آغاز جنگ تحمیلی براساس اسناد منتشر نشده

جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان آن آمده است، «مناسبات ایران و عراق از تشکیل حزب بعث تا سقوط خرمشهر» (براساس اسناد منتشرنشده)، را مورد بازخوانی قرار داده است. این پژوهش از سوی اصغر حیدری از رزمندگان دوران دوران دفاع‌مقدس انجام شده و پژوهشکده تاریخ معاصر آن را به زیور طبع آراسته است. این تحقیق به لحاظ موضوعی که بدان می‌پردازد، می‌تواند در واکاوی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و به ویژه بستر‌های آغاز آن، بس مؤثر و مفید آید. تارنمای ناشر در اشاره به مضمون و محتوای این کتاب، نکات پی آمده را از نظر دور نداشته است:

«انتشارات پژوهشکده تاریخ معاصر، در راستای غنی‌سازی منابع تاریخی حوزه دفاع مقدس، اثر جدید اصغر حیدری را روانه بازار کتاب کرد. کتاب «مناسبات ایران و عراق از تشکیل حزب بعث تا سقوط خرمشهر» (براساس اسناد منتشرنشده)، تلاشی است برای پیوند دادن تاریخ سیاسی عراق با تحولات سرنوشت‌ساز ایران در دهه ۱۳۵۰ش. نویسنده در این اثر، با نگاهی جامع، ابتدا به ریشه‌یابی تاریخی دشمنی‌های برخی حکام عراق با ایران می‌پردازد و سپس با استفاده از اسناد دست اول، از جزئیات مربوط به صعود صدام حسین تکریتی به قدرت، دسیسه‌های سیاسی و نبرد‌های اطلاعاتی میان دو کشور پرده برمی‌دارد. یکی از محور‌های اصلی و جسورانه این کتاب، تحلیل عملکرد دولت موقت و نقش شخصیت‌های کلیدی مانند مهندس مهدی بازرگان و ابوالحسن بنی‌صدر در مواجهه با تهدیدات عراق است. نویسنده با بررسی دقیق مدارک، به تحلیل نقاط ضعف، خیانت‌های احتمالی و فقدان آمادگی نظامی در دوران گذار از انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی می‌پردازد و در نهایت، مسیر منتهی به یکی از تلخ‌ترین اتفاقات تاریخ معاصر ایران، یعنی سقوط خرمشهر را ترسیم و تحلیل می‌کند. در این کتاب، خواننده با سؤالات دشواری روبه‌رو می‌شود: چگونه آمادگی‌های نظامی در حساس‌ترین مقاطع، دچار ضعف و افول شد؟ نقش عاملان خارجی در تضعیف توان دفاعی ایران در سال‌های نخستین انقلاب اسلامی چه بود؟ چگونه تصمیمات سیاسی در سطح عالی، بر جبهه و میادین نبرد اثر گذاشت؟ و نهایتاً چه عواملی موجب شد که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نهایتاً با چنان فرجامی مواجه شود؟ این اثر با نگاهی چندجانبه و جامع، همزمان به تحلیل قدرت حزب بعث در عراق، بررسی عملکرد رهبران دوران گذار و واکاوی جبهه‌های نبرد در طول دوران جنگ هشت ساله می‌پردازد. این کتاب، پاسخی است به هر آن کس که می‌خواهد بداند در پشت پرده حوادث سال ۱۳۵۹، چه جریان‌ها و چه تصمیماتی، مسیر تاریخ ایران و عراق را به شکلی غیرقابل بازگشت تغییر دادند و این دو کشور را به مخاصمه رساندند. کتاب مناسبات ایران و عراق از تشکیل حزب بعث تا سقوط خرمشهر، علاوه بر تحلیل‌های سیاسی، در بخش پایانی به خاطرات شخصی نویسنده از جبهه‌های نبرد و عملیات‌های والفجر می‌پردازد که به متن کتاب، رنگ و بویی انسانی و شهودی بخشیده و نشان می‌دهد که تحلیلگر خود نیز بر این آتش دستی داشته است. جهت تهیه کتاب و نیز سایر آثار انتشارات پژوهشکده تاریخ معاصر، به سایت فروشگاه کتاب پژوهشکده تاریخ معاصر یا مراکز پخش کتاب‌های این پژوهشکده در تهران و شهرستان‌ها مراجعه فرمایید....»