیان به صرافی‌ها واریز شده است. این نسبت نشان‌دهنده نامتوازن بودن جریان انتقال‌هاست و سرمایه‌گذارانی که بیت‌کوین‌های خود را به صرافی‌ها منتقل می‌کنند، عمدتا این کار را با قیمتی پایین‌تر از قیمت خرید و نه با هدف نقد کردن سود حاصل از رشد قبلی بازار انجام می‌دهند.

الگوی مشابهی طی چند ماه گذشته نیز مشاهده شده است به‌طوری‌که همزمان با نوسانات صعودی و نزولی قیمت بیت‌کوین، افزایش‌های مقطعی در حجم انتقال‌های زیان‌ده به صرافی‌ها تکرار شده است. به‌عنوان نمونه، واریز‌های بیت‌کوین به صرافی «بایننس» در اول نوامبر، ۳۲۹۰ بیت‌کوین بوده که آخرین جابه‌جایی آنها یک روز تا یک هفته پیش از آن ثبت شده بود. این رقم در سوم نوامبر برای همین گروه به ۸۱۱۴ واحد رسید.

وی افزود: در نهم نوامبر، ۱۹۲۵ بیت‌کوین به «بایننس» واریز شد که آخرین جابه‌جایی آنها در بازه یک تا سه ماه پیش انجام شده بود. این ارقام به شناسایی گروه‌های مختلف بیت‌کوین بر اساس قدمت جابه‌جایی آنها کمک می‌کند، اما لزوما زمان خرید اولیه این رمزارز توسط مالکان آن را مشخص نمی‌کند.

وب‌سایت کریپتو گزارش کرد، ضعف اخیر بازار تنها به دارندگان کوتاه‌مدت محدود نمی‌شود. شرکت «گلسنود» نیز حدود چهار میلیون بیت‌کوین متعلق به سرمایه‌گذاران بلندمدت را شناسایی کرده است که در قیمت‌های ۸۵ هزار تا ۱۱۸ هزار دلار خریداری شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد ممکن است بخش دیگری از عرضه زیان‌ده بیت‌کوین در سطوح قیمتی بالاتر از قیمت فعلی قرار داشته باشد.

به‌روزرسانی قیمت رمزارز‌ها در روز پنجشنبه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱-بیت‌کوین

قیمت: ۷۳ هزار و ۶۳۴ دلار و یک سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۲ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۸.۴۸ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۲۰۵۰ دلار و ۳۴ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۶۰ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۵.۴۰ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: ۰.۹۹۸۶ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: صفر درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۳ درصد کاهش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۶۷۴ دلار و ۹۴ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۶۴ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۵.۳۲ درصد کاهش

۵- یواس‌دی‌کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۷ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: صفر درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۶- ریپل

قیمت: یک دلار و چهار سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۷۳ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۲۰.۳۹ درصد کاهش

۷- سولانا

قیمت: ۸۲ دلار و ۹۴ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۱ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۳.۶۱ درصد کاهش

۸- ترون

قیمت: ۰.۳۱۷۰ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۲ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۵۴ درصد کاهش

۹- هایپرلیکویید

قیمت: ۷۱ دلار و ۴۶ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۶۴ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۴.۲۶ درصد کاهش

۱۰- زی‌کش

قیمت: ۹۸۵ دلار و ۱۷ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۹۲ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۲۵.۱۷ درصد کاهش

برچسب ها: بیت کوین ، رمز ارز ، صرافی ها
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